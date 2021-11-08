4-й этап Кубка России по фигурному катанию в Казани: участники, расписание, трансляция

8–12 ноября в Казани пройдет 4-й этап Кубка России «Ростелеком». Серия Гран-при ISU в разгаре, а значит лидеры сборной или на соревнованиях, или уже основательно к ним готовятся. Но это вовсе не означает, что на турнире в Казани будет не за кем следить.
У женщин в разряде мастеров спорта выступят Анастасия Гулякова — ученица Алексея Мишина, Елизавета Нугуманова — воспитанница Евгения Рукавицына, Анастасия Зинина — юниорка, тренирующаяся у Евгения Плющенко, и юная звездочка ЦСКА — Софья Самоделкина.
Среди юношей по разряду КМС выступят братья Сарновские —Кирилл и Никита, тренирующееся в академии Плющенко. Кирилл — победитель этапа юниорской серии Гран-при в Словакии, готовится принять участие в финале серии в декабре. Сразу три воспитанника школы Алексея Мишина «Звездный лед» будут соревноваться в разряде МС, в том числе и Андрей Лазукин.
Среди спортивных пар в разряде КМС мы увидим репетицию юниорского финала Гран-при. Из четырех финалистов, двое встретятся на льду в Казани: Екатерина Петушкова — Евгений Маликов, представляющие группу Тамары Москвиной, и Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, тренирующиеся у Сергея Доброскокова. В разряде мастеров спорта будем следить за Ясминой Кадыровой — Иваном Бальченко и Полиной Костюкович — Алексеем Брюхановым.
Трансляция и расписание
Соревнования покажет «Первый канал» на сайте.
Время московское (GMT +3)
8 ноября (понедельник)
- 16:55 Танцы на льду. Юниоры. Ритм-танец
- 19:10 Танцы на льду. Ритм-танец
9 ноября (вторник)
- 13:40 Танцы на льду. Юниоры. Произвольный танец
- 16:00 Танцы на льду. Произвольный танец
- 17:40 Женщины. Короткая программа
- 20:00 Мужчины. Короткая программа
10 ноября (среда)
- 13:40 Женщины. Произвольная программа
- 16:30 Мужчины. Произвольная программа
- 18:00 Пары. Юниоры. Короткая программа
- 20:10 Пары. Короткая программа
11 ноября (четверг)
- 12:55 Пары. Юниоры. Произвольная программа
- 15:20 Пары. Произвольная программа
- 16:40 Девушки. Короткая программа
- 19:55 Юноши. Короткая программа
12 ноября (пятница)
- 11:25 Девушки. Произвольная программа
- 14:55 Юноши. Произвольная программа