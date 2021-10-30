15 лучших костюмов зимних олимпийцев на Хэллоуин

Профессиональные спортсмены практически постоянно заняты тренировками и соревнованиями, но иногда им нужно время, чтобы расслабиться и повеселиться. И нет лучше дня, чем Хэллоуин, чтобы снять спортивную форму и надеть то, что вздумается.

Olympics.com вспоминает самые страшные, смешные и милые костюмы на Хэллоуин, которые надевали зимние олимпийцы.

Коннор Макдэвид (Канада, хоккей)

Звезда «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Магрегор, названный вместе с Сидни Кросби и Алексом Пьетранжело в числе первых участников Олимпиады-2022 в Пекине в составе сборной Канады, мог бы выиграть золото за свои костюмы на Хэллоуин. Узнаете ли вы этого парня справа? Коннор был прекрасным Гомером Симпсоном в 2018 году, а его девушка Лорен Кайл перевоплотилась в Мардж Симпсон. Какая прекрасная пара!

Год спустя Макдэвид украл не только Рождество, но и Хэллоуин. Вы можете решить, кто вам понравился больше – Гомер или Гринч.

Александр Овечкин (ОКР, хоккей)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» и трехкратный участник Олимпийских игр в разные годы наряжался на Хэллоуин пожарным, заключенным и спортивным тренером. Но этот образ в 2015 году – самый милый и не только из-за щенка. Вы только посмотрите, как он улыбается! Должно быть, это очень добрый Бэтмен, компанию которому составила Женщина-кошка – жена Александра Анастасия.

Марк-Андре Флери (Канада, хоккей)

Голкипер «Чикаго Блэкхокс», выигравший золото Олимпиады-2010 в Ванкувере в составе сборной Канады, покорил сердца болельщиков своим забавным костюмом в 2019 году. Он оделся как кузен Итт – персонаж «Семейки Аддамс». «Велика вероятность, что мой муж не даст мне сделать для него костюм в следующем году», – посмеялась его жена Вероника, которая выбрала образ другого персонажа сериала – Уэнсдэй Аддамс.

Пи-Кей Суббан (Канада, хоккей)

Есть еще один хоккеист, который мог бы добавить к своему олимпийскому золоту Сочи-2014 в составе сборной Канады золотую медаль за костюмы на Хэллоуин. Похоже, что Пи-Кей Суббан вдохновляется музыкой. Его самый эффектный костюм был посвящен клипу Майкла Джексона на песню Thriller.

В другой раз он оделся как певец Принс для альбома Purple Rain и написал в Twitter: «Любимый праздник года».

И вы не можете пропустить этот наряд. Он не связан с поп-звездами, но очень смешной.

Вы могли подумать, что в нашем списке одни хоккеисты? Не волнуйтесь, будет еще много других спортсменов.

Шон Уайт (США, сноубординг)

Трехкратный олимпийский чемпион по сноубордингу в хафпайпе Шон Уайт называет песню Дэвида Боуи Moonage Daydream в числе самых вдохновляющих. Вероятно, поэтому он выбрал костюм британского музыканта в 2014 году.

Боуи был милым, но не таким смешным. А если вы хотите посмеяться от души, то должны увидеть, как сноубордист по прозвищу «Летающий помидор» превратился в прекрасную русалку.

Лоло Джонс (США, бобслей)

Американка Лоло Джонс, которая участвовала в летней Олимпиаде в беге с барьерами, а в зимней Олимпиаде – в бобслее, знает, как наслаждаться новым видом спорта. Как насчет того, чтобы надеть игрушечную голову курицы поверх шлема и потанцевать на вершине трассы? Почему бы и нет, если это Хэллоуин.

Эшли Вагнер (США, фигурное катание)

Эта рыжеволосая девушка выглядит как персонаж из комиксов. Узнали ли вы бронзового олимпийского призера в командном турнире по фигурному катанию из США Эшли Вагнер? Если бы она использовала этот образ в своем показательном выступлении, то все болельщики бы его оценили.

Джонни Вейр (США, фигурное катание)

Американский фигурист, двукратный участник Олимпийских игр не только одевался как вампир, но и катался на льду как вампир. Джонни Вейр, известный своими экстравагантными нарядами, участвовал в шоу Нэнси Керриган, посвященное Хэллоуину.

Гас Кенуорти (США, фристайл)

Американский фристайлист британского происхождения, серебряный призер Сочи-2014 в слоупстайле, мог бы выиграть конкурс костюмов на Хэллоуин в 2019 году. Он опубликовал серию селфи, на которых предстал в образе разных персонажей сериала «Американская история ужасов: 1984».

Канадские бобслеисты

Канадские бобслеисты, команда Криппс, вдохновила спортсменок из женской национальной сборной страны на Хэллоуин. Участница Олимпиады-2018 в Пхенчхане Кристен Буйновски поделилась серией фотографий, на которых девушки копируют мужчин. Вышло довольно забавно, особенно нарисованные бороды.

Микаэла Шиффрин (США, горнолыжный спорт)

Это фото не соответствует остальным, поскольку спортсменка не сама выбирала костюм на Хэллоуин, но мы не могли пропустить этот образ двукратной олимпийской чемпионки по горнолыжному спорту Микаэлы Шиффрин. Только посмотрите, какой она была милой. Эта маленькая тыква и не представляла, что ее ждет настолько блестящая карьера.