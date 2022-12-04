Аргентина – Нидерланды. Четвертьфинал: что ждать и где смотреть

9 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре во втором четвертьфинале встретятся Аргентина и Нидерланды: вся информация о матче
В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре начинается четвертьфинальная стадия, и во второй встрече 1/4 финала на поле выйдут сборные Аргентины и Нидерландов.
Olympics представляет анонс матча Аргентина - Нидерланды на чемпионате мира 2022 года.
Обе команды провели очень непростые матчи 1/8 финала, хотя их сюжет складывался так, что казалось, будто фавориты не должны испытать особых проблем. И футболисты Нидерландов против США, и аргентинцы против Австралии по ходу вторых таймов своих встреч спокойно вели 2:0, но в концовке позволили соперникам обострить ход борьбы. Причем, если подопечные Луи ван Гала все-таки восстановили статус-кво и отделались минимальной потерей нервной энергии, то сборная Аргентины на последних секундах едва не позволила австралийцам перевести игру в дополнительное время. Однако теперь все эти переживания позади, и сборные, противостояние которых является одним из самых принципиальных в истории чемпионатов мира, готовятся к четвертьфинальной битве друг с другом.
Аргентина и Нидерланды встречались между собой на чемпионатах мира пять раз, и самый памятный их матч был сыгран, конечно, в финале ЧМ-1978 в Буэнос-Айресе. Тогда два гола Марио Кемпеса в дополнительное время принесли Аргентине на домашнем турнире первый в истории этой страны титул. Еще дважды пути команд на чемпионатах мира пересекались в плей-офф: на ЧМ-1994 в США красивейший гол Денниса Бергкампа принес сборной Нидерландов победу в четвертьфинале (2:1), а восемь лет назад на ЧМ-2014 в Бразилии в полуфинале после нулевой ничьей в основное и дополнительное время победу в серии пенальти одержали аргентинцы. Всего же баланс личных встреч на чемпионатах мира у команд – пока абсолютно равный (и у Аргентины, и у Нидерландов по две победы при одной ничьей). В чью сторону качнется эта чаша весов после турнира в Катаре – выяснится на поле стадиона «Лусаил».
На чемпионате мира в Катаре команды придерживаются принципиально разных стилей игры. Если Аргентина всегда играет «от себя», то сборная Нидерландов не настаивает на владении мячом, с готовностью действует «вторым номером», но зато очень хороша в контратаках. Возвращение в состав набирающего форму после травмы Мемфиса Депая, его тандем в линии нападения с прекрасно проявляющим себя на турнире в Катаре Коди Гакпо, а также разыгравшийся на правом фланге Дензел Дюмфрис (у него гол и две результативных передачи в матче с США) делают атакующий потенциал сборной Нидерландов очень впечатляющим. В обороне же команда Луи ван Гала традиционно хороша, хотя и не безгрешна. То Дэйли Блинд задержится на фланге и «сломает» линию офсайда (это привело к чистому выходу Кристиана Пулишича из сборной США один на один с вратарем), то Депай вдруг, оттянувшись назад, сделает идеальную разрезающую передачу на выход к воротам – только не партнеру, а сопернику. Из второго эпизода, к слову, впоследствии и вырос гол американцев. Перед матчем с Аргентиной ван Галу явно есть о чем поговорить со своими футболистами.
Сборную Аргентины на чемпионате мира в Катаре пока тянет за собой исключительно Лионель Месси, который забил важнейшие голы в очень непросто складывавшихся до этого матчах – на групповой стадии в ворота Мексики, и в 1/8 финала в ворота Австралии. Похоже, главный тренер аргентинцев Лионель Скалони наконец-то определился со стартовым составом, так как в двух матчах подряд он выпустил с первых минут одних и тех же игроков (за исключением получившего повреждение Анхеля ди Марии). Да и события на поле пока подтверждают правильность тренерского выбора. Например, начинавший турнир в качестве основного форварда Лаутаро Мартинес, выйдя против Австралии на замену, растранжирил столько голевых шансов, что вряд ли заставил этим Скалони усомниться в правильности решения выпускать в старте на этой позиции не его, а Хулиана Альвареса. Впрочем, о сборной Аргентины на ЧМ-2022 можно говорить долго, но достаточно ограничиться одной фразой: ее перспективы почти полностью зависят от того, как проявит себя Месси. В полной мере это относится и к отдельно взятому матчу Аргентины против Нидерландов.
Матч Аргентина - Нидерланды в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.
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