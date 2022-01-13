Александр Кожевников: «Перед Олимпиадой в Сараево Фетисов сказал: «В случае поражения – обратно на родину пойдем через Северный полюс»!

Александр Кожевников любит повторять, что был хоккеистом нестандартным, и потому оказался нужен сборной и Виктору Васильевичу Тихонову. Но он – и человек нестандартный и неудобный, который не очень укладывается в систему – и тогда, и сейчас. Может, поэтому, и остался без больших должностей, когда закончил карьеру – говорит, что думает.

К канадцам подходили более ответственно

Olympics: Молва утверждает, что вы могли сделать успешную карьеру и в футболе. Уже в 14 лет в родной Пензе «гоняли» за заводскую команду.

Александр Кожевников: Да, мог бы и в футболе заиграть. Он мне больше нравился. Просто в Пензе клуб высшего уровня отсутствовал, и меня заманили коньками. Так сложилась судьба, что хоккей выбрал.

Olympics: За сборную СССР должны были дебютировать еще на Кубке Канады-1981, который для команды вышел фантастическим – в финале разгромили канадцев 8:1!

АК: Да, но поехать не получилось. Проходила товарищеская игра со шведами перед турниром. Меня ведущий шведский защитник Берье Сальминг «поймал на бедро». Был жесткий, как скала. Разбил мне приводящие трехглавые мышцы, сильнейший синяк. На этом и закончилось мое выступление на Кубке Канады (улыбается). Домой отправили – вместе с Валерием Харламовым и Сергеем Стариковым.

Olympics: Но, все равно, с командой долго тренировались, могли предположить, что они нанесут самое крупное поражение Канаде за всю историю?

АК: Для меня это тоже оказалось сюрпризом – такой счет. Но было понятно, что это все эмоции. После смерти великого человека и хоккеиста – Валерия Харламова – настрой такой: парни бились не только за себя, но и Валеру. И проиграть не могли!

Olympics: Ажиотаж, который всегда царил на родине хоккея, как-то сказывался на наших хоккеистах?

АК: Канадцы всегда говорили: «Мы остальные команды обыграем в любом состоянии! Все ставим на игру со сборной Советского Союза»! Других соперников они не признавали и не считали достойными обсуждения.

Olympics: *И для советских хоккеистов – Канада была соперник № 1? *

АК: Конечно. Совершенно другой настрой. Понятно, что на крупных турнирах все матчи решающие – чуть-чуть дал слабинку, и все! Но к канадцам подходили, можно сказать, более ответственно.

Олимпийское золото хранится под столом

Olympics: Канадцы ведь часто грубо играли в 1980-е годы против советских хоккеистов?

АК: Да, позволяли многое. Ребята-то они хорошие, но подхамливали привычно. По ногам били, и локтем, при случае, старались двинуть.

Olympics: После поражения в финале Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде от американцев сборная СССР в течение пяти лет не знала поражений на всех крупных хоккейных турнирах. В чем секрет этой команды?

АК: В отношениях в команде. Собрались игроки приблизительно одного возраста – разница один-два года, знали друг друга практически с детства. И майка с четырьмя буквами спереди для всех многое значила. Это было сражение за родину! Мы – поколение, которое выросло на наших победах в Великой Отечественной войне. Здесь все кроется! Отдавались полностью. Проиграть 9 мая – такое вообще невозможно!

Olympics: Но все равно давление на сборную тогда было серьезное. Второй подряд неудачи на Олимпиаде – и Тихонову, и игрокам – могли не простить.

АК: Конечно, тем более, какая может быть гарантия золотых медалей? Проиграли же мы американцам в 1980 году с такой компанией – как Михайлов (Борис Михайлов – прим. Olympics), Петров (Владимир *Петров* – прим. Olympics), Васильев (Валерий Васильев – прим. Olympics), Мальцев (Александр Мальцев – прим. Olympics). Поэтому, ответственность зашкаливала.

Olympics: Понять можно.

АК: Я прекрасно помню, как наш капитан Вячеслав Саныч Фетисов на собрании всерьез сказал: «Если проиграем, то нам придется через Северный полюс домой возвращаться. Пока дойдем, все забудут о поражении»! Это для канадцев поражение на Играх не катастрофа: проиграем здесь, выиграем что-то в НХЛ. А для нас – это цель карьеры!

Olympics: Первая золотая олимпийская медаль у вас, кстати, где хранится?

АК: Где-то под столом. И вторая – там же (смеется).

Olympics: Часто на нее смотрите?

АК: Нет! Очень редко! Не знаю, нет у меня какого-то тщеславия.

Александр Кожевников: «На Играх-1988 сборная СССР чувствовала себе очень уверенно. Состав вновь собрался сумасшедший» Фото © ITAR-TASS

Зубы мне выдергивал Рене Фазель

Olympics: В 1988 году Олимпиада впервые в истории проходила в Канаде. Победить на Играх на родине хоккея – вдвойне престижно.

