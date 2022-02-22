120 миллионов лайков: Айлин (Эйлин) Гу и Чжан Лэй готовы записать совместную песню – «Можно попробовать рэп!»

Айлин (Эйлин) Гу покорила Пекин-2022 и готова к новым свершениям. Теперь она не прочь возглавить мировые чарты.

Звездная фристайлистка вышла в прямой эфир в Douyin (TikTok в Китае) с популярнейшим певцом и актером Чжаном Лэем (Чжан Исин) – бывшим участником K-Pop группы Exo, и они договорились о записи совместной песни.

«Хочу спеть с Гу», – сказал Лэй в посвященном чемпионам Пекина шоу 冠军驾到 в прямом эфире Douyin.

«Можем попробовать рэп, – ответила Гу. – В качестве визуального сопровождения к клипу можно использовать снежные горные вершины».

«Можно также использовать какие-то прыжки на снегу. Что бы ты хотел попробовать: сноуборд или лыжи?» – спросила Лэя олимпийская чемпионка.

«На самом деле, я не так хорош ни в одном из этих видов спорта», – рассмеялся Лэй.

«Это не имеет значения, – продолжила Гу. – Сначала можем попробовать лыжи. Я выберу за тебя!»

Пока Гу и Лэй беседовали в шоу Лю Юйси, одной из самых популярных китайских спортивных телеведущих, число просмотров и лайков продолжало расти. На пике трансляцию одновременно смотрели 18 миллионов, а число лайков перевалило за 120 миллионов.

За 15 дней в Douyin на Гу подписались 17,6 миллиона человек, и количество подписчиков продолжает стремительно расти.

Эйлин Гу, Лэй Чжан и Лю Юйси в эфире Douyin (TikTok в Китае)

Айлин (Эйлин) Гу: Написать книгу, спеть песню, продолжать побеждать

Завоевав исторические три медали в Пекине-2022, уроженка Калифорнии покорила весь мир. Сейчас она готова сменить олимпийский пьедестал на студию для записи песни с одной из главных поп-звезд Китая.

С написанием музыкальной композиции проблем у Гу возникнуть не должно, тем более что она уже пишет книгу. Гу с пяти лет ведет дневники, в которых рассказывает о детстве, юности и взрослении на стыке двух культур.

«Взросление для меня было очень важным процессом, – сказала Гу во время трансляции в Douyin. – Примерно в пять я начала вести дневники, хотела записывать какие-то моменты».

«Содержание моей книги сформировано из записей этих дневников. Это мой опыт взросления, а не только занятия спортом».

С музыкальным слухом у Гу тоже все в порядке – она прекрасно играет на пианино.

Гу рассказала, что использует пианино и написание песен, чтобы сосредоточиться на себе и «побыть со своими мыслями». Она также назвала себя интровертом, что помогает отрешиться от внешней суеты.

Айлин (Эйлин) Гу: Девушка в костюме с драконом

Лэй также обратил внимание на лыжный костюм Гу:

«Я заметил китайские элементы в костюме Гу. Ты сама занималась дизайном?»

«Да, именно так», – ответила Гу.

«Это здорово!» – говорит Лэй, а потом интересуется, на чем основано такое оформление.

«На спине изображен китайский дракон», – делится Гу.

«Это символ энергии, уверенности и иногда волшебства, что приносит мне удачу во время соревнований».

«Через образ китайского дракона я могу поделиться своим отношением к лыжам со всем миром».

Эйлин Гу стала в Китае знаменитостью Фото © 2022 Getty Images

Айлин (Эйлин) Гу об эффекте хайпа и новом статусе

В возрасте всего 18 лет Гу внезапно стала узнаваемой среди миллионов китайцев и любителей спорта по всему миру, но она умело справляется с прикованным к ней вниманием.

«Иногда стресс становится дополнительным источником энергии, и ты сам можешь решать, как этим пользоваться, – объяснила она. – Если относиться к стрессу как к негативному явлению, то иногда ты не в состоянии показать свой максимум».

«Если же стресс трансформировать в энергию, можно более успешно выступать на соревнованиях, – продолжает Гу. – Когда я тренируюсь, тренер говорит мне, что стресс мало чем отличается от возбуждения в мозге. Значение имеет только то, что ты будешь с ним делать, и тут выбор за тобой».

«Все, что я знаю о стрессе, знаю по собственному опыту, а не от других, – говорит спортсменка. – Хочу прогрессировать, так что ставлю перед собой цели и использую стресс и давление себе на пользу».

А каково чувствовать себя в роли кумира?

«Хочу поблагодарить всех, кто считает меня своим кумиром. Однако это не играет для меня особой роли, – отвечает Гу. – Моя жизнь принадлежит мне. Просто делаю то, что люблю. Здорово, если люди меня поддерживают. Так я могу привлечь больше детей к занятиям зимними видами спорта или к чему угодно другому, чем бы они хотели заниматься».