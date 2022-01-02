10 представителей зимних видов спорта, за которыми нужно следить в новом году

До зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине остается всего лишь месяц. Перед стартом главного турнира четырехлетия пройдет еще несколько чемпионатов Европы, также продолжается борьба в Кубках мира, которая в большинстве видов спорта завершится уже после Олимпиады.

Olympics.com напоминает о спортсменах, которые в Пекине представят сборную ОКР, способных выиграть медали не только на Олимпиаде, но и порадовать своих болельщиков на других соревнованиях.

Камила Валиева

Все фигуристы, ведущие борьбу в этом сезоне, достойны внимания, но мы упомянем лишь одну (чтобы рассказать и о представителях других видов спорта). 15-летняя ученица Этери Тутберидзе – главный фаворит Олимпийских игр-2022 в Пекине. Свой статус первого номера сборной Камила Валиева подтвердила на чемпионате России в декабре, который выиграть даже сложнее, чем международные турниры, поскольку конкуренция там выше. В Санкт-Петербурге Камила завоевала золото, побив свои же мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме, правда, официально новое достижение не зафиксировано, так как ISU не учитывает баллы, полученные на национальных соревнованиях.

В новом году первым стартом для Валиевой будет европейское первенство в Таллине (10-16 января), которое станет последней проверкой перед Олимпиадой. Вместе с ней в эстонской столице выступят серебряный призер прошедшего чемпионата России Александра Трусова и бронзовый призер Анна Щербакова.

Вне зависимости от того, как для Камилы сложится Олимпиада в феврале, ее также будет интересно увидеть на постолимпийском чемпионате мира, который пройдет 21-27 марта во французском Монпелье. Высока вероятность, что уже в первый взрослый сезон Камила выиграет все главные международные титулы.

Сборная ОКР по хоккею

На Олимпийских играх в Пекине сборная ОКР будет считаться одним из фаворитов в борьбе за золото, тем более что команда поедет на Игры в статусе действующего олимпийского чемпиона – в 2018 году в Пхенчхане сборная ОАР победила в финале немцев.

Шансы на то, чтобы защитить олимпийский титул увеличились после того, как НХЛ объявила, что вновь не сможет отпустить своих игроков на Олимпийские игры.

Не забываем и про то, что в мае хоккеистов ждет чемпионат мира, который пройдет в Финляндии. В прошлый олимпийский цикл команда после триумфа на Играх осталась без наград на мировом первенстве. Последний раз россияне поднимались на пьедестал почета ЧМ по хоккею в 2019 году – тогда они выиграли серебро, а золотых медалей в активе сборной не было с 2014 года.

Александр Большунов

Двукратный обладатель Кубка мира Александр Большунов начал олимпийский сезон скромно и поначалу уступал в общем зачете не только норвежцу Йоханнесу Клебо, но и соотечественнику Сергею Устюгову. В конце года он поправил положение в таблице и вышел на уверенное второе место, но от Клебо отстает прилично – 426 очков против 696 (по состоянию на 2 января). При этом норвежец в интервью Nettavisen выразил надежду, что Александр наберет форму к Олимпиаде, ведь Клебо интереснее соревноваться с сильными соперниками.

Александр Большунов Фото © 2021 Getty Images

Учитывая, что на прошлых Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году Большунов выиграл три серебра и бронзу, болельщики надеются, что из Пекина он увезет золото. А перед поездкой в Китай у спортсмена еще есть несколько этапов Кубка мира, чтобы доказать, что к Играм он подойдет во всеоружии.

После окончания Олимпиады 25-летний спортсмен может сосредоточиться на Кубке мира, поскольку чемпионат мира по лыжным гонкам проводится один раз в два года и на олимпийский сезон не запланирован. Клебо Большунов уже вряд ли догонит, но насколько от отстанет от главного соперника?

Эдуард Латыпов

27-летний биатлонист в текущем сезоне стал лидером сборной. В девяти личных гонках Кубка мира Эдуард Латыпов не опускался ниже 12-го места и дважды был вторым – в спринте и гонке преследования на этапе в Анси. После четырех этапов Кубка мира он идет на пятом месте в общем зачете, а перед Олимпиадой может еще улучшить свое положение в турнирной таблице на этапах в Оберхофе, Рупольдинге и Антхольце.

Эдуард Латыпов Фото © 2021 Getty Images

Результаты Латыпова дают болельщикам основания надеяться, что сборная ОКР не останется без медалей на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Этот биатлонист вполне способен побороться за медали в личных гонках, а также играет большую роль в эстафете, в которой он упрочил за собой место финишера.

Чемпионата мира в олимпийский сезон не будет, но и после Пекина-2022 будет интересно последить за развязкой Кубка мира. На Большой хрустальный глобус Эдуард Латыпов в этом году вряд ли замахнется, а вот занять место в тройке сильнейших ему вполне под силу.

Ангелина Голикова

30-летняя конькобежка будет одним из фаворитов Олимпиады-2022 в Пекине в забеге на 500 метров. Это коронная дистанция Голиковой, на которой она является действующей чемпионкой мира. Кроме того, в этом виде Ангелина Голикова выигрывала серебро чемпионата и бронзу чемпионата Европы 2020 года, а также серебро европейского первенства 2018 года. В текущем сезоне Кубка мира на дистанции 500 метров Голикова после восьми этапов из девяти занимает второе место.

