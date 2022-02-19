Арсений Грицюк: все, что нужно знать о хоккеисте, который вывел ROC в финал

Нападающий Арсений Грицюк – один из самых результативных хоккеистов сборной ROC на олимпийском турнире. На счету молодого форварда две заброшенные шайбы и две голевые передачи. Больше очков по системе «гол + пас» набрал только опытный Никита Гусев, оформивший пять ассистов.

В эту статистику не входят шайбы, заброшенные в серии буллитов. В полуфинале ROC и Швеция дошли до серии бросков, где в решающий момент молодой Грицюк не дрогнул и хладнокровно переиграл вратаря соперника. Olympics.com рассказывает про игрока, благодаря которому команда Алексея Жамнова прошла в финал.

Один из самых юных форвардов в истории сборной

Пробиться в олимпийскую сборную в 20 лет – непростая задача для нападающего. Обычно на Олимпийские игры в атаку берут опытных исполнителей, исключения бывают только для суперталантов.

В 18 честь сборной на Играх защищали Валерий Ничушкин и Илья Ковальчук. В 19 – Евгений Малкин. В 20 – Алексей Морозов, Александр Овечкин и Кирилл Капризов. Теперь к этой авторитетной компании присоединился и Грицюк.

Арсений Грицюк реализовывает решающий буллит Фото © geGETTY IMAGES

За последний год Арсений совершил невероятный прогресс. 25 февраля 2021-го он забросил первую шайбу в КХЛ, дебютировал в национальной команде и стал одним из ее героев на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Берет пример с Капризова

После олимпийского золота Пхенчхана-2018 молодой Капризов не отправился сразу же за океан, а отыграл еще два года в КХЛ. «Пример Кирилла мне нравится. Считаю, что он сделал все правильно. Он здесь стал лидером команды и только потом попробовал свои силы в НХЛ. Здорово, что у него все получилось», – поделился мыслями Грицюк в интервью Sport24.

В 2019 году Арсения задрафтовал клуб НХЛ «Нью-Джерси Девилз», но талантливый нападающий не спешит с переездом. Перед отправлением в Северную Америку он хочет набраться опыта и сделать имя на родине.

Родился в секретном городе

Арсений появился на свет в Железногорске – городе с населением менее 100 тысяч человек в 60км от Красноярска. Город имеет закрытый статус, до недавнего времени его даже не наносили на географические карты. Все дело в том, что там расположены предприятия оборонной промышленности.

Это не помешало Грицюку привезти туда Кубок Гагарина, который он завоевал вместе с «Авангардом» в прошлом году. Для хоккеиста это было важно, так как именно в Железногорске он сделал первые шаги в хоккее: « Выйдешь с ребятами, стоишь и бросаешь сто шайб в ворота – кто из вас первый попадет в перекладину. Так и бросок отрабатывали, и просто веселились».

Стеснялся олимпийских чемпионов

В первых матчах за сборную Арсений побаивался брать игру на себя и все время искал на льду Гусева или Вадима Шипачева. Хоккеист понимал, что нужно самому идти вперед, но останавливало осознание, что у партнеров намного больше опыта. Из-за этого Грицюк чаще пасовал, чем бросал по воротам.

«Я ведь с детства Шипачевым и Никитой Гусевым восхищался, а сейчас с ними играю в одной команде. Это очень сильные эмоции. Продолжаю у них учиться. Много наблюдаю, как ребята бросают, на такие детали», – признался нападающий в интервью «Матч ТВ».

Олимпийские чемпионы быстро заметили, что молодой хоккеист не проявляет инициативу на льду в полной мере, и призвали его действовать смелее. Грицюк прислушался и стал одним из самых результативных игроков команды в Пекине.

Любит буллиты

В полуфинальном матче со шведами Грицюку доверили решающий бросок в серии буллитов, и он не подвел. Арсений обрадовался предоставленной возможности, так как хотел реабилитироваться за ошибку, которая привела к пропущенному голу в основное время матча.

При этом форвард понимал, что вполне может стать и антигероем, так как шансы на успех в серии буллитов у вратаря и бросающего всегда примерно одинаковые: «Я люблю буллиты, это игра один на один между тобой и вратарем. Кто кого переиграет. Сколько бы мастерства у тебя ни было, ты можешь 500 раз забить, и выйти на решающий бросок, и не забить».

Но Грицюк все-таки забил. И подарил команде надежду на второе олимпийское золото подряд.

Финальный матч хоккейного олимпийского турнира между ROC и Финляндией состоится 20 февраля в 07:10 по московскому времени.