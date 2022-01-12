Анатолий Алябьев – герой Лейк-Плэсида-1980 в биатлоне

11 января 2022 года не стало Анатолия Алябьева, скромного человека, победы которого стали значительным вкладом в успешную историю советской биатлонной сборной.

«У меня изначально многое было заложено еще в детстве. Отец, попав на фронт только в 1943 году, вернулся домой с семью боевыми орденами и стал работать в Вологодской области лесорубом. С ним я часто ходил на охоту, где иногда стрелял из ружья. Отец сделал и первые мои лыжи, на которых я добирался до школы: туда и обратно – 8 километров», – вспоминал Анатолий Николаевич в интервью газете «Красная звезда».

Учась в 5-8 классах, по пути в школу и обратно будущему чемпиону приходилось преодолевать уже 20 км. Так что неудивительно, что помимо бокса, в котором Алябьев получил первый разряд, после школы он сосредоточился на лыжных гонках, а затем и вовсе выбрал только их. А потом на тренировке попросил у биатлонистов разрешение пострелять. Получилось удачно, и старший тренер СКА по зимним видам спорта Василий Афанасьевич Хорунжий предложил перейти в биатлон. В 1976-м Алябьев выиграл несколько международных стартов, занял второе место на чемпионате страны, а в 1979-м, накануне Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде, уже стал чемпионом в гонке на 20 км.

В сезоне 1978/1979 в биатлоне произошел переход на малокалиберное оружие и лидерство у сборной СССР перехватили спортсмены из ГДР. Не все тогда смогли быстро и успешно перестроиться на стрельбу в новых условиях. Алябьев был из числа тех, кто смог. Правда, его достаточно зрелый по тогдашним спортивным меркам возраст заставлял тренеров сомневаться в приглашении в олимпийскую команду. Но победа на предолимпийской неделе сняла все вопросы.

В первом гонке в Лейк-Плэсиде Алябьев соперничал с Франком Ульрихом из ГДР, бывшим к тому времени чемпионом мира в гонке на дистанции 10 км и в эстафете.

«На подходе к последнему огневому рубежу наш запасной Алексей Ушаков, пробегая рядом, крикнул, что если я стреляю без промаха, «по нулям», то я первый. И вот первые четыре выстрела у меня точные, а пятый, чувствую, сделать не могу. Это, кстати, была стрельба стоя. Винтовка дрожит, сам весь дрожу. Обычно на пять выстрелов тратил 40-45 секунд, а тут уже вторая минута на исходе, а я никак не могу эту злосчастную дрожь унять и сделать последний выстрел – не удается добиться, чтобы винтовка замерла. Все время боялся, что не вовремя нажму спусковой крючок – палец-то на нем, и усилий совсем чуть-чуть нужно для выстрела. Но как-то сумел собраться и попал в цель. В итоге Ульриха опередил – всего на 11 секунд», – говорил Анатолий Николаевич о своем первом золоте Игр.

Через два дня Алябьев завоевал бронзовую награду в спринте на 10 км, а также выиграл еще одно золото – в составе эстафетной команды вместе с Владимиром Аликиным, Александром Тихоновым и Владимиром Барнашовым. Партнеры «привезли» ему на четвертый этап отрыв в 39 секунд. И хотя Эберхард Реш развил фантастическую скорость в погоне за советским биатлонистом, Алябьев победу не упустил.

Несколько десятилетий Анатолий Николаевич работал на Кафедре теории и методики лыжного спорта Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, участвовал в подготовке сборной, выпустил книгу «Расставляя точки». Его любили и уважали и товарищи по команде и те, кто завоевывал медали для страны позже.