Александр Терентьев: лидер молодежного зачета, побеждавший Клэбо в спринте

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо – главная звезда лыжного спринта среди мужчин. Однако в первой же гонке олимпийского сезона в рамках Кубка мира его доминирование пошатнул Александр Терентьев – 22-летний спринтер, который на зимних Играх-2022 представляет команду ROC.

Сенсация в Руке

На этапе в Руке Терентьев бежал только спринт классическим стилем. Он был лучшим в квалификации и четвертьфинале, а полуфинал закончил вторым. Попадание в решающий забег уже было успехом для молодого спортсмена, но на этом Александр не остановился. С третьей позиции он достал Клэбо на подъеме, ушел в отрыв и сенсационно финишировал первым.

Феноменальное выступление настолько шокировало, что сразу после гонки Терентьева включили в состав на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. 22-летнего лыжника начали всерьез называть будущей суперзвездой.

Пока Терентьев специализируется на спринте, но в будущем планирует стабильно выступать и на длинных дистанциях. На Олимпиаде в Пекине Александр не участвовал в скиатлоне и на Играх-2026 в Кортина-д’Ампеццо, на которых изначально планировался олимпийский дебют, постарается принять участие в максимальном количестве гонок.

Влияние семьи

Тем более длинные дистанции не чужды Александру с детских лет: «Во втором классе мы за сутки прошли около 100км. Но это был именно поход, то есть мы останавливались, отдыхали, ночевали. Этот поход организовал мой отец, у него есть свой военно-патриотический клуб «Белый медведь», и я ходил в этот поход с ними. Остальные были уже первокурсниками, лет 18-19».

В Нарьян-Маре, где родился Терентьев, будущий олимпиец сначала занимался в секции футбола. Лыжи прививались семьей. Отец, обладатель второго лыжного разряда, брал в затяжные походы, дед забирал на охоту – конечно же. на лыжах. Окончательный выбор в пользу занятий лыжными гонками случился после предложения мамы выступить на школьных соревнованиях.

«Впервые участвовал в соревнованиях в третьем классе. Очень нервничал и волновался, хотя приехал третьим. Я долго был третьим на соревнованиях, не мог преодолеть какой‑то внутренний барьер. И когда впервые победил, все преграды в голове исчезли», – рассказал Терентьев изданию «Достояние Севера».

Признание легенды

Первый серьезный успех на международном уровне пришел в 2019 году. На чемпионате мира среди юниоров Терентьев завоевал три медали. В категории до 20 лет Александр выиграл серебро в эстафете и индивидуальной гонке, а также золото в любимом спринте. В трех этих гонках лыжники из Норвегии оставались позади.

Для Терентьева это важный момент, так как он всегда ориентировался на норвежских лыжников. В первой гонке, которую Александр увидел по телевизору, победил Петтер Нортуг, ставший кумиром. 13-кратный чемпион мира и обладатель четырех олимпийских медалей лично поздравил Терентьева после победы над Клэбо: сделал фотографию на память и подарил фирменную шапочку.

«Мы думали, никто не сможет так взлетать в подъемы, как Клэбо. Йоханнес был побежден тем, что считалось его собственным оружием. Мы получили новую точку отсчета: до и после спринта в Руке-2021.Терентьев молод, быстр, и он на самом деле может создать на Олимпиаде в Китае больше проблем, чем нам хочется. На нескольких дистанциях», – заявил Нортуг в интервью TV2.

По ходу сезона Клэбо вернул первую строчку в спринтерском зачете Кубка мира, но Терентьев держится в топе, занимая третью позицию. В молодежном зачете он и вовсе на первом месте. Возможно, Терентьев и вправду станет суперзвездой. Как показывает практика, победители молодежного зачета, добиваются больших успехов. Клэбо – один из таких примеров.