Алипов вернулся. У России три медали в финале Кубка президента ISSF

В Ларнаке завершился последний крупный турнир года по стендовой стрельбе – финал Кубка президента ISSF. По сути это альтернатива финалу Кубка мира: в этом году отказались от его проведения и в тестовом режиме запустили новое соревнование. Но они похожи: на Кипр приехали лучшие стендовые стрелки по рейтингу и между собой выяснили, кто из них сильнее.

В соревнованиях приняли участие 48 лучших спортсменов со всего мира. Они разыграли медали в 4 личных и 2 командных соревнованиях.

Россия делегировала на турнир основные силы, всех спортсменов, которые попадали по рейтингу. Это – олимпийский чемпион-2004 Алексей Алипов, Геннадий Мамкин, Дарья Семьянова, Екатерина Субботина – в трапе. Зиля Батыршина и Наталья Виноградова – в ските. В Токио сборная ОКР по стендовой стрельбе осталась без медалей. Поэтому многие справедливо рассчитывали, что получится завоевать награды хотя бы на последнем крупном турнире года.

И россияне не разочаровали болельщиков. Хоть многие и рассчитывали на более серьезный успех, но три бронзовые медали тоже очень неплохо, учитывая, что конкурировать пришлось с сильнейшими.

Сначала награду стране принесла самая юная участница финала – 21 летняя Зиля Батыршина. В ските в противостоянии с опытнейшими Остин Джуэлл и Данкой Бартековой она не растерялась и проявила максимум своих возможностей. Ей немного не хватило до серебра, однако эта награда тоже очень ценна. В итоге, американка Джуэлл стала первой, а словачка Бартекова второй.

Вторую индивидуальную награду России принесла Дарья Семьянова. Она также завоевала бронзу, но в трапе, уступив испанке Фамиме Галвез и американке Кейл Браунинг.

А еще у России бронза в миксте – дуэт Дарья Семьянова – Алексей Алипов в полуфинале уступили чешско-американской паре Давид*Костелецки/Мэделайн-Энн Берно*, ставшими победителями. Особенно это важно было для Алипова после его неудачи на Играх в Токио. Спортсмен собирается продолжить карьеру и выступить в Париже.

С 3 по 10 декабря пройдет финал Кубка президента ISSF уже по пулевой стрельбе. И там от России можно ожидать золото.