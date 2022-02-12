Александр Жулин: «Это Олимпиада, ты никогда не знаешь, что может здесь произойти»

Сегодня в Пекине в фигурном катании стартует турнир танцевальных пар. Команду ROC в нем представят чемпионы мира-2021, чемпионы Европы-2020, 2022 Виктория Синицина – Никита Кацалапов, призеры чемпионатов Европы, чемпионы страны-2021, 2022 Александра Степанова – Иван Букин, серебряные призеры чемпионата страны-2022 Диана Дэвис – Глеб Смолкин.

Накануне соревнований Olympics поговорил с тренером Синициной и Кацалапова – призером Олимпийских игр-1992, 1994, чемпионом мира-1993 в танцах на льду Александром Жулиным.

Olympics: Вы довольны тем, как ребята откатали командные соревнования?

Александр Жулин: На самом деле нет, потому что в коротком танце мы допустили ошибку. Произвольным танцем я практически удовлетворен – только последняя поддержка была немного затянута. Другими словами, мы можем и лучше.

Olympics: Сколько тренировочного времени они потеряли, когда Никита восстанавливался?

АЖ: Если не ошибаюсь, впервые это произошло в июле, потом повторилось сразу после короткой программы на чемпионате страны, поэтому нам пришлось сняться с произвольного. В общей сложности мы потеряли примерно полтора месяца – в это время Вика каталась одна.

Olympics: У него была проблема со спиной.

АЖ: Межпозвоночная грыжа. Она не такая большая, но там задействован нерв. Ему приходилось делать массаж и физиотерапию в больших количествах. Ничего особенного мы не делали, но сейчас Никита почти забыл о существовании этой проблемы.

Olympics: Между соревнования он также проходит терапию?

АЖ: Да-да, кроме того он делает много работы на руки и ноги, но не на спину.

Olympics: На Олимпийских играх Вика и Никита выступают и в командном, и в личном турнире.

АЖ: Федерация спросила нас, можем ли мы выступить и в командных соревнованиях, и в личных. Я переадресовал вопрос Никите, он сказал: «Нет проблем». Между этими соревнованиями много времени.

Olympics: Внесли ли вы какие-то изменения в программу ребят после чемпионата Европы?

АЖ: Да вроде нет.

Olympics: А на чем были сосредоточены на тренировках после него? Работали ли прицельно над какими-то элементами в последние пару недель?

АЖ: Мы довольно усердно потрудились в Красноярске – там у нас был тренировочный сбор перед Олимпиадой. Здесь в Пекине у нас тоже были довольно интенсивные, но короткие тренировки. Если ты готов, этого достаточно.

Olympics: Как повлияла на ребят победа на чемпионате мира? Оказала ли она какое-то влияние на их уверенность в себе, изменила ли их как-то как спортсменов?

АЖ: Да, конечно. Я думаю, еще с австрийского Граца (где прошел чемпионат Европы-2020 – прим. Olympics) они делали свою работу все лучше и лучше с точки зрения психологии. Ребята очень много говорили друг с другом, постоянно поддерживали друг друга, не пытались соревноваться друг с другом. Они сами себя сделали уверенной командой, чему я очень рад. Потому что до этого времени были некоторые проблемы в данных вопросах. Но после Граца все они исчезли. Между ними сейчас очень хорошая коммуникация, плюс они внимательно слушают все, что говорит тренерский штаб. Сейчас это действительно команда: они и тренеры.

Olympics: То есть до этого проблема была именно в коммуникации?

АЖ: Думаю, да. На самом деле главная проблема была в том, что у Никиты и Вики была несколько разная техника, разный стиль. Никита долгое время катался в моей группе, Вика – в другой. И когда Никита травмировал ногу, я очень много работал с Викой над техникой. Она многое смогла изменить в своем катании, и ребята стали ближе друг другу с точки зрения парной техники.

Olympics: Как вы считаете, они способны выиграть индивидуальные соревнования в Пекине?

АЖ: Я действительно на это надеюсь. Но это Олимпиада, ты никогда не знаешь, что может произойти здесь. Конечно, у любой пары, у любого фигуриста есть такая цель. Нужно просто откататься очень хорошо.