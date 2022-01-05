5 фактов о лыжнице Наталье Непряевой, одержавшей историческую победу на «Тур де Ски»

До Натальи Непряевой еще ни одной российской лыжнице не удавалось выиграть общий зачет «Тур де Ски». Она дважды была второй – в сезонах 2018/19 и 2019/2020, а в прошлом году второе место в многодневке заняла Юлия Ступак. Завоевав титул в этом году, Непряева стала третьей представительницей России после Александра Легкова, Сергея Устюгова и Александра Большунова (две победы), кому удалось покорить «Тур де Ски».

На трех этапах она одержала две победы – в спринте в Оберстдорфе и масс-старте в Валь-ди-Фьемме, а также была третьей в гонке на 10 км классическим стилем в Ленцерхайде. Из-за проблем с горлом она могла сняться с соревнований, но продолжила борьбу.

Olympics.com знакомит поближе с лыжницей, которая поедет на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине в составе сборной ОКР и будет бороться за медали.

Победа в «Тур де Ски» сделала лидером Кубка мира

За победу в многодневке Наталья Непряева получила сразу 400 очков, что вывело ее на первое место в общем зачете Кубка мира. Теперь в активе россиянки 843 очка, а у ближайшей преследовательницы Эббы Андерсон из Швеции 648 очков.

Возможно, что именно в олимпийский сезон Непряева сможет выиграть Большой хрустальный глобус, хотя удержать лидерство до заключительного этапа в Тюмени в середине марта будет очень непросто Российские лыжницы не выигрывали этот трофей с сезона 2000/01, когда лучшей в мире стала Юлия Чепалова. До этого лучшим результатом Непряевой было второе место в общем зачете в сезоне 2018/19, а через год она замкнула тройку сильнейших в Кубке мира.

Семья лыжников

Наталья родилась в Тверской области в семье лыжников Михаила Непряева и Ирины Крупышевой, которые в свое время входили в национальную сборную страны. Интересно, что в 1995 году мама спортсменки выиграла зимнюю Универсиаду будучи беременной. Именно Ирина Непряева стала первым тренером будущей чемпионки, а позже она начала тренироваться под руководством специалистов, которые работали и с ее родителями – Александром Смирновым и Юрием Бородавко.

Младшая сестра Натальи, 19-летняя Дарья, также занимается лыжными гонками и делает успехи на юниорском уровне. Возможно, что в будущем в призерах крупнейших соревнований можно будет увидеть и их младшего брата, который пока начинает свой путь в спорте.

Трехкратный призер чемпионата мира

Наталья Непряева дебютировала в Кубке мира в 2014 году, но долгое время не добиралась даже до десятки сильнейших. Впервые на подиум она поднялась в марте 2018 года, а через год спортсменка стала призером чемпионата мира в Зеефельде в личной гонке, выиграв бронзу в скиатлоне 7,5+7,5 км. Та медаль Непряевой стала первой для россиянок в этой дисциплине с 2007 года.

Спустя несколько дней Непряева помогла сборной выиграть бронзу в женской эстафете 4х5 км, а главный командный успех пришелся на чемпионат мира 2021 года. Наталья выступала на четвертом этапе в эстафете, в которой женская сборная ОКР завоевала серебряные медали – впервые с 2005 года.

Выступала на ЧМ с незажившим переломом

В той серебряной эстафете на чемпионате мира 2021 года Непряевой пришлось непросто: она вышла на дистанцию с преимуществом над вторым местом в 50 секунд, а на финише это время сократилось до 20 секунд, но главное, что Наталья сумела удержать серебро. Говоря о той гонке и вообще о чемпионате для Непряевой в целом, не стоит забывать, что ее участие в турнире было под большим вопросом.

29 января лыжница упала в гонке Кубка мира в Фалуне и сломала руку, которую прооперировали 31 января, а мировое первенство стартовало 25 февраля. Непряева признавалась, что испытывала болевые ощущения в руке, а также отметила, что на подготовку повлиял тот факт, что весь сбор она провела, катаясь с одной палкой.

Выиграла олимпийскую бронзу в эстафете

На Олимпийских играх Непряева дебютировала в 2018 году в Пхенчхане. В первой же гонке, скиатлоне, она заняла 8-е место, а затем остановилась в шаге от пьедестала почета в личном спринте классическим стилем – она уступила только шведке Стине Нильссон, норвежке Майкен Касперсен Фалле и соотечественнице Юлии Белоруковой (Ступак).

Однако без наград из Пхенчхана спортсменка не уехала. В олимпийской эстафете 4х5 км она стала бронзовым призером вместе с Юлией Белоруковой, Анастасией Седовой и Анной Нечаевской.

Сейчас Наталья Непряева готовится выступить на своей второй Олимпиаде. Она уже выполнила критерии отбора и точно войдет в состав сборной ОКР на Играх-2022 в Пекине. Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 5 по 20 февраля.