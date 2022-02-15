Алдошкин, Трофимов, Захаров: что нужно знать о конькобежцах, которые принесли ROC серебро Пекина-2022

Сборная ROC вышла в финал мужской гонки преследования на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, установив новый олимпийский рекорд – 3 минуты 36,62 секунды. В борьбе за выход в финал Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров на 0,43 секунды опередили конькобежцев из США. В решающем забеге в соперники команде ROC достались норвежцы. К сожалению, выиграть финал не удалось, но и серебряные медали можно считать успехом.

Olympics.com рассказывает, что интересно знать о спортсменах, которые принесли вторую медаль конькобежной сборной ROC на этой Олимпиаде.

Даниил Алдошкин

20-летний спортсмен из Коломны – самый юный член сборной ROC по конькобежному спорту в Пекине. В конькобежный спорт его привел отец, который сам дал ему первый урок, а потом отдал мальчика в школу «Комета». Алдошкин выступает на взрослом уровне совсем недавно. Еще в 2020 году он стал победителем первенства мира среди юниоров на дистанции 5000 метров и в командной гонке, а в командном спринте выиграл серебро.

В прошлом сезоне Даниил испытывал восторг просто от того, что соревнуется в элите.

«Кто бы мог подумать, что спустя восемь лет я окажусь на том же катке, на тех же соревнованиях, но уже не как зритель, а как участник. Как говорится, главное трудиться, работать на тренировках и тогда все получится», – писал он в феврале 2021 года в Instagram.

В предолимпийский год он выиграл медаль Кубка мира в командной гонке, завоевал золото на чемпионате России в многоборье и в конце сезона аккуратно говорил о поездке на Олимпиаду. Но в итоге он не просто приехал в Пекин, но стал олимпийским призером.

Своим кумиром Алдошкин называет легендарного конькобежца сборной Нидерландов Свена Крамера, который в пекинской командной гонке преследования остался четвертым.

Сергей Трофимов

Для Сергея Трофимова Олимпиада в Пекине вторая в карьере. В 2018 году он был единственным представителем своего вида спорта, которого допустили до Олимпийских игр в Пхенчхане в составе сборной OAR.

26-летний спортсмен – потомственный конькобежец, который родился в семье кандидатов в мастера спорта. Но папе Сергея не удалось продолжить занятия спортом, так как нужно было обеспечивать семью. В детстве будущий олимпийский призер увлекался авиамодельным спортом и не испытывал интереса к конькам. Однако, когда папа мальчика увидел, как он бегает на роликах, то твердо решил отдать его в конькобежную секцию. Кстати, девушка Сергея Дарья Бескровных тоже конькобежка.

Сергей Трофимов, который является бронзовым призером чемпионата мира в командной гонке и личной гонке на 5000м, был очень близок к личной награде и на Олимпиаде в Пекине. Действующий бронзовый призер на пятикилометровке остановился в шаге от олимпийской медали на этой дистанции – до бронзы ему не хватило 0,39 секунды.

«Хочу сказать: я выдал все, что мог. Сегодня был мой максимум и даже получилось чуть-чуть превзойти себя. Результатом доволен», – сказал он журналистам после забега.

К счастью, самое обидное четвертое место удалось компенсировать в командной гонке, в которой Сергей Трофимов помог выиграть первые в истории страны награды в этой дисциплине.

Руслан Захаров

34-летний трехкратный олимпиец – очень разносторонний человек. Он получил три высших образования, растит сыновей, любит путешествовать, мечтает купить мотоцикл, прыгает с парашютом и с тарзанки, катается на лошадях и снегоходах, украшает себя татуировками. А главное, что он высококлассный спортсмен, который состоялся в двух дисциплинах.

Руслан Захаров занялся конькобежным спортом в 2017 году, а до этого сделал довольно успешную карьеру в шорт-треке (интересно, что его брат Тимур Захаров также переключился с шорт-трека на конькобежный спорт). Руслан Захаров стал первым в стране, кому удалось выиграть олимпийские медали в этих двух видах спорта – в 2014 году на домашней Олимпиаде в Сочи Руслан стал чемпионом по шорт-треку в составе эстафеты. Кстати, на Играх-2014 именно Руслан Захаров произнес Олимпийскую клятву на церемонии открытия. В шорт-треке спортсмен также выигрывал чемпионат Европы в эстафете и серебряные и бронзовые медали в личных гонках.

Потеряв место в основе национальной команды по шорт-треку, Захаров решил попробовать себя в схожей дисциплине.

«Просто уже состарился. Тренер объявил, что нужно давать дорогу молодым и перевел меня из основной сборной в резервный состав. Я подумал: как же так, столько лет работал, и теперь мне говорят, что хватит… Вот и решил быстренько переобуться. Ведь я только и умею, что кататься на коньках», – объяснял Захарова причину перехода в интервью хоккейному ЦСКА.

В конькобежном спорте до олимпийской медали его главными наградами на международных стартах были бронза чемпионата мира на отдельных дистанциях в командной гонке и бронза чемпионата Европы года в масс-старте.