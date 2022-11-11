Самые памятные талисманы в истории Олимпийских игр

Медвежье царство

Когда московская Олимпиада-1980 показала болельщикам первого медведя-талисмана, Миша прославился на всю планету. С тех пор в семье олимпийских медведей у Михаила Потапыча Топтыгина (так звучит полное имя Миши) появилось много родственников.

В 1988 году в Калгари зрителей развлекали два белых медведя: Хайди и Хоуди, которым доверили нести флаг Канады. Косолапые вернулись на сцену в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, где черный медведь Коул составил компанию зайчихе Паудер и койоту Копперу.

В Сочи-2014 белый мишка дополнил новое олимпийское трио с леопардом и зайкой, а в 2022 году всеобщим любимцем Олимпиады в Пекине стал Бин Дунь Дунь. Панда, одетая в костюм изо льда, была талисманом вторых Олимпийских игр на территории Китая.

Любопытно: Медведи популярны как олимпийские талисманы по всему миру, но одному из них удалось добиться межпланетного статуса. В июне 1978 года Миша отправился на ракете «Союз» в космос и провел некоторое время на станции «Салют-6».

Талисман Пекина-2022 Бин Дунь Дунь

Другие пушистые друзья

Медведи, конечно, далеко не единственные животные среди талисманов Олимпийских игр. В 1972 году в Мюнхене мир познакомился с разноцветной таксой Вальди. Даже маршрут мюнхенского марафона тогда повторял очертаниями форму собаки.

Талисманом Монреаля-1976 был бобер Амик. Так бобер называется на алгонквинском языке, который широко распространен среди коренных народов Канады.

Два года спустя в Лейк-Плэсиде символом Олимпиады стал енот Рони. В 1984-м талисманом зимних Игр в Сараево был волк Вучко. Символом летней Олимпиады того же года в Лос-Анджелесе выбрали орла Сэма.

Сеул-1988 познакомил мир с тигренком Ходори. Талисманом Барселоны-1992 стала каталонская овчарка Коби.

Олимпийские игры в Сиднее-2000 получили сразу трех талисманов: утконоса Сида, кукабару Олли и ехидну Милли. На зимней Олимпиаде в Пхенчхане-2018 солировал белый тигр Сухоран.

Любопытно: Талисман Барселоны-1992 Коби стал главным героем 26-серийного мультсериала «Труппа Коби», права на которого приобрели 24 телеканала.

Талисман Барселоны-1992 Коби

Человекоподобные талисманы

Сходство талисмана Гренобля-1968 с человеком весьма условное, но, по замыслу автора, Шусс – это фигура лыжника. На работу над проектом у дизайнера Алина Лафарга был жесткий дедлайн – всего одна ночь.

Лиллехаммер-1994 стал первой Олимпиадой с талисманами в действительно человеческом обличии. Это были мальчик Хакон и девочка Кристин.

Талисманами Афин-2004 были скорее боги, чем люди. Брат и сестра Феб (одно из имен Аполлона) и Афина символизировали связь между античной Грецией и Олимпийскими играми современности и стали очень популярными.

Любопытно: Хакон и Кристин были не единственными символами Игр-1994 в Лиллехаммере. Организаторы отобрали восемь пар настоящих норвежских детей из всех регионов страны, которые сыграли роль «живых талисманов».

1/27 Лейк-Плэсид-1980 2/27 Винисиус, Рио-2016 3/27 Пекин-2022 4/27 Калгари-1988 5/27 Сидней-2000 6/27 Сеул-1988 7/27 Ванкувер-2010 8/27 Пекин-2008 9/27 Гренобль-1968 10/27 Лос-Анджелес-1984 11/27 Токио-2020 12/27 Лондон-2012 13/27 Сочи-2014 14/27 Солт-Лейк-Сити-2002 15/27 Ин-Ин, Пекин-2008 16/27 Бэй-Бэй, Пекин-2008 17/27 Ехидна Милли, Сидней-2000 18/27 Коби, Барселона-1992 19/27 Сочи-2014 20/27 Атланта-1996 21/27 Сеул-1988 22/27 Альбервиль-1992 23/27 Турин-2006 24/27 Сараево-1984 25/27 Сеул-1988 26/27 Сочи-2014 27/27 Нагано-1998 Талисманы прошлых Олимпиад

«Это способ сообщить об Играх, об их приближении, который при помощи цветов и имен талисманов передает уникальный дух конкретной Олимпиады. Это неотъемлемая часть образа Игр, идентика каждой Олимпиады»

Анна Шевалле, глава отдела образования и культуры Олимпийского музея о значении олимпийских талисманов

Дикие и прекрасные

Многие талисманы имели мало общего с реальными существами и являлись исключительно плодом воображения создателей. Те вдохновлялись особенностями стран-хозяек или популярными на момент проведения Игр направлениями.

Символом Инсбрука-1976 был выбран колоритный снеговик Шнеемандль. В Альбервиле-1992 талисманом стал миниатюрный гном Мажик.

В Атланте-1996 зажигал синий Иззи, который был создан как продукт информационных технологий. Талисманами Нагано-1998 стали «сноулетс», они же полярные совята, Сукки, Нокки, Лекки и Цукки.

В Турине-2006 были снежок Неве и льдинка Глиц. Игры в Ванкувере-2010 олицетворяли мифические животные - сасквоч Куатчи и морская медведица Мига.

А разве можно забыть Венлока из Лондона-2012? Это существо родилось из последних капель стали, пошедшей на строительство Олимпийского стадиона. Талисман Рио-2016 Винисиус сочетал черты нескольких бразильских животных. Футуристический Мирайтова стал одной из главных звезд Игр в Токио-2020.

Любопытно: Фонарик на голове Венлока отсылает к плафонам знаменитых черных лондонских кэбов. На конкурс было подано более 100 работ, среди вариантов были чашка чая и Биг-Бен с руками и ногами.

Читай подробнее на официальной странице талисманов на Olympics.com