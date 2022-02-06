5 фактов о лыжнике Александре Большунове, который завоевал олимпийское золото в скиатлоне

Лидер сборной ROC по лыжным гонкам завоевал золото в скиатлоне 15+15км на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Он обошел ближайшего преследователя, партнера по команде Дениса Спицова на 1:11:00.

Олимпийские игры 2022 года в Пекине стали для Александра Большунова вторыми в карьере. Он дебютировал на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, где завоевал четыре медали. Кроме того, в активе Большунова две победы в общем зачете Кубка мира и восемь медалей чемпионата мира, включая золотую, что делает его одним из самых успешных лыжников в отечественной истории.

В день рождения Александра Большунова 31 декабря Olympics.com рассказывал подробнее о спортсмене. В честь его победы публикуем этот текст вновь, чтобы вы могли узнать побольше о первом олимпийском чемпионе Пекина-2022 в составе сборной ROC.

Первым тренером был отец

Александр начал заниматься лыжными гонками в своем родном селе Подывотье Брянской области под руководством отца. Александр Большунов-старший неоднократно рассказывал, что сын с детства был трудолюбивым и ответственно относился к тренировкам.

«В лыжные гонки меня привел отец. Тогда речь, конечно, не шла о профессиональном спорте, это были семейные прогулки в лесу с сестрой, – рассказывал Александр в своем Instagram. – Потом папа меня стал тренировать. После чего мы с ним решили пробежать соревнования, где я выиграл, и у меня появилось большое желание стать лучшим и добиться больших целей».

Когда стало понятно, что спортсмену нужна более профессиональная подготовка, в 2011 году отец отправил его тренироваться в областную школу олимпийского резерва под руководством Николая Нехитрова.

Впервые в истории России выиграл Кубок мира

Александр Большунов – двукратный победитель общего зачета Кубка мира. Первую победу он одержал в сезоне 2019/20, а год спустя защитил титул, оба раза оставив позади Йоханнеса Клебо и других норвежцев. Примечательно, что Большунов стал первым лыжником в современной российской истории, кому удалось выиграть Кубок мира. До этого лучшими по итогам всего сезона были только советские спортсмены – в сезоне 1990/91 общий зачет выиграл Владимир Смирнов, который позже представлял Казахстан (он также победил в сезоне 1993/94).

Кроме Смирнова только одному советскому лыжнику в истории удавалось выиграть Кубок мира – Александр Завьялов сделал это в сезонах 1980/81 и 1982/83 (соревнования проводятся с сезона 1973/74).

Мог пропустить Игры-2018 из-за болезни

Олимпийский сезон 2017/18 стал для Александра Большунова первым полноценном во взрослой карьере, а на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане он совершил настоящий прорыв, завоевав четыре медали – бронзу в личном спринте, серебро в командном спринте, гонке на 50 км классическим стилем и эстафете 4х10 км. Таким образом, он стал первым отечественным лыжником, кому удалось выиграть четыре награды в рамках одной Олимпиады.

Александр Большунов на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Фото © 2018 Getty Images

А ведь могло случиться так, что талантливый спортсмен не попал бы в Южную Корею. Незадолго до Игр он был госпитализирован с ангиной и высокой температурой. Позже Александр вспоминал, что был готов сбежать из больницы.

«Ночью не мог спать, потому что вздыхал – и сзади боль была, – цитирует его «Команда России». – Я просто вставал, выходил из палаты и бродил ночью. В голове была только одна мысль: успею ли я подготовиться?».

Увлекается теннисом

Александр Большунов так занят тренировками и соревнованиями, что кажется, будто у него не остается времени ни на что другое. Однако летом он рассказал, что недавно у него появилось хобби ­– большой теннис.

«Раньше просто не было возможности. Хотя мы с отцом давно мечтали, чтобы дома сделать корт и поиграть. Это все-таки хобби, но желание научиться играть профессионально есть, – рассказывал он в интервью «Чемпионат.com». – Играю только тогда, когда рядом есть корт. Последний раз это было в конце сентября – начале октября 2020 года во время сбора в Австрии. Там был корт в гостинице».

По словам Большунова, он не только играет в теннис, но и смотрит его, когда проходят финалы крупных турниров – но только, если позволяет время.

Женился на лыжнице

В апреле 2021 года Александр женился на лыжнице Анне Жеребятьевой, которая также входила в сборную России. На юниорском уровне спортсменка выигрывала чемпионат мира, а в Кубке мира выступала с 2017 года, где ее лучший результат – серебро в эстафете и 10-е место в личных гонках (спортсменка завершила карьеру).

В своем Instagram Анна рассказывала, что познакомилась с Александром на медицинском обследовании, которое проходит перед каждым сезоном. Большунов начал за ней ухаживать, но поначалу она не думала, что он настроен серьезно.

«Но мое мнение было очень ошибочным! Когда мы поехали на сборы в Белоруссию, и я там заболела, в свой выходной он приехал ко мне с огромным мешком фруктов. Один фрукт я очень хорошо запомнила – арбуз. В этот момент, как ни странно, я поняла, что вот она – та самая забота, – писала Анна в Instagram. – После того, как я выздоровела, да и во время того, когда я болела, мы начали общаться, и так все закрутилось».