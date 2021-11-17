5-й этап Кубка России по фигурному катанию в Перми: участники, расписание, трансляция

17-21 ноября в Перми проходит 5-й этап Кубка России «Ростелеком» по фигурному катанию. Пока «взрослые» фигуристы выступают на этапах серии Гран-при ISU, лучшие российские юниоры набирают форму на домашних турнирах перед финалом в Осаке.

В женском одиночном катании мы увидим на льду Софью Муравьеву — ученицу Евгения Плющенко, победительницу этапа в Линце юниорской серии Гран-при ISU этого сезона. Также будем надеяться, что Софье Самодуровой удастся собраться после не самого удачного этапа взрослой серии Гран-при и показать свое привычное зажигательное катание.

В мужском одиночном катании, как и на прошлом этапе, мы увидим двух учеников Плющенко — братьев Сарновских, Кирилла и Никиту. Кирилл в этом году победил на словацком этапе юниорской серии Гран-при и, как и Муравьева, в декабре выступит в финале серии.

В соревнованиях спортивных пар увидим еще одних финалистов юниорской серии Гран-при — Екатерину Чикмареву — Матвея Янченкова, победителей этапов в Красноярске и Гданьске. А в соревнованиях танцевальных дуэтах даже двоих — дуэт Василисы Кагановской — Валерия Агелопола и дуэт Ирины Хаврониной — Дарио Чиризано.

Полные списки участников здесь.

Трансляция и расписание

Соревнования покажет «Первый канал» на сайте.

Время московское (GMT +3)

17 ноября (среда)

14:55 Танцы на льду. Юниоры. Ритм-танец

Танцы на льду. Юниоры. Ритм-танец 17:25 Танцы на льду. Ритм-танец

18 ноября (четверг)

11:40 Танцы на льду. Юниоры. Произвольный танец

Танцы на льду. Юниоры. Произвольный танец 14:20 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 15:35 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 17:40 Мужчины. Короткая программа

19 ноября (пятница)

11:40 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 13:45 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 15:20 Пары. Юниоры. Короткая программа

Пары. Юниоры. Короткая программа 17:15 Пары. Короткая программа

20 ноября (суббота)

10:55 Пары. Юниоры. Произвольная программа

12:55 Пары. Произвольная программа

14:00 Девушки. Короткая программа

17:25 Юноши. Короткая программа

21 ноября (воскресенье)