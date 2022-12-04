Аргентина – Нидерланды. Четвертьфинал: что ждать и где смотреть

В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре начинается четвертьфинальная стадия, и во второй встрече 1/4 финала на поле выйдут сборные Аргентины и Нидерландов.

Olympics представляет анонс матча Аргентина - Нидерланды на чемпионате мира 2022 года.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Аргентина – Нидерланды. Четвертьфинал. 9 декабря. Начало в 22:00 мск. Стадион «Лусаил»

Обе команды провели очень непростые матчи 1/8 финала, хотя их сюжет складывался так, что казалось, будто фавориты не должны испытать особых проблем. И футболисты Нидерландов против США, и аргентинцы против Австралии по ходу вторых таймов своих встреч спокойно вели 2:0, но в концовке позволили соперникам обострить ход борьбы. Причем, если подопечные Луи ван Гала все-таки восстановили статус-кво и отделались минимальной потерей нервной энергии, то сборная Аргентины на последних секундах едва не позволила австралийцам перевести игру в дополнительное время. Однако теперь все эти переживания позади, и сборные, противостояние которых является одним из самых принципиальных в истории чемпионатов мира, готовятся к четвертьфинальной битве друг с другом.

Аргентина и Нидерланды встречались между собой на чемпионатах мира пять раз, и самый памятный их матч был сыгран, конечно, в финале ЧМ-1978 в Буэнос-Айресе. Тогда два гола Марио Кемпеса в дополнительное время принесли Аргентине на домашнем турнире первый в истории этой страны титул. Еще дважды пути команд на чемпионатах мира пересекались в плей-офф: на ЧМ-1994 в США красивейший гол Денниса Бергкампа принес сборной Нидерландов победу в четвертьфинале (2:1), а восемь лет назад на ЧМ-2014 в Бразилии в полуфинале после нулевой ничьей в основное и дополнительное время победу в серии пенальти одержали аргентинцы. Всего же баланс личных встреч на чемпионатах мира у команд – пока абсолютно равный (и у Аргентины, и у Нидерландов по две победы при одной ничьей). В чью сторону качнется эта чаша весов после турнира в Катаре – выяснится на поле стадиона «Лусаил».