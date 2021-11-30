Танцы на подиуме, съемки в кино и другие интересные факты о лыжнице Юлии Ступак

Завоевала олимпийские медали несмотря на повреждения

В конце декабря 2017 года Юлия готовилась к выступлению на «Тур де Ски», но не приняла участие в престижной многодневке. Причина – неудачное падение, в результате которого лыжница сломала нос и повредила шею. До Олимпиады-2018 оставалось всего полтора месяца, поэтому спортсменка форсировала восстановление и уже через две недели выступила на Кубке мира.

Бронза Игр-2018 в Пхенчхане Фото © 2018 Getty Images

На тот момент еще Белорукова подошла в хорошей форме к Играм в Пхенчхане. Выиграв бронзу в спринте, она стала первой за 12 лет русской лыжницей, которой удалось завоевать олимпийскую медаль в личной гонке. Также на прошлой Олимпиаде Юлия выиграла бронзовую медаль в эстафете.

Хорошо стреляет

В октябре Ступак показала подписчикам в Instagram, что умеет неплохо стрелять из винтовки – на видео в сторис она закрыла четыре мишени из пяти из положения стоя. Не зная стрелка, можно было бы предположить, что с ружьем работает профессиональная биатлонистка.

У Юлии действительно есть опыт биатлонных гонок. В 2014-м она заняла третье место в гонке военных патрулей (прообраз биатлона) в рамках чемпионата мира среди военнослужащих. Победителем того заезда стала сборная Франции с биатлонистками Анаис Бескон и Селией Эмонье в составе.

Танцует на пьедестале

В прошлом сезоне Ступак примерила статус главной лыжницы России – выиграла серебро многодневки «Тур де Ски», одержала победу на двух этапах Кубка мира и заняла второе место в общем зачете.

Каждый раз, поднимаясь на подиум, Юлия по-настоящему сияла. Если во время награждения организаторы включали музыку, лыжница начинала танцевать. «Спортсмены на пьедестале стоят с такими лицами, словно они каждый день в топ-3 забегают, и им уже это поднадоело. Но не в моем случае. Я ценю каждый такой момент», – объяснила спортсменка в интервью проекту «На лыжи».

Не боится Терезу Йохауг

Ступак уверена в своих силах и на лыжне не боится никого – даже такую прославленную спортсменку, как Тереза Йохауг. В январе Юлия опередила олимпийскую чемпионку и 14-кратную чемпионку мира на финише масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне.

Тереза Йохауг Фото © Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images

«Может быть, у меня получилось выиграть у Йохауг как раз потому, что я не отношусь к ней как к какому-то недосягаемому идолу. Я не ставлю перед собой задачу опередить конкретно Йохауг. Для меня она просто одна из соперниц, и ее можно точно так же обыграть, как и остальных», – рассказала Ступак в интервью RT.

Снялась в кино

Юлия пропустила сезон-2019/20 из-за рождения ребенка, зато попробовала себя в кинематографе. Во время съемок фильма «Белый снег» о трехкратной олимпийской чемпионке Елене Вяльбе Ступак была дублером актрисы Ольги Лерман, сыгравшей главную роль.

Спортсменка сборной России присутствует в кадре в лыжных эпизодах. На момент съемок после родов прошло всего два месяца, однако другую кандидатуру Вяльбе не рассматривала: «Елена Валерьевна мне сразу сказала, что никого другого в этом качестве просто не видит».