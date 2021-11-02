За сборную Китая по хоккею сыграет вратарь из России. Как так вышло?

Мужская сборная Китая по хоккею с шайбой находится на 32-й строчке мирового рейтинга. Несмотря на невысокое положение команда примет участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в качестве принимающей страны. Китай выступит в группе А и сыграет против Германии, США и Канады.

Федерация хоккея Китая начала подготовку к этому грандиозному событию еще в 2016 году. Чтобы сборная достойно представила страну на домашних Играх, был создан хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар». Команду собрали специально для выступлений в Континентальной хоккейной лиге, уровень которой значительно выше китайского первенства.

Владимир Путин с визитом в Китай Фото © 2018 Getty Images

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея на тот момент, одобрил идею и предположил, что такой ход поможет развитию хоккея в Китае. Договор об участии клуба «Куньлунь Ред Стар» в чемпионате КХЛ сезона-2016/17 подписали в Пекине. Процедура прошла на самом высоком уровне в присутствии президентов России и Китая – Владимира Путина и Си Цзиньпина.

На протяжении первых четырех сезонов команда проводила домашние матчи не только в Пекине, но также в Шанхае и Шеньчжэне – идея развития хоккея в Китае воплощалась в жизнь. Однако пандемия внесла коррективы. В сезоне-2020/21 клубу пришлось перенести домашние встречи на территорию России. Для хоккеистов «Куньлуня» новым домом стала «Арена Мытищи».

В составе команды есть пять игроков из России. Один из них – вратарь Александр Лазушин. В октябре стало известно, что 33-летний голкипер отправится на Олимпийские игры в Пекин как игрок сборной Китая.

«Мне предложили играть за сборную Китая на Олимпиаде, и я, конечно, согласился. Почему нет? Есть огромное желание сыграть на самом сильном турнире в мире. Ла Зу Син в команде меня никто не называет, но в общении нет проблем – я понимаю на английском языке», – прокомментировал ситуацию Лазушин для «РИА Новости Спорт».

К сборной России Александр был ближе всего в 2015 году. Тогда он завоевал бронзовые медали КХЛ с московским «Динамо», стал лучшим вратарем сезона по проценту отраженных бросков и получил вызов в национальную команду на матчи Кубка Карьяла. К сожалению, дебют так и не состоялся из-за ангины.

Вполне возможно, Лазушин будет не единственным иностранцем в сборной Китая по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. По словам Николая Феоктистова, генерального менеджера «Куньлуня», натурализация – распространенная практика для достижения результата:

«В течение пяти лет мы искали кандидатов в сборную среди игроков китайского происхождения, готовили их в команде КХЛ, и сегодня все они – в ее составе. Однако мировая практика показывает, что наличие корней не обязательно.

Натурализация принята во многих видах спорта, в некоторых она вообще носит глобальный характер. В хоккее такое тоже не редкость, посмотрите на сборные многих стран: хотя бы того же Казахстана или Южной Кореи, хозяйки предыдущих Игр».

Учитывая тот факт, что на грядущую Олимпиаду приедут хоккеисты из НХЛ, Лазушин не только сыграет на престижном международном турнире, но и продемонстрирует свой уровень на фоне сильнейших игроков мира. Для любителей хоккея из России – это заманчивый повод смотреть матчи сборной Китая на Играх-2022.