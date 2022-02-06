Алексей Червоткин: история лыжника, который начинал ярче Большунова

Александр Большунов – безусловный фронтмен мужской лыжной команды ROC. Однако шесть лет назад в лидеры русских лыж прочили другого спортсмена. Olympics.com рассказывет историю Алексея Червоткина.

Тяга к лыжам у Алексея появилась в школьные годы. В четвертом классе он попал к тренеру Виктору Верещагину и поразил его стремлением и настойчивостью. «Во время первых занятий я его не столько тренировал, сколько сдерживал, чтобы не надорвался, но он упертый. И хотя серьезных достижений вначале не показывал, выкладывался на каждой тренировке по полной», – вспоминал специалист.

Старания привели к тому, что в 2015 году Червоткин стал трехкратным чемпионом мира среди юниоров. Такое достижение позволило 19-летнему лыжнику дебютировать на Кубке мира и получить статус самого многообещающего таланта страны.

Александр Большунов передает эстафету Алексею Червоткину Фото © 2018 Getty Images

На чемпионате мира 2017 года в Лахти Червоткин завоевал серебро в эстафете. Большунов тоже выступал на том турнире, но в состав эстафеты не попал. Александр пробежал спринт лишь 26-м, а в скиатлоне финишировал 15-м.

В олимпийский сезон-2017/18 оба лыжника серьезно прибавили, но прогресс Большунова выглядел чуть более впечатляющим. За один сезон он совершил скачок с 100-го места общего зачета Кубка мира на пятую строчку, в то время как Червоткин переместился с 86-й на 11-ю позицию.

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Червоткин хотел выступить во всех видах гонок, но подвело здоровье. За два месяца до Игр спортсмен попал в больницу, где провел три недели из-за бронхита и двустороннего гайморита.

«Когда я болел, я не то чтобы не планировал ехать, я на тот момент не думал об Играх. Бывали бессонные ночи: бросало то в жар, то в холод, тело ломило. В такие моменты я уже не мечтал о выступлении на Олимпиаде. Думал о том, чтобы нормализовать здоровье и состояние, чтобы поскорее это все закончилось», – описал Алексей период болезни.

После выписки лыжник отправился в Австрию, чтобы восстановить форму, но за две недели до Олимпиады снова попал к врачам: «Сначала пытался восстановиться сам, но ничего не помогало. Температура прыгала то вверх, то вниз, то средней держалась. Пришлось лечь в больницу».

Из-за этих форс-мажорных обстоятельств Червоткин вынуждено пропустил начало Олимпийских игр. В Пхенчхане он пробежал только две гонки: марафон на 50км классическим стилем, где стал 12-м, и эстафету.

В эстафете развернулась настоящая драма. Червоткин уходил на третий этап лидером гонки благодаря заделу, который на втором этапе организовал Большунов. Ближайший преследователь был в 24 секундах от Червоткина, однако к финишу своего этапа Алексей пришел лишь третьим с отставанием в 16 секунд от первого места.

В итоге команда закончила гонку второй и получила серебряные медали. «Уверен, будь это не первый выход в Пхенчхане, Червоткину удалось бы более удачно пройти этап. Так что не надо его винить, если кто-то вздумал это делать. Он выжал из себя все что можно, если не больше. За ним было страшно наблюдать – он шел с черными глазами, на морально-волевых докатил до конца этапа и не мог подняться со снега, когда отправил на последний этап Дениса Спицова», – защищал Большунов партнера по сборной.

Тем не менее Червоткин долго переживал, считая, что подвел команду и лишил ее золотых наград. Относительно неудачное выступление психологически надломило спортсмена и требовало времени на возвращение гармонии с самим собой.

«То, что было в Корее – это уже за плечами. Прошел новый четырехлетний блок, мы стали взрослее, где-то умнее, мудрее», – утешил болельщиков Алексей за две недели до начала зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. На этот раз 26-летний лыжник здоров и готов показать на что способен при должной функциональной готовности.