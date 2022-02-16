Айлин (Эйлин) Гу пугает маму и постарается порадовать бабушку

Айлин (Эйлин) Гу выиграла на пекинской Олимпиаде-2022 уже две медали, но это не значит, что она может, наконец, выдохнуть и подойти к заключительному соревнованию со спокойным сердцем.

В ходе турнира по хафпайпу китаянка, возможно, будет нервничать даже больше, чем прежде, и дело даже не в том, что она стремится во что бы то ни стало добавить еще одну медаль к имеющимся у нее золоту и серебру.

«На соревнования приедет моя бабушка. Она будет смотреть, как я выступаю в хафпайпе, и это для меня исключительно важно», – сказала Гу.

«Она прежде еще никогда не видела мои выступления, так что надеюсь, что обеспечу ей хорошее представление», – добавила 18-летняя фристайлистка.

А что сама Гу думает о предстоящем старте?

«Ожидания превосходные. Я люблю хафпайп. Он приносит мне море радости», – ответила она.

Такое чувство, что победы в Чжанцзякоу даются Гу с легкостью и весельем, но в ее семье за олимпийскими соревнованиями по фристайлу следят с замирающим сердцем.

Особенно когда спортсменка оставляет все на потом и стремится добиться необходимого результата в последней попытке.

«Проще мне от этого не становится, и тренерам моим жизнь тоже не облегчает. Моя мама каждый день чуть ли ни ловит сердечный приступ. Легко мне точно не было, но я рада, что смогла преодолеть трудности и перемолоть давление в дополнительную энергию», – сказала Гу на пресс-конференции.

«Мама меня хорошо знает и понимает, как мой мозг справляется с внешним давлением. Я много работала, читала много книг по психологии, изучала работу своего мозга, чтобы уметь справляться с давлением. Теперь мы знаем, что у меня получается хорошо выступать в этих условиях», – заявила китайская спортсменка.

Весьма полезный навык, учитывая, сколь напряженным сложился для нее финал в женском слоупстайле.

«В первом и во втором раунде чувствовала себя не в своей тарелке, если можно так выразиться. Не могла обрести себя, – пояснила Гу. – Мама видела это, так что я переговорила с ней после первого заезда. Она посоветовала подойти ко второму заезду, словно он третий и новых шансов уже не будет. Я ответила, что и так стараюсь, но, возможно, просто мое воображение не настолько развито».

«В общем, да, все решилось в финальном заезде, и у меня все получилась, чему я очень довольна», – подчеркнула спортсменка.

Сначала Гу выиграла на Олимпиаде золото в биг-эйре и рассказала, что нужный ритм ей помогли найти уроки игры на пианино. За этим последовало серебро в слоупстайле, на которое Гу вдохновила уже Lady Gaga. Теперь китаянка рассчитывает на медаль в хафпайпе, хотя для нее это не главное.

«В каждом турнире участвую с целью добиться победы, но ожиданий при этом у меня нет. Всякий раз на старте я просто стараюсь добиться максимума. Иногда удается, иногда нет, но в первую очередь я делаю все для удовольствия», – заявила Гу.

Где смотреть соревнования с участием Эйлин Гу

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