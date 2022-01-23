Стрельба. Итоги второго этапа Гран-при ISSF

Новый сезон в стрелковом спорте постепенно набирает обороты. В конце прошлой недели завершился первый этап Гран-при в Словении, теперь аналогичное соревнование прошло в соседней Хорватии. Туда приехал почти идентичный состав участников – около 180 стрелков из 20 стран мира. А сборной России во второй раз подряд не было равных.

Соревнования начались с медали главной звезды сборной, двукратной олимпийской чемпионки Виталины Бацарашкиной. Правда, в этот раз она не смогла одержать победу в коронной для себя дисциплине по стрельбе из пистолета. Хотя еще на первом этапе убедительно выиграла. В этот раз Виталина завоевала бронзу на десятиметровой дистанции.

Однако первый триумф россиян не заставил себя долго ждать. Золото выиграл Артем Черноусов. На той же дистанции в 10 метров по стрельбе из пистолета. Артем не оставил ни единого шанса сопернику. Дальше – совместный успех. И своеобразный реванш. В Словении Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов стали вторыми в пистолетном миксте. Собственно, такой же результат они показали на Олимпийской играх в Токио. В Хорватии же им удалось взять золото. Соперниками по финалу стали Бранкица Зарич и Душко Петров из Сербии. Но россияне были слишком убедительны и одержали победу.

Дальше настала очередь для спортсменов, стреляющих из винтовки. Первую медаль России принесла Анастасия Галашина. Она стала третьей на дистанции в 10 метров. Победитель Кубка мира-2018 Александр Дрягин также завершил выступление третьим в аналогичной дисциплине. В командных мужских соревнованиях по стрельбе из винтовки с 25 метров тоже бронза. Ее взяли Артем Черноусов, Антон Аристархов и Вадим Мухаметьянов. Для них это уже вторая награда в этом году – в Словении было золото.

Зато результаты россиянок наоборот улучшились – они поднялись со второго на первое место в стрельбе из винтовки с 10 метров. Финальная перестрелка со словенками получилась напряженной. Но все-таки спортсменкам из России удалось справится с нервами и показать результат. Состав команды – Юлия Круглова, Юлия Каримова и Айгуль Хабибуллина. Победа позволила сборной перед последним соревновательным днем выйти на первое место в медальном зачете.

Финальная точка – серебряная медаль. В заключительном финале Гран-при Сергей Каменский, Евгений Потапов и Илья Марсов стали вторыми в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров.

В итоге, 10 стран из 20 завоевали медали на вторых соревнованиях года. Первое место в медальном зачете заняла Россия с 8 медалями (3 золота, 1 серебро и 4 бронзы). Вторыми стали спортсмены из Сербии (2 золота, 1 серебро и 1 бронза). Третье место поделили между собой Венгрия и Украина (1 золото, 2 серебра и 1 бронза).

Следующий этап Гран-при в пулевой стрельбе пройдет в Индонезии. Соревнования примет Джакарта с 8 по 18 февраля.