АК: Да не было никакого особого ажиотажа. Может, потому что сборная СССР чувствовала себе очень уверенно. Состав вновь собрался сумасшедший: пятерка Ларионова (Игорь Ларионов – прим. Olympics), Каменский (Валерий Каменский – прим. Olympics) с Быковым (Вячеслав Быков – прим. Olympics), звено Светлова (Сергей Светлов – прим. Olympics). Саша Могильный появился. Молодежь уже окрепла. Команда на ходу, мощь чувствовалась. И, опять же, золото взяли за тур до конца, канадцев разнесли 6:1! Все матчи выиграли, кроме последнего – финнам уступили 1:2. Когда доходишь до цели, просто настраиваться трудно, эмоций не осталось! Поэтому, финской сборной просто повезло, что встретились с нами в матче, когда уже ничего не надо. А эта победа позволила им взять серебро.

Olympics: Наверное, тогда за игроками сборной СССР активную охоту начали клубы НХЛ, пытаясь переманить к себе?

АК: Меня, лично, уже нет. Раньше атаковали. В «Питтсбурге», в свое время, очень хотели видеть. Как-то выступали в Канаде, приехали представители «Пингвинз» – в руках дипломат с огромной суммой даже по нынешним временам! 700 тысяч долларов! И это только за подписание контракта! Авансом!

Olympics: И какая ваша реакция последовала на предложение, от которого сложно отказаться?

АК: Таких денег не видел и не хочу видеть (смеется). А ответил стандартное: мол, звоните в наш cпорткомитет, там разговаривайте. Американцы тут же пообещали, что в случае согласия перевезут за океан и всю семью! Но бежать, так покидать родину для меня – табу! Надо порядочность иметь, совесть.

Olympics: В НХЛ вы в итоге так и не поехали, но выступали в Европе: в Великобритании, Швеции, потом уехали в Швейцарию и там познакомились с Рене Фазелем, многолетним президентом ИИХФ?

АК: Сперва с ним познакомились Быков и Хомутов (Андрей Хомутов – прим. Olympics), через год мне его порекомендовали – как зубного врача (улыбается). Зубы он мне выдергивал, он тогда еще практиковал в своей клинике.

Olympics: Хороший он стоматолог?

АК: Прекрасный! Я доволен до сих пор.

Olympics: С Быковым и Хомутовым общались?

АК: Мало. У них поездок было много. Чемпионат в Швейцарии тяжелый. Через день-два игры. И в клубе, за который я выступал – «Рапперсвилль» – такой же календарь. Находились друг от друга на расстоянии 400 километров и общались по телефону.

*В Пекине можно три матча проиграть – все равно выйти в финал *

Olympics: Для вас была разница, кто выступит на хоккейном турнире на Олимпиаде в Пекине: энхаэловцы или игроки из остальных лиг?

АК: Конечно, интересно было бы посмотреть на хоккеистов из НХЛ – как они себя проявят! Прежде всего, в команде ОКР. Ведь половина команды, может, на следующую Олимпиаду в Милан и не поедет по возрасту. А тут – был реальный шанс выиграть!

Olympics: Да, Овечкин и Малкин, скорее всего, не выступят в Милане.

АК: И те же Панарин (Артемий Панарин – прим. Olympics), Кучеров (Никита Кучеров – прим. Olympics)... Да, они великие люди, но должны чего-то достичь и со сборной. Не только Кубок Стэнли выиграть, а и для страны что-то сделать.

Olympics: Но раз энхаэловцы не приедут, можно ли сказать, что у сборной ОКР больше шансов на победу?

АК: Конечно, как и в Пхенчхане. Ведь без энхаэловцев на золотые медали будут претендовать только две-три команды. А если бы заокеанские звезды участвовали, круг претендентов сразу расширился. Кроме «большой шестерки» (Россия, Канада, США, Финляндия, Швеция и Чехия) в борьбу могли вмешаться и Швейцария с Германией, у которых много классных мастеров выступает в Северной Америке.

Olympics: Олимпийские игры – такие краткосрочные турниры. Какова, на ваш взгляд, формула успеха на этих соревнованиях?

АК: Тут вариантов-то всяких много – можно три матча проиграть в группе и все равно выйти в финал. Есть время раскататься, набрать форму и показать себя. Понятно, что Жамнов (Алексей Жамнов – главный тренер сборной ОКР – прим. Olympics) никак не мог готовить игроков из НХЛ, за океаном у них свои тренеры. Перед ним, уже на месте, стояла бы задача правильно подобрать звенья, и все! Сейчас ситуация изменилась. Надеюсь, что Алексей все знает и понимает. Он – опытный товарищ! И там поиграл достаточно, и здесь посмотрел на все. У меня по-другому моменту беспокойство… Турнир, вы правильно подметили, краткосрочный. Надо думать, как сделать так, чтобы все игроки посвятили себя сборной и стране!