Ангелина Голикова Фото © Getty Images

Новый год начнется для конькобежцев с чемпионата Европы, который пройдет в нидерландском Херенвене 7-9 января. А после этого уже ждем результата от Голиковой на Олимпиаде.

«Даже если на каком-то чемпионате ушла медаль, с каким-то минимальным разрывом, это не та медаль, из-за которой стоит переживать. Каждый серьезный спортсмен в первую очередь хочет быть олимпийским чемпионом», – сказала спортсменка в интервью Olympics.com.

После Пекина времени на отдых будет мало – уже 3 марта в норвежском Хамаре стартует чемпионат мира, где Голиковой предстоит защищать чемпионский титул на дистанции 500 метров.

Роман Репилов

У саночников, в отличие от многих других спортсменов в зимних видах спорта, Кубок мира завершится до Олимпиады, а чемпионата мира в этом сезоне не будет.

Трехкратный чемпион мира и двукратный победитель общего зачета Кубка мира, 25-летний Роман Репилов пока не слишком ярко проводит сезон, но, вероятнее всего, его главная цель – Олимпийские игры-2022. Репилов был одним из фаворитов в борьбе за медали Пхенчхана-2018, но не смог подняться на подиум.

Роман Репилов Фото © imago images/foto2press

В Пекине Роман попробует добавить в свою копилку единственную награду, которой ему не хватает. В интервью Olympics.com он отмечал, что главное – справиться с самим собой: «Сейчас я просто хочу получать удовольствие от соревнований и у меня это получается, я показываю результаты, кайфую от всего. Поэтому в Пекине планирую делать именно так же. Конкурентов нет, меня можно победить только тогда, когда я проиграю сам себе. Если я захочу и буду готов, то смогу выиграть».

Дмитрий Логинов

21-летний сноубордист готовится к своей второй Олимпиаде. Перед Играми-2018 он считался одним из претендентов на медали в параллельном гигантском слаломе, но грубо ошибся и занял последнее место. После этого Дмитрий дважды выиграл чемпионат мира в этом виде, а в параллельном слаломе на мировом первенстве взял золото и бронзу. Таким образом, накануне Олимпийских игр-2022 в Пекине Дмитрий Логинов входит в число фаворитов в борьбе за золото в параллельном гигантском слаломе. В текущем сезоне он также поднимался на подиум Кубка мира в этой олимпийской дисциплине – занял второе место на этапе в Италии в середине декабря.

Чемпионата мира по сноуборду в этом сезоне не будет, так как он проходит раз в два года, но после Олимпиады сноубордисты еще проведут несколько гонок Кубка мира.

Максим Буров

23-летний фристайлист Максим Буров, который специализируется на лыжной акробатике, проводит невероятный сезон. Двукратный чемпион мира в личных соревнованиях (2019, 2021) и двукратный обладатель малого Хрустального глобуса в зачете акробатики (2017/18, 2020/21) выиграл уже четыре этапа Кубка мира, что позволяет ему уверенно лидировать в турнирной таблице в своей дисциплине.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Максим занял только 15-е место (его брат Илья Буров выиграл там бронзу), но, учитывая его послужной список в последние годы, на Играх-2022 Буров будет главным претендентом на золото в лыжной акробатике.

Перед Пекином-2022 лыжные акробаты выступят еще на двух этапах, а после Олимпиады спортсменов ждут еще три этапа Кубка мира, в том числе в Ярославле и Москве.

София Надыршина

18-летнюю сноубордистку, представляющую Сахалин, стали называть одной из главных надежд сборной ОКР на Олимпиаде после ее триумфального выступления на чемпионате мира 2021 года в Рогле. Там София Надыршина выиграла золото в параллельном слаломе и серебро в параллельном гигантском слаломе, причем во втором заезде она уступила победительнице Селине Йерг всего 0,12 секунды.

София Надыршина

В текущем сезоне Кубка мира она уже одержала одну победу на домашнем этапе на курорте «Банное» и была второй на итальянском этапе в параллельном гигантском слаломе. Именно этот вид будет представлен в олимпийской программе, поскольку параллельный слалом из нее исключили. Сможет ли юная спортсменка не дрогнуть и показать свой максимум в Пекине – узнаем совсем скоро.

София может стать третьей в истории страны обладательницей олимпийской медали в женском параллельном гигантском слаломе после Екатерины Илюхиной и Алены Заварзиной.

Анастасия Таталина

21-летняя фристайлистка Анастасия Таталина – действующая чемпионка мира в дисциплине биг-эйр, которая дебютирует в олимпийской программе Пекина-2022. Спортсменка уже выступала на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, но тогда не очень удачно.

«Да, из-за неопытности, из-за волнения, к сожалению, я не смогла показать все, на что была способна. Я прошла в финал, заняла 12-е место. Но перед Олимпиадой в Пекине у меня настрой другой, тем более, у меня есть статус чемпионки мира, который придает мне уверенности, – говорила Таталина в интервью Olympics. – На этих Олимпийских играх все будет по-другому».

Анастасия Таталина Фото © Предоставлено Анастасией Таталиной

В Кубке мира в текущем сезоне Анастасия пока не выступала, так что главные старты ее ждут в новом году. В начале декабря она писала в Instagram, что надеется выступить на этапе в США, а дальше фристайлистку ждут Олимпийские игры.