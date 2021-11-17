5-й этап Кубка России по фигурному катанию в Перми: участники, расписание, трансляция

17-21 ноября в Перми проходит 5-й этап Кубка России «Ростелеком» по фигурному катанию. Пока «взрослые» фигуристы выступают на этапах серии Гран-при ISU, лучшие российские юниоры набирают форму на домашних турнирах перед финалом в Осаке.
В женском одиночном катании мы увидим на льду Софью Муравьеву — ученицу Евгения Плющенко, победительницу этапа в Линце юниорской серии Гран-при ISU этого сезона. Также будем надеяться, что Софье Самодуровой удастся собраться после не самого удачного этапа взрослой серии Гран-при и показать свое привычное зажигательное катание.
В мужском одиночном катании, как и на прошлом этапе, мы увидим двух учеников Плющенко — братьев Сарновских, Кирилла и Никиту. Кирилл в этом году победил на словацком этапе юниорской серии Гран-при и, как и Муравьева, в декабре выступит в финале серии.
В соревнованиях спортивных пар увидим еще одних финалистов юниорской серии Гран-при — Екатерину Чикмареву — Матвея Янченкова, победителей этапов в Красноярске и Гданьске. А в соревнованиях танцевальных дуэтах даже двоих — дуэт Василисы Кагановской — Валерия Агелопола и дуэт Ирины Хаврониной — Дарио Чиризано.
Полные списки участников здесь.
Трансляция и расписание
Соревнования покажет «Первый канал» на сайте.
Время московское (GMT +3)
17 ноября (среда)
- 14:55 Танцы на льду. Юниоры. Ритм-танец
- 17:25 Танцы на льду. Ритм-танец
18 ноября (четверг)
- 11:40 Танцы на льду. Юниоры. Произвольный танец
- 14:20 Танцы на льду. Произвольный танец
- 15:35 Женщины. Короткая программа
- 17:40 Мужчины. Короткая программа
19 ноября (пятница)
- 11:40 Женщины. Произвольная программа
- 13:45 Мужчины. Произвольная программа
- 15:20 Пары. Юниоры. Короткая программа
- 17:15 Пары. Короткая программа
20 ноября (суббота)
- 10:55 Пары. Юниоры. Произвольная программа
- 12:55 Пары. Произвольная программа
- 14:00 Девушки. Короткая программа
- 17:25 Юноши. Короткая программа
21 ноября (воскресенье)
- 09:25 Девушки. Произвольная программа
- 13:05 Юноши. Произвольная программа