Самые памятные талисманы в истории Олимпийских игр

Медвежье царство
Когда московская Олимпиада-1980 показала болельщикам первого медведя-талисмана, Миша прославился на всю планету. С тех пор в семье олимпийских медведей у Михаила Потапыча Топтыгина (так звучит полное имя Миши) появилось много родственников.
В 1988 году в Калгари зрителей развлекали два белых медведя: Хайди и Хоуди, которым доверили нести флаг Канады. Косолапые вернулись на сцену в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, где черный медведь Коул составил компанию зайчихе Паудер и койоту Копперу.
В Сочи-2014 белый мишка дополнил новое олимпийское трио с леопардом и зайкой, а в 2022 году всеобщим любимцем Олимпиады в Пекине стал Бин Дунь Дунь. Панда, одетая в костюм изо льда, была талисманом вторых Олимпийских игр на территории Китая.
Любопытно: Медведи популярны как олимпийские талисманы по всему миру, но одному из них удалось добиться межпланетного статуса. В июне 1978 года Миша отправился на ракете «Союз» в космос и провел некоторое время на станции «Салют-6».
Другие пушистые друзья
Медведи, конечно, далеко не единственные животные среди талисманов Олимпийских игр. В 1972 году в Мюнхене мир познакомился с разноцветной таксой Вальди. Даже маршрут мюнхенского марафона тогда повторял очертаниями форму собаки.
Талисманом Монреаля-1976 был бобер Амик. Так бобер называется на алгонквинском языке, который широко распространен среди коренных народов Канады.
Два года спустя в Лейк-Плэсиде символом Олимпиады стал енот Рони. В 1984-м талисманом зимних Игр в Сараево был волк Вучко. Символом летней Олимпиады того же года в Лос-Анджелесе выбрали орла Сэма.
Сеул-1988 познакомил мир с тигренком Ходори. Талисманом Барселоны-1992 стала каталонская овчарка Коби.
Олимпийские игры в Сиднее-2000 получили сразу трех талисманов: утконоса Сида, кукабару Олли и ехидну Милли. На зимней Олимпиаде в Пхенчхане-2018 солировал белый тигр Сухоран.
Любопытно: Талисман Барселоны-1992 Коби стал главным героем 26-серийного мультсериала «Труппа Коби», права на которого приобрели 24 телеканала.
Человекоподобные талисманы
Сходство талисмана Гренобля-1968 с человеком весьма условное, но, по замыслу автора, Шусс – это фигура лыжника. На работу над проектом у дизайнера Алина Лафарга был жесткий дедлайн – всего одна ночь.
Лиллехаммер-1994 стал первой Олимпиадой с талисманами в действительно человеческом обличии. Это были мальчик Хакон и девочка Кристин.
Талисманами Афин-2004 были скорее боги, чем люди. Брат и сестра Феб (одно из имен Аполлона) и Афина символизировали связь между античной Грецией и Олимпийскими играми современности и стали очень популярными.
Любопытно: Хакон и Кристин были не единственными символами Игр-1994 в Лиллехаммере. Организаторы отобрали восемь пар настоящих норвежских детей из всех регионов страны, которые сыграли роль «живых талисманов».
«Это способ сообщить об Играх, об их приближении, который при помощи цветов и имен талисманов передает уникальный дух конкретной Олимпиады. Это неотъемлемая часть образа Игр, идентика каждой Олимпиады»
Анна Шевалле, глава отдела образования и культуры Олимпийского музея о значении олимпийских талисманов
Дикие и прекрасные
Многие талисманы имели мало общего с реальными существами и являлись исключительно плодом воображения создателей. Те вдохновлялись особенностями стран-хозяек или популярными на момент проведения Игр направлениями.
Символом Инсбрука-1976 был выбран колоритный снеговик Шнеемандль. В Альбервиле-1992 талисманом стал миниатюрный гном Мажик.
В Атланте-1996 зажигал синий Иззи, который был создан как продукт информационных технологий. Талисманами Нагано-1998 стали «сноулетс», они же полярные совята, Сукки, Нокки, Лекки и Цукки.
В Турине-2006 были снежок Неве и льдинка Глиц. Игры в Ванкувере-2010 олицетворяли мифические животные - сасквоч Куатчи и морская медведица Мига.
А разве можно забыть Венлока из Лондона-2012? Это существо родилось из последних капель стали, пошедшей на строительство Олимпийского стадиона. Талисман Рио-2016 Винисиус сочетал черты нескольких бразильских животных. Футуристический Мирайтова стал одной из главных звезд Игр в Токио-2020.
Любопытно: Фонарик на голове Венлока отсылает к плафонам знаменитых черных лондонских кэбов. На конкурс было подано более 100 работ, среди вариантов были чашка чая и Биг-Бен с руками и ногами.
Читай подробнее на официальной странице талисманов на Olympics.com