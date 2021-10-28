Алина Горносько: «Сейчас у меня слезы счастья — я вернулась не просто так!»

Спортсменка сборной Беларуси Алина Горносько одержала историческую победу в упражнениях с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике. Последний раз соотечественница Горносько поднималась на высшую ступень пьедестала мирового первенства двадцать пять лет назад. Эмоциями и переживаниями от победы и о трудном пути к ней Алина поделилась с Olympics.

«Случилось так, что при подготовке к чемпионату мира, буквально за две с половиной недели, когда оставался только один международный старт, а потом — отъезд в Японию, у меня был подтвержден COVID-19. Мне пришлось остаться дома на некоторое время, я болела, но верила, что смогу подготовиться к чемпионату мира. И в этот момент меня поддерживали мои тренеры, я старалась тренироваться дома как могла. На подготовку к чемпионату мира у меня было всего восемь или девять дней — это, безусловно, мало. Была проделана безумно сложная работа: мне до сих пор непросто после болезни. Это моя личная победа — я очень хотела вернуться в Японию, на чемпионат мира, представлять свою страну и у меня было такое рвение внутри, что, несмотря на все то, что со мной происходило, я хотела вернуться. Для меня то, что я приехала сюда и приехала в хорошей форме — уже большая победа. Сейчас у меня слезы счастья — я вернулась не просто так!».

Чемпионка также отметила, насколько важным было присутствие зрителей на трибунах.

«В последнее время мы выступаем при пустых трибунах. На чемпионате мира разрешили на несколько процентов заполнить зал: было очень приятно, ощущалась поддержка. Мы соскучились по зрителям — уже привыкли видеть родные японские лица. Я безумно рада, что так все сложилось. Аригато!»

Кроме того, Горносько рассказала о своей главной болельщице и талисмане.

«В этом году у меня есть самый сильный фанат — это моя любимая собака Пума. Я с ней на связи каждый день, без нее очень скучаю. Мы очень схожи: она такая же сумасшедшая, быстрая, резвая в принятии решений, как и я. Мы рождены друг для друга, и, возможно, она приносит мне успех».

Чемпионат мира по художественной гимнастике (27-31 октября, Китакюсю, Япония)

Расписание

время – московское

29 октября (пятница)

10.50 – групповое многоборье

30 октября (суббота)

08.30 – индивидуальное многоборье

31 октября (воскресенье)

11.30 – финал (5 мячей)

12.20 – финал (обручи, булавы)

13.40 – церемония закрытия

Смотрите чемпионат мира по художественной гимнастике на ютуб-канале Международной федерации гимнастики. Квалификационные выступления будут доступны в записи, финалы – в прямом эфире.

В прямом эфире смотрите финалы также на телеканале Матч ТВ и на сайте телеканала.

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