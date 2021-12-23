Ангелина Голикова: «Я одержима конькобежным спортом»

Olympics.com поговорил со спортсменкой о роли тренера в карьере, секретах спортивного долголетия и долгожданном карьерном рывке.

Ангелина Голикова на подиуме Чемпионата мира в Херенвене в феврале 2021 года Фото © Getty Images

Присмотреться к соперникам

Сама Ангелина говорит о своей победе достаточно сдержанно: она считает этот результат закономерным итогом большой работы, ведь это «не та медаль, о которой всю жизнь мечтаешь, когда ты уже находишься на достаточно серьезном уровне».

«Медали на Кубках мира дают уверенность, что вы идете в правильном направлении. Но еще больше уверенности дает исполнение технические задач, которые мы ставим перед собой. И когда они исполняются, мы можем сказать, что поработали хорошо и поэтому медаль есть».

По словам Ангелины, Кубок мира — это возможность показать свою форму, оценить подготовку и потенциал соперников. «Мы присматриваемся в этом сезоне друг к другу, кто на что готов, кто что может показать, что от кого примерно ожидать».

Об олимпийской мечте

«Даже если на каком чемпионате ушла медаль, с каким-то минимальным разрывом, это не та медаль, из-за которой стоит переживать. Каждый серьезный спортсмен в первую очередь хочет быть олимпийским чемпионом».

Ангелина признается, что ее олимпийская мечта приобрела реальные очертания не так давно. «Буквально года два я уже целенаправленно мечтаю об этом».

Годы и годы тренировок и сборов не приносили подиумы серьезных соревнований, но Голикова никогда не сдавалась, и тихо, но верно шла вперед. Возможно, ее секрет в том, что она просто никогда не сворачивала с выбранного пути.

«Иногда человек начинает думать, а стоят ли все его усилия, которые он прикладывает, того, что он получает на выходе. Многие просто не хотят вот так размениваться и уходят, потому что они где-то видят больше перспектив. И в то же время есть другие спортсмены, у них просто есть желание».

Ангелина смеется, что в ее копилке очень много историй про преодоление неспортивных преград – потерянный багаж, поиск жилья на букинге в последний момент, хитрости, на которые приходилось идти, чтобы участвовать в сборах национальной команды.

«У меня все было не просто и только сейчас я могу понимать, что мои мечты близки к реальности».

Движимая азартом

«Я просто очень люблю конькобежный спорт. Я им одержима и мне хочется добиться от себя исполнения какого-то результата».

Голикова признается, что ее подпитывает чувство азарта, которое появляется на соревнованиях.

«Когда вас ставят на старте с самым сильным спортсменом, то решается кто прав в техническом исполнении, кто сильнее. Мне кажется я от спорта получаю адреналин, эмоции очень сильные».

Равняться на Ирен Вурст

Рассуждая о своей карьере, Ангелина рассказала о примере для подражания: Ирен Вурст, легенде конькобежного спорта. Голландка является рекордсменкой по количеству олимпийских медалей за карьеру, а также рекордсменкой среди всех женщин на зимних Играх по количеству медалей в личных дисциплинах.

«Я не могу сказать, что я такая спортсменка, у которой с самого первого старта все пошло идеально. Мне кажется, что идеальная карьера у Ирен Вурст, потому что она в раннем возрасте «выстрелила» на достаточно серьезный высокий уровень и на протяжении долгих лет держала эту планку, и это действительно колоссальная личность».

Ангелина также рассказала о том, как она пришла к физической и технической форме, которая позволяет ей показывать высокие результаты.

«У меня изменился вес, композиция тела. Бывает лишний вес или какие-то технические моменты, то что тебя лимитирует».

Второй важный момент, помимо физики, это техника, над которой у Голиковой получается сейчас работать максимально эффективно благодаря тренерам Александру Жаркову, и тренеру сборной Сергею Клевчене.

«Я признательна Сергею Константиновичу за то, что он столько много моментов открыл для меня в техническом плане. Я очень благодарна, что в моей судьбе появился такой наставник, это очень важно».

Первые серьезные соревнования Голиковой прошли также в Китае (Чанчунь), сама Ангелина видит в этом хороший знак. «Вот иногда я тоже задумываюсь, что начало у меня было в Китае, может и сейчас что-то получится тоже в Китае».