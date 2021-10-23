Эксклюзив. Победитель на дистанции 1500 м Кубка мира по шорт-треку в Пекине Семен Елистратов: «Шорт-трек закалил во мне мужской характер»

Кубок мира стал тестовым соревнованием, где команды впервые вышли на олимпийский лед в Пекине. До этого такой уникальной возможностью могли пользоваться только спортсмены из китайской сборной. Olympics.com поговорили с Семеном о тренировках в родной Уфе, планах на олимпийский сезон и дебюте на пекинском льду.

Сейчас Семену Елистратову 31 год, из них 22 года он в шорт-треке, в его копилке – олимпийские медали, медали чемпионатов и Кубков мира. «До этого Кубка мира я ни разу не выступал на этом стадионе. Эти соревнования тестовые, проверочные перед Олимпийскими Играми. Организаторы спрашивают у спортсменов, какой лед. Я думаю, что к Олимпийским играм точно будут какие-то поправки сделаны, и уже на Олимпиаде будет все немножко по-другому».

Плоды летней работы

«Все лето готовился совместно с командой национальной сборной Казахстана. Лето прошло в моем родном городе Уфе, и я очень рад, что хоть иногда видел семью. Лето было очень плодотворное, мы хорошо поработали».

На эти зимние Игры спортсмены выходят после непростого пандемийного года, который прошел в условиях ограниченных возможностей для полноценных тренировок. Семен подчеркнул, что «оправдываться этим недопустимо, особенно спортсменам высокого профессионального уровня».

«Я благодарен своей супруге, она для меня – большой герой. Я, скажем так, у нее в кредите. Я думаю, что этот кредит буду выплачивать после Игр, и после Пекина я ей помогу. А сейчас моя семья все для меня делает, чтобы я спокойно подготовился к Играм, моя супруга полностью взяла на себя воспитание сына».

После Олимпиады в Пхенчхане конькобежный стадион в родной для Семена Уфе переименовали в стадион имени Семена Елистратова. На вопрос, что чувствует спортсмен, который приходит тренироваться на стадион, названный в его же честь, Семен ответил сдержанно:

«Для меня это большая ответственность. Я честно даже не замечаю, что стадион назван моим именем. Я прихожу туда делать свое дело. Главное, что все люди на стадионе, которые там работают, создают для нас все условия».

Слезы на сочинском подиуме

Участие на Олимпиаде само по себе очень ценный и памятный опыт, но самый запоминающийся для Семена олимпийский момент – не момент гордости и радости победы, а момент горечи поражения, который стал для него ключевой отправной точкой на пути к заветному пьедесталу:

«Самое сильное воспоминание для меня – это пьедестал почета на зимних Играх 2014 года. На дистанции 1000 м награждали: за первое место – Виктора Ана, за второе – Владимира Григорьева, за третье – голландца Шинки Кнегта. Я очень не хотел идти на это награждение. Я стоял в стороне и у меня, как у маленького мальчика, у которого отобрали игрушку, текли слезы. Мне было очень обидно, я сам себе задавал вопрос: «Почему я не на том пьедестале?» И вот после этого момента моя спортивная карьера очень поменялась. И я очень сильно и очень быстро начал расти».

Четвертая Олимпиада

Семен не скрывает своего восхищения к канадской легенде шорт-трека Чарльзу Хамелину:

«Спортсмен из Канады Чарльз Хамелин для меня загадка. Как в 36 лет можно выиграть чемпионат мира? Если посмотреть его биографию, человек с 2006 года каждый год в призерах на чемпионате мира. В конце сезона у нас будет чемпионат мира в Монреале. Я просто хочу подойти пожать ему руку».

Неудивительно, что, вдохновляясь таким примером, на вопрос о том, станет ли эта олимпиада для него последней, Семен отвечает уклончиво:

«Я не питаю каких-то иллюзий, и так далеко не смотрю, я просто тренируюсь от сезона к сезону. Я думаю, что пройдет сезон, я сяду с тренером, поговорю, а там уже дальше будет видно. Не могу никакого однозначного ответа дать».

Эти Игры станут для Семена четвертыми, за плечами участие в Играх в Ванкувере, Сочи и Пхенчане. Немногим спортсменам выпадает такая возможность – пройти путь длиной в четыре Олимпиады.

Семен рассказал о своем настрое на предстоящие Игры: «Абсолютно спокоен, расслаблен, сконцентрирован на том, что у меня получается лучше всего – бегать против часовой стрелки».

На дистанции Семен конкурировал со своими основными противниками с прошедшего чемпионата мира – братьями Лю из Венгрии. Опыт тренировок с ними стал для него очень ценным:

«Я просто благодарен ребятам, что они меня приняли в команду, что я вместе с ними тренировался. Вообще соскучился по международной борьбе. Ну и конечно мне хотелось выиграть в честной борьбе».

Несмотря на такой настрой, Семен признается, что от волнения перед стартом никуда не деться:

«Волнение присутствует всегда. Если серьезно, то если человек говорит тебе, что не волнуется, это значит, что он волнуется в два раза больше. Шорт-трек закалил во мне мужской характер, привил какие-то простые вещи. Что такое хорошо, и что такое плохо».

Чувство ответственности

Для главного претендента на медали сборной ОКР чувство ответственности выходит на передний план. Семен испытывает это чувство не только перед командой, страной, или своей семьей, но в первую очередь перед самим собой:

«Моя самая главная мотивация – это тот маленький мальчик, который сам вставал в 5 утра, который утром тренировался, потом учился, вечером опять тренировался, это все ради того маленького мальчика. Этот маленький мальчик — я сам».

Что делает олимпийский чемпион, когда не выигрывает Кубки мира по шорт-треку? Коллекционирует машинки:

«Я безумно люблю коллекционировать, мне кажется это хобби будет в моей жизни от начала и до конца. У меня большая коллекция автомобилей размером 1 к 18 разных стран мира. Есть очень редкие машины, есть те, которые выпускались ограниченным тиражом. Это очень дорогое и редкое хобби, и оно мне приносит большое удовольствие. Это то, чем я, наверное, могу отвлечься».