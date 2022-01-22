7-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Антхольце: Нигматуллина вытаскивает эстафету на второе место, Бабиков и Латыпов — без призов

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) яркое выступление на четвертом этапе эстафеты выдала Ульяна Нигматуллина. Спасательная операция в исполнении Ульяны могла и не понадобиться, если бы не провальный третий этап. Ирина Казакевич не жалела патронов и нервов тренерского штаба: лидирующие позиции команды, добытые усилиями Валерии Васнецовой и Кристины Резцовой, после трех штрафных кругов превратились в пятое место.

К счастью, отставание от призовых мест было не критичным, а форма Нигматуллиной, бежавшей заключительный этап — практически идеальной. Всего один дополнительный патрон на последней стрельбе из положения стоя, пятая скорость прохождения дистанции и мощный финишный круг принесли квартету стреляющих лыжниц России второе итоговое место — впереди только Норвегия. Стоит отметить, что чудо-камбэк мог бы не случиться, если бы не происшествие с одной из прямых конкуренток — Луцией Харватовой. Чешская биатлонистка упала на одном из спусков перед заключительным огневым рубежом и была вынуждена очень долго очищать прицел от снега.

Результаты сегодняшнего мужского масс-старта не внесли ясность в ответе на вопрос, кто должен представлять команду ОКР на Олимпийских играх в Пекине: внезапно воспрявший номинальный запасной Антон Бабиков или вернувшийся после ковидного карантина лидер сборной в начале сезона Эдуард Латыпов.

Да, Латыпов допустил в гонке больше всех промахов (восемь, половина из которых — срыв на второй лежке), но на дистанции показал неплохую функциональную готовность (особенно с учетом того, что гонка проходила на высоте 1600 м над уровнем моря. Быстрее Эдуарда по трассе бежали только одиннадцать спортсменов, а от лидеров по скорости — победителя гонки Бенедикта Долля из Германии, второго призера Йоханнеса Бе и занявшего восьмое место француза Кентена Фийона Майе — российский биатлонист отстал чуть более, чем на минуту. Не склонен драматизировать сегодняшний результат (25-е место) и сам спортсмен, отлично понимающий, что до олимпийских гонок (а на пекинский масс-старт Эдуард уже квалифицировался) еще две недели, и время вернуть кондиции еще есть.

«Я спокойно начал, особо не дергался, не старался отыгрывать позиции. Шел своим темпом и следующие круги также. С каждым кругом, несмотря на то, что стрелял много штрафов, внутренних сил становилось больше. Понимал, что я не устаю, но уже в конце не стал себя выворачивать, чтоб не сделать хуже. По такой гонке нельзя сказать, что все плачевно. Работаем дальше», — подвел итог своего выступления Латыпов в послефинишном интервью для «Матч! ТВ».

Антон Бабиков продолжает оказывать давление на тренерский штаб. К победе в индивидуальной гонке на 20 км он горел желанием добавить призовое место и в масс-старте. Однако не справился с заключительным огневым рубежом — два промаха отбросили российского биатлониста на десятое место. По чистому времени на трассе Антон был быстрее Латыпова, но не существенно — всего на 17 секунд. К тому же стоит учесть, что Эдуард перенес болезнь и не выходил на старт с этапа в Анси, а Антон находится практически на пике формы.

Завтра оба спортсмена выступят в эстафетной гонке — Бабиков побежит первый этап, а Латыпов — четвертый. Второй и третий у пропускавших масс-старт Даниила Серохвостова и Александра Логинова соответственно. Вне состава — Карим Халили.

7-й этап Кубка мира по биатлону-2021/22 в Антхольце: все результаты, видео, расписание

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