7 хоккеистов сборной ROC, которые могут стать двукратными олимпийскими чемпионами

Сборная ROC на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине приехала в статусе действующего олимпийского чемпиона. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане сборная OAR завоевала золото, победив в финале немцев. В состав этой сборной вошли семь олимпийских чемпионов Пхенчхана-2018. В день первого матча сборной ROC в Пекине против команды Швейцарии Olympics.com рассказывает, что происходило в эти четыре года с хоккеистами, которые могут стать двукратными олимпийскими чемпионами.

Вадим Шипачев

34-летний нападающий московского «Динамо», назначенный на этих Олимпийских играх капитаном сборной ROC, в Пхенчхане провел всего лишь один матч. Незадолго до Олимпиады 2018 года он вернулся в Россию после неудачной поездки в НХЛ, что позволило ему попасть в состав на Игры, которые прошли без игроков лучшей лиги мира. В Пхенчхане Вадим Шипачев был игроком СКА, а в мае 2018 года он подписал контракт с «Динамо». В последние годы нападающий считается одним из лучших хоккеистов Континентальной хоккейной лиги, и именно он был удостоен чести нести флаг cборной ROC на церемонии открытия Пекина-2022.

Вадим Шипачев Фото © 2017 Getty Images

«В 2018 году сыграл только один матч, потому что так надо было для команды. Команда выиграла, значит, все было правильно. У меня медалька дома лежит. Хоккей – командный вид спорта. Я и на этой Олимпиаде могу один матч сыграть, если мы выиграем. Я не расстроюсь», – говорит Шипачев, слова которого приводит «Чемпионат.com».

Никита Гусев

29-летний нападающий СКА был главным героем Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Он стал лучшим бомбардиром турнира, набрав в шести матчах 12 очков (четыре заброшенных шайбы и восемь передач). Важнейшую роль Никита Гусев сыграл в финале против сборной Германии. Он помог открыть счет, потом отличился на 54-й минуте, а затем сравнял счет за минуту до конца основного времени, что позволило перевести матч в овертайм – там Гусев поучаствовал в победной шайбе, заброшенной Кириллом Капризовым.

Никита Гусев Фото © 2018 Getty Images

Через год после ударного сезона в КХЛ Никита Гусев перешел в команду НХЛ «Вегас Голден Найтс», однако не провел за нее ни одного матча. В июле 2019 года его обменяли в «Нью-Джерси Девилз», где Гусев провел 86 матчей, набрав 49 очков (15+34). В апреле 2021 года «Девилз» выставил хоккеиста на безусловный драфт отказов, чтобы разорвать контракт, после чего нападающий стал игроком «Флориды Пантерз». В новой команде Никита провел 11 матчей, в которых набрал 5 очков (2+3). Форвард пытался остаться в НХЛ, подписав пробный контракт с «Торонто», но в итоге канадцы не стали предлагать ему контракт. 12 октября было объявлено о его возвращении в СКА.

Сергей Андронов

32-летний нападающий московского ЦСКА выступает за клуб с 2014 года, а с 2018-го является капитаном команды. В ноябре 2021 года Сергей Андронов стал рекордсменом армейцев по проведенным матчам. На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане нападающий провел все шесть матчей, в которых сделал четыре голевые передачи.

Сергей Андронов Фото © 2018 Getty Images

Андронов признавался, что переживал за свое попадание на Олимпиаду после того, как его не вызвали на Кубок Первого канала, который считался последней репетицией. «Но поговорил с Сергеем Федоровым, и мне донесли, что я в планах. Оставалось только продолжать работать», – говорил он журналистам.

На Олимпиаде-2022 в Пекине Сергей Андронов стал одним из ассистентов капитана.

Вячеслав Войнов

32-летний защитник после ухода из «Лос-Анджелес Кингз» сменил несколько команд в России и дважды пропускал целый сезон, пытаясь вернуться в НХЛ. Сейчас Вячеслав Войнов играет за московское «Динамо», с которым подписал контракт в мае 2021 года. До этого он выступал за «Авангард» и СКА – в Пхенчхан он ездил в статусе игрока петербуржцев.

Вячеслав Войнов Фото © 2018 Getty Images

На Олимпиаде-2018 Вячеслав Войнов был лучшим защитником и вошел в символическую сборную. В шести матчах он забросил две шайбы (в четвертьфинале с норвежцами и в финале против немцев) и сделал четыре результативные передачи.

Михаил Григоренко

27-летний форвард московского ЦСКА ездил на Олимпиаду-2018 как игрок армейцев. В Пхенчхане Михаил Григоренко провел все шесть матчей, в которых один раз отличился (в матче с Норвегией) и отдал три голевые передачи.

Михаил Григоренко Фото © 2018 Getty Images

Между двумя Олимпиадами Григоренко успел съездить за океан, где до этого выступал за команды НХЛ «Баффало Сейбрз» и «Колорадо Эвеланш». В июле 2020 года он подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс». В составе «синих мундиров» он провел 32 матча, в которых забросил четыре шайбы и сделал восемь передач.

В марте 2021 года «Коламбус» выставил нападающего на драфт отказов, но другие клубы НХЛ им не заинтересовались. В июле 2021 года Григоренко подписал новый контракт с ЦСКА.

Никита Нестеров

28-летний защитник армейцев из Москвы, как и Григоренко, на Олимпиаде-2018 представлял ЦСКА, потом успел ненадолго съездить в Северную Америку, но затем вернулся в стан «красно-синих». Между Олимпиадами Никита Нестеров провел 38 игр за «Калгари Флэймз», в которых сделал четыре результативные передачи. Кстати, до этого хоккеист в 2015 году доходил до финала Кубка Стэнли, когда выступал за «Тампу Бэй».

Никита Нестеров Фото © 2018 Getty Images

В Пхенчхане защитник был твердым игроком основного состава, сыграв все шесть матчей, в которых забросил одну шайбу в ворота сборной Норвегии. На Олимпиаде-2022 в Пекине Нестеров назначен одним из ассистентов капитана.

Егор Яковлев

30-летний защитник – единственный хоккеист из олимпийских чемпионов в этом составе, не считая Вадима Шипачева, который провел в 2018 году не все матчи. Он отыграл в пяти встречах, сделав одну результативную передачу. На той Олимпиаде Егор Яковлев был игроком СКА, а в мае 2018 года подписал контракт с «Нью-Джерси-Дэвилз». В НХЛ защитник провел 25 матчей, в которых дважды отличился и пять раз стал автором результативной передачи.

Егор Яковлев Фото © 2019 Getty Images

Через год хоккеист вернулся в Россию, подписав контракт с «Металлургом», за который выступает и сейчас. Перед началом текущего сезона Яковлев стал капитаном магнитогорской команды. Вместе с Нестеровым и Андроновым он стал одним из ассистентов капитана команды Шипачева на Олимпиаде-2022 в Пекине.