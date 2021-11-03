Анастасия Кирпичникова: «План был таким: быстро начать и постараться выдержать до конца»

На продолжающемся в Казани чемпионате Европы по плаванию в короткой воде россиянка Анастасия Кирпичникова удивила дважды. Сначала – в первый же день соревнований, когда на дистанции 800 метров вольным стилем показала не просто лучший результат, но и установила рекорд России – 8.08,44. А затем уже в финале, когда сбросила с этого рекорда еще почти четыре секунды (8.04,65). В решающем заплыве она словно не заметила соперниц, прямо со старта оставив их далеко позади и на протяжении всей дистанции лишь увеличивая этот отрыв. А ведь среди этих ее соперниц по финалу была, например, чемпионка мира и многократная чемпионка Европы Симона Куадарелла из Италии. Всего три с небольшим месяца назад Квадарелла и Кирпичникова вместе плыли в олимпийском финале Игр в Токио-2020 на этой дистанции: итальянка завоевала тогда бронзу, а Кирпичникова осталась лишь восьмой. Однако с тех пор соотношение сил между ними явно изменилось, и российская спортсменка одержала победу, что называется, «за явным преимуществом».

Olympics: Анастасия, после предварительного заплыва, когда вы показали лучшее время и установили рекорд России, не возникло опасений, что этот результат - слишком быстрый для этой стадии соревнований, и стоило чуть cэкономить силы на финал?

Анастасия Кирпичникова: Если честно, то после финиша в тот момент я вообще была в шоке, когда увидела свое время. Мне по ходу дистанции казалось, что я плыву намного медленнее. П оказалось, что нет – быстро (улыбается).

Сегодня вы ушли в отрыв от соперниц прямо со старта. Таким и был план на этот финал – на полную включиться прямо с первых метров дистанции?

Да, именно так. У меня был план начать максимально быстро, а там уж по ходу заплыва разбираться: если выдержу, то хорошо, а если нет, то буду как-то доплывать (смеется). Но получается, что я выдержала.

Симона Куадарелла – опытная спортсменка, была чемпионкой мира, на Олимпиаде в Токио стала бронзовым призером. Перед финалом, строя этот план, ориентировались на соперничество именно с ней?

Да, так и было. И я очень рада, что результат получился именно таким.

У вас в 2021-м году были две личных медали чемпионата Европы в Будапеште, финал Олимпиады, теперь вот – золото чемпионата Европы на короткой воде. Получается, что год можно считать абсолютно успешным?

Наверное, можно считать так. Особенно теперь, ведь сегодняшнее золото – первое для меня на взрослых соревнованиях. И поэтому оно для меня очень важное.

Самое время строить новые планы и загадывать новые мечты.

Они у меня есть, но об этом я никогда не рассказываю вслух. Не буду даже сейчас.