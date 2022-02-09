Александр Никишин: самый юный хоккеист сборной с аномалией сердца

Александр Никишин – самый молодой хоккеист команды ROC на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. 20-летний защитник «Спартака» попал в сборную благодаря Олегу Знарку – тренеру, который привел сборную к золотым медалям на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

На протяжении всей тренерской карьеры Знарок делал ставку на опытных игроков и редко отводил серьезные роли молодым хоккеистам. Никишин стал одним из исключений. Александр пришел в «Спартак» в июле 2019-го – через несколько месяцев после того, как Знарок возглавил команду. Несмотря на то, что парню было всего 17 лет, опытный специалист предоставил ему много игрового времени.

К хоккею Никишина пристрастил отец – мастер международного класса по боксу, игравший в хоккейной любительской лиге. Александра поставили на коньки в три года, но только льдом он не ограничивался. Парень занимался футболом, катался на сноуборде, любил беговые и горные лыжи – настоящий олимпиец. Разнообразие спортивных увлечений объяснимо семейным бэкграундом: помимо отца боксера-хоккеиста, мама занималась спортивной гимнастикой, а дядя играл в баскетбол за сборную СССР.

«Помню еще маленьким смотрел с отцом матчи ХК МВД, когда команда дошла до финала Кубка Гагарина. В тот момент, конечно, я не мог и представить, что когда-то буду работать под руководством человека, который тренировал ту команду. Она очень много наделала шуму. Потом Олег Валерьевич выигрывал со сборной чемпионат мира и Олимпиаду. Это мечта попасть к нему в команду. Для меня это бесценный опыт», – сказал хоккеист в интервью официальному сайту «Спартака».

Знарок доверился молодому защитнику из-за уникального набора качеств. Никишин не только умело использует крупные габариты (193см, 98кг) в обороне, но и активно подключается к атаке. Александр на скорости способен прорываться с шайбой к чужим воротам, попутно накручивая полкоманды соперника.

За три сезона в КХЛ Никишин отыграл за «Спартак» 102 матча. Игр могло быть еще больше, но периодически матчи приходилось пропускать из-за противоречивых медицинских показателей. Все дело в том. что летом 2020-го у хоккеиста обнаружили проблемы с сердцем, которые озадачили российских врачей. Карьера в профессиональном спорте была под угрозой.

После трагической смерти Алексея Черепанова, сердце которого остановилось прямо во время матча КХЛ в 2008 году, к здоровью хоккеистов в лиге относятся очень скрупулезно. Медиков насторожили анализы спортсмена: исходя из показателей, Александр должен был часто терять сознание. Но таких проблем он никогда не испытывал.

Международная федерация хоккея на льду (IIHF) перестраховалась и не допустила игрока к молодежному чемпионату мира. Чтобы разобраться с проблемой, Никишин отправился на углубленное медицинское обследование в Германию. В ходе досконального осмотра врачи диагностировали у спортсмена сердечную аномалию без каких-либо противопоказаний.

После выдачи заключения Александра задрафтовал клуб НХЛ «Каролина Харрикейнз». Также стало возможным участие в международных матчах. Дебют за национальную сборную состоялся в ноябре 2021-го на играх Кубка Карьяла. «Для меня это было пределом мечтаний, ведь я всегда мечтал играть за сборную. И когда меня вызвали в сборную, эмоции перехлынули. Когда я вышел на лед в этом свитере, мне было настолько не по себе, что я аж трясся! Просто не мог себе представить, что я в нем играю. Уже не верил в то, что это получится», – радовался Никишин.

В декабре молодой защитник принял участие в Кубке Первого канала и окончательно убедил главного тренера сборной Алексея Жамнова в том, что его нужно брать на зимние Олимпийские игры в Пекин. «Никишин прогрессирует, для меня это не удивление – давно знаю его по «Спартаку». Парень довольно-таки перспективный, вижу, как он относится к делу. Думаю, он заслужил место в сборной. Для него это первая Олимпиада, он довольно молодой», – приводит слова тренера ТАСС.

Никишину лишь 20, и это только начало его олимпийского пути. Увидеть дебют молодого хоккеиста можно в первом матче команды ROC на Олимпийских играх 2022 года. Матч со сборной Швейцарии начнется в 11:40 по московскому времени.