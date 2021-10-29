Анастасия Близнюк: «Все русскоговорящие поддерживали нас!»

Команда Федерации художественной гимнастики России сегодня (29 октября) одержала победу в финале группового многоборья на чемпионате мира в Китакюсю (Япония). Преимущество чемпионок получилось убедительным: занявшая второе место сборная Италии отстала на 2.350 балла, замкнули тройку гимнастки из Беларуси, получившие по сумме двух видов (пять мячей, три обруча+две пары булав) 85.400 балла и уступившие итальянской команде шесть десятых.

Эмоциями и впечатлениями от выступления поделилась с Olympics двукратная олимпийская чемпионка (Лондон-2021, Рио-2016) в групповом многоборье и капитан команды Анастасия Близнюк.

О трудностях с составом, стрессе и героях дня

«Мы не только после Олимпийских игр поменяли состав, но и непосредственно перед чемпионатом мира, буквально перед вылетом, пришлось делать замены, так как, к сожалению, у девочки случилась травма.

Мы вынуждены были поставить девочек, которые выступали только в одном виде, срочно и во второй. Ровно за три дня. Я хочу выделить их сегодня, они — наши герои. Это Мария Толкачева, олимпийская чемпионка и Полина Орлова, которая никогда не выступала ни на одном турнире: ни на Кубке мира, ни на Гран-при в групповых упражнениях.

Сегодня они все это выдержали: для все команды менять состав, даже одного человека — это стресс. А для Марии и Полины это было невыносимо: физически тяжело, морально тяжело, но они выдержали! Я считаю, что они герои сегодняшнего дня».

О том, кто помогает с силами и эмоциями в концовке трудного сезона

«Хочу выделить нашего тренера Ирину Александровну Винер-Усманову. Она каждый день нас мотивирует: я не знаю, откуда она берет силы, столько с нами работать. Мне очень-очень повезло: я учусь у самого великого тренера».

О важности заполненных трибун

«Наконец-то мы выступаем со зрителями — это чувствуется. После каждого элемента, каждого трюка идут аплодисменты, крики на русском от наших девочек и от команды Беларуси, от спортсменок и тренеров. Все русскоговорящие поддерживали нас! Здесь атмосфера настоящих соревнований».

Чемпионат мира по художественной гимнастике (27-31 октября, Китакюсю, Япония)

Расписание

время – московское

30 октября (суббота)

08.30 – индивидуальное многоборье

31 октября (воскресенье)

11.30 – финал (5 мячей)

12.20 – финал (обручи, булавы)

13.40 – церемония закрытия

Смотрите чемпионат мира по художественной гимнастике на ютуб-канале Международной федерации гимнастики. Квалификационные выступления будут доступны в записи, финалы – в прямом эфире.

В прямом эфире смотрите финалы также на телеканале Матч ТВ и на сайте телеканала.

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