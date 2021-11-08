4-й этап Кубка России по фигурному катанию в Казани: участники, расписание, трансляция

8–12 ноября в Казани пройдет 4-й этап Кубка России «Ростелеком». Серия Гран-при ISU в разгаре, а значит лидеры сборной или на соревнованиях, или уже основательно к ним готовятся. Но это вовсе не означает, что на турнире в Казани будет не за кем следить.

У женщин в разряде мастеров спорта выступят Анастасия Гулякова — ученица Алексея Мишина, Елизавета Нугуманова — воспитанница Евгения Рукавицына, Анастасия Зинина — юниорка, тренирующаяся у Евгения Плющенко, и юная звездочка ЦСКА — Софья Самоделкина.

Среди юношей по разряду КМС выступят братья Сарновские —Кирилл и Никита, тренирующееся в академии Плющенко. Кирилл — победитель этапа юниорской серии Гран-при в Словакии, готовится принять участие в финале серии в декабре. Сразу три воспитанника школы Алексея Мишина «Звездный лед» будут соревноваться в разряде МС, в том числе и Андрей Лазукин.

Среди спортивных пар в разряде КМС мы увидим репетицию юниорского финала Гран-при. Из четырех финалистов, двое встретятся на льду в Казани: Екатерина Петушкова — Евгений Маликов, представляющие группу Тамары Москвиной, и Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, тренирующиеся у Сергея Доброскокова. В разряде мастеров спорта будем следить за Ясминой Кадыровой — Иваном Бальченко и Полиной Костюкович — Алексеем Брюхановым.

Трансляция и расписание

Соревнования покажет «Первый канал» на сайте.

Время московское (GMT +3)

8 ноября (понедельник)

16:55 Танцы на льду. Юниоры. Ритм-танец

Танцы на льду. Юниоры. Ритм-танец 19:10 Танцы на льду. Ритм-танец

9 ноября (вторник)

13:40 Танцы на льду. Юниоры. Произвольный танец

Танцы на льду. Юниоры. Произвольный танец 16:00 Танцы на льду. Произвольный танец

Танцы на льду. Произвольный танец 17:40 Женщины. Короткая программа

Женщины. Короткая программа 20:00 Мужчины. Короткая программа

10 ноября (среда)

13:40 Женщины. Произвольная программа

Женщины. Произвольная программа 16:30 Мужчины. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа 18:00 Пары. Юниоры. Короткая программа

Пары. Юниоры. Короткая программа 20:10 Пары. Короткая программа

11 ноября (четверг)

12:55 Пары. Юниоры. Произвольная программа

Пары. Юниоры. Произвольная программа 15:20 Пары. Произвольная программа

Пары. Произвольная программа 16:40 Девушки. Короткая программа

Девушки. Короткая программа 19:55 Юноши. Короткая программа

12 ноября (пятница)