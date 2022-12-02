Аргентина – Австралия. 1/8 финала: что ждать и где смотреть

В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре начинаются матчи плей-офф, и во встрече 1/8 финала на поле выйдут сборные Аргентины и Австралии.

Olympics представляет анонс второго матча плей-офф на чемпионате мира 2022 года.

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре:

Аргентина – Австралия. 1/8 финала. 3 декабря. Начало в 22:00 мск. Стадион «Ахмед Бин Али»

Футболисты обеих команд потратили немало сил и эмоций по ходу группового турнира. Аргентинцы после сенсационного поражения в стартовом матче от Саудовской Аравии (1:2) оказались в критическом положении, но сумели с честью выйти из него, благодаря двум победам в следующих матчах – над Мексикой (2:0) и Польшей (2:0). Сборная Австралии провела групповой турнир по абсолютно аналогичному сценарию: тоже поражение в стартовом туре (от Франции – 1:4), а затем победы с одинаковым результатом в двух следующих матчах: по 1:0 над командами Туниса и Дании.

Несмотря на эту симметрию турнирных результатов, по игровому содержанию матчей в группах эти команды можно назвать почти антиподами. Аргентинцы доминировали на поле во всех трех матчах (за исключением короткого отрезка в игре с Саудовской Аравией), нанесли 44 удара по воротам соперников, из которых 21 пришелся в створ ворот, и все их проблемы были связаны только с преодолением насыщенной обороны защищающихся оппонентов.

Австралийцы на групповой стадии подчеркнуто действовали «вторым номером». За три матча они всего семь раз пробили в створ ворот (при этом три из этих семи ударов стали результативными), а по владению мячом намного уступили каждому из соперников: по статистике у сборной Австралии от 24 процентов контроля мяча против датчан до 35 процентов в игре против Франции.