7-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Антхольце: в индивидуальной гонке россиянки падали и мазали

Буквально на следующий день после российского триумфа на этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в Антхольце последовал провал. 21 января в индивидуальной гонке у женщин лишь Ульяна Нигматуллина смотрелась более-менее достойно, замкнув топ-10. Валерия Васнецова и Ирина Казакевич выступили провально, а остальные не вышли на старт.

Понятно, что карантинные ограничения и приближающийся чемпионат Европы в Арбере затруднили ротацию в сборной России. Но все же странно, когда национальную команду в гонке Кубка мира представляют всего трое биатлонисток – Нигматуллина, Валерия Васнецова и Ирина Казакевич. Тренерский штаб решил поберечь лидеров Кристину Резцову и Светлану Миронову, а Анастасию Шевченко, бежавшую в Оберхофе и в Рупольдинге травму ноги, наконец-то уговорили отдохнуть и подлечиться.

В такой ситуации разумным выглядела проверка в Италии Виктории Сливко и, особенно, Евгении Буртасовой (в девичестве Павловой). Тем более, на прошлой неделе на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрбли Буртасова стала один раз первой и дважды второй. Сама спортсменка также была явно не прочь вернуться на Кубок мира, но…

В итоге, россиянки бежали индивидуальную гонку в Антхольце втроем. С учетом отсутствия ряда сильных биатлонисток (в частности, шведских сестер Ханны и Эльвиры Эберг) у них был неплохой шанс проявить себя. Не получилось. Нигматуллиной только чистая стрельба могла помочь добраться до тройки призеров, но Ульяна промазала по разу на втором и третьем рубежах. Сама она после финиша заявила «Матч ТВ», что концентрировалась на стрельбе и считает проведенную гонку неплохой. Но все же 27-й лыжный ход вряд ли можно записать в актив, пусть для россиянки это десятое место - первый более-менее приличный результат в 2022 году.

Васнецова и Казакевич на двоих «настреляли» 13 минут штрафных минут и не попали даже в топ-60. Причем Ирина еще и умудрилась упасть на заключительном круге, потеряв много времени. Васнецов пожаловалась на отсутствие концентрации при стрельбе, но порадовалась неплохому (17-е время) ходу на лыжне. В общем и целом гонка получилась для сборной России одной из худших в сезоне, пусть наставник женской команды Михаил Шашилов и пытается дать понять, что ничего страшного не произошло. Однако когда всего одна россиянка попадает в топ-60 – это, мягко говоря, настораживает. Возможно, Шашилов, в том числе дабы избежать дополнительного давления по поводу неудач, не стал беречь Кристину Резцову, включив ее на субботу в состав эстафетного квартета. Также в составе Казакевич, Васнецова и Нигматаллина, которая в итоговом зачете индивидуальных гонок сезона заняла пятое место. Выиграла Малый хрустальный глобус в данной дисциплине Маркета Давыдова.

7-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Антхольце: все результаты, видео, расписание

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