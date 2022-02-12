Айлин (Эйлин) Гу: Как я справляюсь с давлением на Олимпиаде-2022 в Пекине

Айлин (Эйлин) Гу уже завоевала золото в Пекине-2022, став первой чемпионкой в биг-эйре на лыжах.

И она не закончила.

Одна из самых ярких звезд Игр в Пекине намерена побороться за медали в лыжном слоупстайле и хафпайпе.

Ожидания чрезвычайно высоки, но как она с этим справляется?

«По натуре я интроверт и много записываю. Я тщательно себя оцениваю, много играю на пианино. У меня даже инструмент с собой», – поделилась Гу с Olympics.com.

«Он очень маленький, но есть в моем номере, так что я играю и сочиняю ночами. Еще я подолгу задерживаюсь в душе и медитирую».

«Все это, чтобы сосредоточиться на себе и быть со своими мыслями, а не слышать эти голоса, когда в 90% случаев ты не понимаешь, о чем они говорят...»

Гу не лишена поддержки. Помимо миллионов фанатов и людей, которые ее понимают, это мать Ян Гу и подруга по олимпийскому золоту Пекина-2022 Хлоя Ким, которая не понаслышке знает, как справляться с давлением.

Родители Эйлин Гу

Гу родилась в Сан-Франциско, но ее очень многое связывает с Пекином.

Здесь родилась и училась ее мать, Эйлин тоже проводила много времени в Китае. Спортсменка свободно говорит на севернокитайском, но с пекинским акцентом.

Отец Гу – американец, однако благодаря матери и бабушке она в детстве постоянно общалась на китайском.

Гу обрела десятки миллионов фанатов среди китайцев, и дело здесь не только в блестящих выступлениях, но также в уважении к китайским корням и культуре вместе с 北京话 – пекинским говором, который слышен на улицах китайской столицы.

Сейчас же она наслаждается своим временем на Олимпиаде в Пекине.

«Эти Игры – моя мечта и даже больше», – продолжает Гу.

«Прежде всего вокруг опять пекинский акцент, я снова слышу китайский, и это очень освежает. Из-за COVID я не могла здесь проводить столько времени, сколько хотела бы и сколько привыкла».

Она повсюду! Эйлин Гу на рекламном плакате на улице в Китае. (Photo by Getty Images) Фото © 2022 Getty Images

Лучшее в Пекине? Пельмени (естественно) и фанаты

Что еще радует Гу?

«Конечно, еда... Когда это возможно, я постоянно ем пельмени... Просто целенаправленно уничтожаю, они так хороши».

«И потом поддержка фанатов и трибун».

«Продолжается COVID, и все равно так много людей тебя поддерживают. Я знаю, что волонтеры и зрители проходят карантин, а значит, тоже должны проделать определенную работу, и их желание поддержать меня и остальных... Для меня это большая честь».

Модель и звезда социальных сетей Стэнфорд спросила Эйлин Гу, есть ли что-то, на что та не способна.

«Я очень неряшлива», – призналась Гу.

«Мама говорит, что это мое худшее качество, что я не убираю постель так, как она хотела бы... Но спать мне это не мешает. Если я сложу одежду где-то рядом, то без проблем потом ее найду, ничего страшного».

«Я не самый организованный человек. В колледже мне определенно надо над этим поработать!»