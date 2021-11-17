5-й этап Кубка России по фигурному катанию в Перми: участники, расписание, трансляция

Все, что нужно знать об этапе Кубка России в Перми с участием финалистов юниорской серии Гран-при ISU 2021/2022

Автор: Татьяна Рогович
Фигурное катание
Фото © 2021 ISU

17-21 ноября в Перми проходит 5-й этап Кубка России «Ростелеком» по фигурному катанию. Пока «взрослые» фигуристы выступают на этапах серии Гран-при ISU, лучшие российские юниоры набирают форму на домашних турнирах перед финалом в Осаке. 

В женском одиночном катании мы увидим на льду Софью Муравьеву — ученицу Евгения Плющенко, победительницу этапа в Линце юниорской серии Гран-при ISU этого сезона. Также будем надеяться, что Софье Самодуровой удастся собраться после не самого удачного этапа взрослой серии Гран-при и показать свое привычное зажигательное катание.

В мужском одиночном катании, как и на прошлом этапе, мы увидим двух учеников Плющенко — братьев Сарновских, Кирилла и Никиту. Кирилл в этом году победил на словацком этапе юниорской серии Гран-при и, как и Муравьева, в декабре выступит в финале серии.

В соревнованиях спортивных пар увидим еще одних финалистов юниорской серии Гран-при — Екатерину Чикмареву — Матвея Янченкова, победителей этапов в Красноярске и Гданьске. А в соревнованиях танцевальных дуэтах даже двоих — дуэт Василисы КагановскойВалерия Агелопола и дуэт Ирины ХавронинойДарио Чиризано

Полные списки участников здесь.

Трансляция и расписание

Соревнования покажет «Первый канал» на сайте.

Время московское (GMT +3)

17 ноября (среда)

  • 14:55 Танцы на льду. Юниоры. Ритм-танец
  • 17:25 Танцы на льду. Ритм-танец

18 ноября (четверг)

  • 11:40 Танцы на льду. Юниоры. Произвольный танец
  • 14:20 Танцы на льду. Произвольный танец
  • 15:35 Женщины. Короткая программа
  • 17:40 Мужчины. Короткая программа

19 ноября (пятница)

  • 11:40 Женщины. Произвольная программа
  • 13:45 Мужчины. Произвольная программа
  • 15:20 Пары. Юниоры. Короткая программа
  • 17:15 Пары. Короткая программа

20 ноября (суббота)

  • 10:55 Пары. Юниоры. Произвольная программа
  • 12:55 Пары. Произвольная программа
  • 14:00 Девушки. Короткая программа
  • 17:25 Юноши. Короткая программа

21 ноября (воскресенье)

  • 09:25 Девушки. Произвольная программа
  • 13:05 Юноши. Произвольная программа

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