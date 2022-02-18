Анастасия Мишина и Александр Галлямов: что нужно знать о фигуристах сборной ROC

20-летняя Анастасия Мишина и 22-летний Александр Галлямов после короткой программы в личном турнире в парном катании на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине занимают третье место. За свой прокат они набрали 82,76 балла и уступили только китайскому дуэту Вэньцзин Суй/Цун Хань, которые обновили свой же мировой рекорд (84,41), и соотечественникам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (84,25). Произвольные программы пары исполнят 19 февраля. Olympics.com рассказывает, что интересно знать об Анастасии Мишиной и Александре Галлямове.

Катаются вместе с 2017 года

Оба фигуриста начинали как одиночники. Анастасия – в Санкт-Петербурге, а Александр – в Екатеринбурге. Когда Галлямов перешел в парное катание, то переехал в Северную столицу, где его первыми партнершами были Александра Полищук и Ника Осипова. Анастасия до Галлямова каталась с Максимом Кудрявцевым и Владиславом Мирзоевым. С последним она добилась высоких результатов на юниорском уровне: выиграла серебро юниорского чемпионата мира и золото юниорского финала Гран-при.

В январе 2017 года Мишина объявила, что по окончании сезона их пара с Мирзоевм распадется, так как они не сошлись характерами, а также из-за того, что партнер хотел более легкую партнершу. В 2017 году Мишина встала в пару с Галлямовым, который также тренировался у Людмилы и Николая Великовых.

«Саша – сова и любитель жары, а я – жаворонок и любитель холода. В этом плане мы разные»,

– Анастасия Мишина в интервью Федерации фигурного катания на коньках России.

Первые шаги и переход к Москвиной

В 2018 году Мишина и Галлямов на юниорском первенстве страны стали вторыми, а на взрослом чемпионате России – седьмыми, а после этого выиграли бронзу юниорского чемпионата мира. В сезоне 2018/19 пара выиграла главные старты – финал юниорского Гран-при и чемпионат мира. На взрослом уровне фигуристы дебютировали в сезоне 2019/2020. После победы и третьего места на этапах Гран-при они квалифицировались в финал серии, где стали бронзовыми призерами, уступив только двум китайским парам. Но на чемпионате России спортсмены стали только четвертыми и не попали в сборную на международные старты.

В межсезонье они перешли от Великовых в группу Тамары Москвиной, где также тренируются одни из их главных конкурентов Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

«Раньше мы больше внимания уделяли технической части программы. С этого сезона мы обращаем очень много внимания на компоненты, чтобы программа была музыкальна и хореографична. Мы хотели, чтобы в короткой было небольшое театральное представление, и это получилось»,

– Мишина и Галлямов в интервью Olympics.com в апреле 2021 года.

Перейдя к Москвиной, Анастасия и Александр не забыли своих предыдущих наставников, когда выиграли взрослый чемпионат мира. «Также мы благодарим тренеров Великовых, всю их команду. Они дали нам базу, больше, чем базу, – сказали они в интервью Olympics.com. ­– Их вклад в этот результат очень большой. Спасибо им огромное».

В октябре 2020 года Мишина и Галлямов выиграли этап Кубка России, где обошли как опытных Евгению Тарасову и Владимира Морозова, так и действующих на тот момент чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. А спустя несколько недель Анастасия и Александр уступили Бойковой и Козловскому на московском этапе Гран-при. После этого борьба в парном катании в стране обострилась еще больше.

Победа на дебютном чемпионате мира

Свою главную на данный момент личную победу они одержали на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме, который стал для фигуристов дебютным на взрослом уровне. После короткой программы они шли третьими, но блестящая произвольная программа позволила вырвать победу. А ведь на предыдущем чемпионате России Мишина и Галлямов стали только четвертыми.

«Четвертое место на чемпионате России нас немного подстегнуло, – рассказывали фигуристы Olympics.com. – Первая половина сезона шла хорошо, и, может быть, подсознательно мы уже немного расслабились. А после такого провальчика на чемпионате России мы снова начали усердно работать, можно сказать, восстановили позиции, вошли назад в форму. Потому что на чемпионате России мы видимо были не в лучшей нашей форме, хотя и готовились к нему хорошо».

В олимпийском сезоне на чемпионате России все изменилось. Мишина и Галлямов выиграли обе программы и первым номером сборной поехали на чемпионат Европы, который тоже смогли выиграть.

Прозвище Мишки Гамми

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стремительно ворвались в элиту мирового парного катания и завоевали любовь публики.

Болельщики быстро дали своим любимцам прозвище, созвучное с их фамилиями, и теперь ласково называют их Мишки Гамми – как персонажей популярного мультфильма.

После короткой программы в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине фигуристы рассказали, что давно знают о своем прозвище, которое им нравится.

«Также мы слышали, что нас называют МиГ – как самолет, – сказал Olympics.com Александр Галлямов. – Очень забавно. Спасибо, нам очень нравится».