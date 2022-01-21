5 фристайлистов сборной ОКР, которые будут претендовать на медали Олимпиады-2022 в Пекине

Команда Федерации фристайла России была лучшей на чемпионате мира 2021 года, который прошел в марте в Алма-Ате (Казахстан) и Аспене (США). На ее счету ­ восемь медалей, в числе которых семь в личных видах и одна командная – золото в лыжной акробатике, которое стало первым в истории страны. На высшую ступень пьедестала в этой дисциплине поднялись Любовь Никитина, Павел Кротов (он не вошел в олимпийский состав) и Максим Буров.

После столь успешного выступления на чемпионате мира фристайлисты попытаются повторить успех на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Правда, не все дисциплины мирового первенства входят в олимпийскую программу. Olympics.com рассказывает о спортсменах сборной ОКР по фристайлу, которые будут бороться за медали на Олимпиаде.

Максим Буров

23-летний спортсмен из Ярославля, который специализируется на лыжной акробатике, снова проводит невероятный сезон. Двукратный чемпион мира в личных соревнованиях (2019, 2021) и чемпион мира в команде (2021), а также двукратный обладатель малого Хрустального глобуса в зачете акробатики (2017/18, 2020/21) выиграл уже четыре этапа Кубка мира, что позволяет ему уверенно лидировать в турнирной таблице в своей дисциплине. А в прошлом сезоне Буров одержал пять побед на этапах Кубка мира.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане Максим выступил скромно, заняв только 15-е место (его брат Илья Буров выиграл там бронзу и будет также бороться за медали Пекина-2022). Но, учитывая его результаты в последние годы, на Олимпиаде-2022 в Пекине Максим Буров будет главным претендентом на золото в лыжной акробатике.

Анастасия Смирнова

19-летняя фристайлистка выступает в могуле. Сначала она выиграла юниорский чемпионат мира в парном могуле, а потом завоевала золото в этой дисциплине на взрослом чемпионате мира 2021 года – первое в истории страны (серебро выиграла соотечественница Смирновой Виктория Лазаренко, которая также вошла в состав олимпийской команды по могулу). К сожалению, парный могул не входит в олимпийскую программу, но Анастасия Смирнова показала, что может бороться за медали и в могуле, который будет представлен в Пекине. В этом виде она является действующим бронзовым призером чемпионата мира. Спортсменка была очень близка к серебру – она уступила всего 11 сотых балла второму месту, которое заняла представительница Казахстана Юлия Галышева.

В текущем сезоне в Кубке мира Смирнова попадала на пьедестал почета только в парном могуле – была второй на этапе во Франции 18 декабря. В могуле она пока не поднималась выше девятого места, но, учитывая бронзу мирового первенства и два третьих места на этапах Кубка мира в 2020 году, спортсменка будет в числе претендентов на награды Пекина-2022.

Анастасия Таталина

21-летняя фристайлистка – действующая чемпионка мира в биг-эйре, который дебютирует в олимпийской программе Пекина-2022. Она выиграла чемпионат мира в Аспене, едва восстановившись после серьезной травмы колена.

Анастасия Таталина Фото © Предоставлено Анастасией Таталиной

Спортсменка уже выступала на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, но тогда не очень удачно.

«Да, из-за неопытности, из-за волнения, к сожалению, я не смогла показать все, на что была способна. Я прошла в финал, заняла 12-е место. Но перед Олимпиадой в Пекине у меня настрой другой, тем более, у меня есть статус чемпионки мира, который придает мне уверенности, – говорила Таталина в интервью Olympics .com. – На этих Олимпийских играх все будет по-другому».

В текущем сезоне в Кубке мира фристайлистка пока выступала мало, на этапе в Швейцарии в октябре она была седьмой в биг-эйре. Таталина также соревнуется в слоупстайле, в котором в ноябре на этапе Кубка мира заняла 17-е место, а в январе – 7-е.

Любовь Никитина

22-летняя спортсменка из Ярославля попадала на пьедестал почета чемпионата мира два раза подряд. В 2019 году она выиграла серебро в личной акробатике и бронзу в команде, а на последнем мировом первенстве Никитина стала бронзовым призером в личной акробатике и чемпионкой в командной. В Кубке мира по итогам прошлого сезона фристайлистка заняла четвертое место в зачете акробатики.

В текущем сезоне Любовь Никитина пока себя проявила не очень ярко, на этапах Кубка мира она не поднималась выше 17-го места в личных соревнованиях. Зато в составе команды, в которой также выступал ее брат Станислав Никитин (он также вошел в олимпийскую команду), на этапе в финской Руке она выиграла серебро.

Олимпиада-2022 в Пекине станет для фристайлистки второй – в Пхенчхане четыре года назад она заняла 7-е место.

Сергей Ридзик

История этого спортсмена очень интересна. Он родился в маленьком городе Мончегорск на Кольском полуострове и выучился на одну из самых востребованных профессий в своем регионе – электрогазосварщика. Однако занятия спортом были для него в приоритете. Сегодня 29-летний фристайлист – надежда сборной ОКР в ски-кроссе.

Сергей Ридзик Фото © 2021 Getty Images

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Сергей Ридзик в этом виде программы выиграл бронзу. И это несмотря на серьезную травму позвоночника, полученную в мае 2017 года.

В текущем сезоне спортсмен сделал заявку на медаль Пекина-2022, выиграв золото на этапе Кубка мира на олимпийской трассе. Это была его вторая победа в карьере, также он дважды выигрывал серебро (в 2015 году).

На вопрос, какие качества нужны для того, чтобы преуспеть в ски-кроссе, Сергей дает однозначный ответ: наглость и дерзость.

«Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Когда вы выехали со стартовой секции и идете к повороту, а вас начинают зажимать, то нужно не бояться пододвинуть противника. В этот момент, конечно, чувствуешь себя немного наглым, но если ты этого не сделаешь, то проиграешь».

Полный состав сборной ОКР по фристайлу на Олимпийские игры-2022 в Пекине:

Акробатика: Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин, Любовь Никитина, Анастасия Прыткова, Есения Пантюхова.

Могул: Никита Новицкий, Никита Андреев, Анастасия Смирнова, Виктория Лазаренко, Анастасия Первушина, Полина Чудинова.

Ски-кросс: Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Екатерина Мальцева, Наталья Шерина, Елизавета Понкратова.

Слоуп-стайл/биг-эйр: Анастасия Таталина, Ксения Орлова.

Хаф-пайп: Роман Егоров.

Федерация фристайла России на своем сайте сообщает, что количество квот на Олимпиаду может быть увеличено.