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Аргентина – Австралия. 1/8 финала: что ждать и где смотреть

3 декабря на чемпионате мира по футболу — 2022 в Катаре во второй игре 1/8 финала встретятся Аргентина и Австралия: вся информация о матче

3 мин автор Владимир Юринов
disciplineФутбол
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(Фото © Getty Images)

В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре начинаются матчи плей-офф, и во встрече 1/8 финала на поле выйдут сборные Аргентины и Австралии.

Olympics представляет анонс второго матча плей-офф на чемпионате мира 2022 года.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Аргентина – Австралия. 1/8 финала. 3 декабря. Начало в 22:00 мск. Стадион «Ахмед Бин Али»

Футболисты обеих команд потратили немало сил и эмоций по ходу группового турнира. Аргентинцы после сенсационного поражения в стартовом матче от Саудовской Аравии (1:2) оказались в критическом положении, но сумели с честью выйти из него, благодаря двум победам в следующих матчах – над Мексикой (2:0) и Польшей (2:0). Сборная Австралии провела групповой турнир по абсолютно аналогичному сценарию: тоже поражение в стартовом туре (от Франции – 1:4), а затем победы с одинаковым результатом в двух следующих матчах: по 1:0 над командами Туниса и Дании.

Несмотря на эту симметрию турнирных результатов, по игровому содержанию матчей в группах эти команды можно назвать почти антиподами. Аргентинцы доминировали на поле во всех трех матчах (за исключением короткого отрезка в игре с Саудовской Аравией), нанесли 44 удара по воротам соперников, из которых 21 пришелся в створ ворот, и все их проблемы были связаны только с преодолением насыщенной обороны защищающихся оппонентов.

Австралийцы на групповой стадии подчеркнуто действовали «вторым номером». За три матча они всего семь раз пробили в створ ворот (при этом три из этих семи ударов стали результативными), а по владению мячом намного уступили каждому из соперников: по статистике у сборной Австралии от 24 процентов контроля мяча против датчан до 35 процентов в игре против Франции.

Гол австралийца Мэттью Леки в ворота датчан вывел Австралию в плей-офф и удивил даже партнеров по команде
Гол австралийца Мэттью Леки в ворота датчан вывел Австралию в плей-офф и удивил даже партнеров по команде (2022 Getty Images)

Лед и пламень

Учитывая противоположный игровой стиль команд, характер борьбы на поле в этом матче предсказать несложно: Аргентина будет постоянно контролировать мяч и пытаться найти бреши в насыщенной обороне соперника, австралийцы – выискивать свои редкие шансы в контратаках.

Проблемой сборной Аргентины на нынешнем чемпионате мира является то, что главный тренер Лионель Скалони и по ходу турнира продолжает находиться в поисках оптимального сочетания игроков. Причем во всех линиях, кроме вратарской, где не подвергается сомнению место Эмилиано Мартинеса. А в остальном стартовый состав аргентинцев на предстоящий матч остается загадкой, ведь даже в двух выигранных встречах команда выглядела совершенно по-разному - Скалони произвел в составе сразу четыре перестановки. Как это ни удивительно, но даже в разгар турнира с уверенностью можно предсказать появление в стартовом составе аргентинцев лишь нескольких футболистов – включая, конечно, Лионеля Месси.

У сборной Австралии главные козыри – самоотверженность и характер. «Мои футболисты обладают отличной психологией, мы постоянно работаем над верой в себя и способностью быть постоянно сфокусированными на происходящем на поле, и за последние четыре с половиной года добились в этом большого успеха», - сказал после выхода в плей-офф главный тренер австралийцев Грэм Арнольд.

Хватит ли команде Зеленого континента этих качеств, чтобы дать бой сборной Аргентины – покажет матч на стадионе «Ахмед Бин Али».

Где смотреть?

Матч Аргентина - Австралия в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре | По теме:

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