8-й этап Кубка мира-2021/22 в Контиолахти: что ждать и где смотреть

Кубок мира по биатлону-2021/22 возобновляется после длительного перерыва, связанного с Олимпийскими играми в Пекине. С 3 по 6 марта в Контиолахти пройдут шесть гонок – эстафеты, спринты и гонки преследования у мужчин и женщин. Международный союз биатлонистов принял решение, что на этапах Кубка мира и Кубка IBU российские и белорусские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе в нейтральном статусе, но, в итоге, в Союзе биатлонистов России решили на заключительные в сезоне этапы Кубка мира команду не посылать. Не приедут в Контиолахти и белорусы. Досрочно завершил международный сезон и главный герой Игр-2022 в биатлоне Йоханнес Бе.

28-летний Бе стал в Пекине четырехкратным олимпийским чемпионом, первенствовав в спринте, масс-старте и в составе сборной Норвегии в мужской и смешанной эстафетах. Напомним также, что Йоханнес на протяжении трех предыдущих сезонов выиграл Большой хрустальный глобус. Но в четвертый раз подряд стать обладателем Кубка мира у него уже не получится. По словам норвежского биатлониста, последний год для него был особенно сложным из-за коронавирусных ограничений и тяжелой подготовки к Олимпиаде, поэтому он решил взять отпуск. Однако, как заверил Бе-младший, он очень мотивирован на выступление в следующем олимпийском цикле.

После семи этапов Йоханнес занимал в Кубке мира пятое место в 196 очках от лидера француза Кантена Фийона Майе. Олимпийские гонки в зачет по регламенту Кубка мира не идут, но даже если бы они учитывались – сократить разрыв от Фийона Майе получилось бы вряд ли. Француз победил в Пекине в индивидуальной гонке и гонке преследования, став вторым в спринте, мужской и смешанной эстафетах. Похоже, Кантен в свои 29 лет может стать наследником славы Мартена Фуркада и новым французским обладателем Большого хрустального глобуса. Его отрыв от ближайшего преследователя и соотечественника Эмильена Жаклена составляет 135 очков. Еще на 15 и 17 баллов соответственно отстают Тарьей Бе и Себастьян Самуэльссон.

Йоханнес Бе решил отдохнуть после успешной Олимпиады в Пекине Фото © 1 Getty Images

У женщин в связи с отсутствием Динары Алимбековой из Беларуси, занимающей второе место в общем зачете, велики шансы на Кубок мира у Марте Олсбю-Ройселанн. Норвежка, выигравшая в Пекине пять медалей, включая три золота, опережает Эльвиру Эберг из Швеции на 88 очков, остальные преследовательницы отстают еще более значительно.

Биатлон. Кубок мира-2021/22. 8-й этап. Контиолахти, Финляндия. Расписание

время начала гонок - московское

3 марта, четверг

Женщины. Эстафета. 4х6 км. Начало в 16:00

4 марта, пятница

Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. Начало в 14:15

5 марта, суббота

Женщины. Спринт, 7,5 км. Начало в 14:00

Мужчины. Спринт, 10 км. Начало в 17:00

6 марта, воскресенье

Женщины. Гонка преследования, 10 км. Начало в 14:45

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. Начало в 16:40

Смотрите гонки 8-го этапа Кубка мира по биатлону на «Матч ТВ» и Sportbox.ru, а также на Eurosport 1 (эстафеты и гонки преследования), Eurosport 2 (спринты) и в EurosportPlayer

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Положение в общем зачете Кубка мира на текущий момент смотрите здесь

Календарь Кубка мира и Олимпийских игр по биатлону-2021/22 смотрите здесь

Полное расписание международных и российских соревнований по биатлону в сезоне-2021/22 смотрите здесь

Календарь Кубка IBU и чемпионата Европы смотрите здесь

Результаты Кубка мира по биатлону-2021/22 по мере завершения соревнований смотрите здесь

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Кубок мира и чемпионат Европы можно будет увидеть на каналах Eurosport и в EurosportPlayer

Олимпийские игры в Пекине, скорее всего, будут транслировать Первый канал, Россия-1 и каналы холдинга «Матч»