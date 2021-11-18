Чемпионат Европы по керлингу-2021: где смотреть и что ждать

Чемпионат Европы по керлингу в 2021 году пройдет с 20 по 27 ноября в Лиллехаммере и станет, пожалуй, главным предолимпийским стартом сезона. Женская сборная России во главе со скипом Алиной Ковалевой после серебра весеннего чемпионата мира, естественно, может рассчитывать на медали, в том числе и золотые. Что же касается мужчин со скипом Сергеем Глуховым, то им, несмотря на великолепное выступление на ЧМ-2021, предстоит всего-навсего бороться за возвращение в элитный дивизион чемпионата Европы.

Женская российская команда традиционно выступает на чемпионатах Европы гораздо успешнее мужской. В общей сложности она выиграла четыре золота (2006, 2012, 2015, 2016), правда, у Ковалевой таких успехов нет. Зато она и ее подруги в составе сборной Федерации керлинга России стали минувшей весной вторыми на ЧМ-2021, где в финале россиянки уступили швейцаркам.

Мужская сборная со скипом Глуховым произвела фурор на ЧМ в Калгари, когда квалифицировалась на Олимпийские игры в Пекин и стала четвертой, однако в 2019-м (в прошлом году чемпионат Европы не проводился) Глухов и его товарищи заняли на ЧЕ только девятое место, вылетев в дивизион B. Теперь необходимо занимать первое или второе место и возвращаться в дивизион A.

По регламенту у женщин в группе А 10 команд сыграют круговой турнир, после чего последуют матчи плей-офф, полуфиналы и финал. У мужчин в группе B 16 команд разделены на две группы.

Состав сборной России по керлингу на чемпионат Европы-2021

Женщины: Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова;

Мужчины: Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Расписание чемпионата Европы-2021 по керлингу с прямыми трансляциями. Лиллехаммер, Норвегия (20 – 27 ноября). Матчи сборных России

время начало игр – московское

20 ноября, суббота

Женщины. Россия – Шотландия. Начало в 11:00 («Матч! Страна» и Sportbox.ru)

Женщины. Россия – Швеция. Начало в 21:00 («Матч! Страна» и Sportbox.ru)

Мужчины. Россия – Литва. Начало в 21:00

21 ноября, воскресенье

Женщины. Россия – Дания. Начало в 16:00 («Матч! Игра» и Sportbox.ru)

Мужчины. Россия – Беларусь. Начало в 21:00

22 ноября, понедельник

Женщины. Россия – Швейцария. Начало в 10:00 («Матч! Игра» и Sportbox.ru)

Мужчины. Россия – Латвия. Начало в 14:00

Женщины. Россия – Чехия. Начало в 18:00

Мужчины. Россия – Эстония. Начало в 22:00

23 ноября, вторник

Женщины. Россия – Германия. Начало в 11:00

Мужчины. Россия – Испания. Начало в 16:00

Женщины. Россия – Италия. Начало в 21:00 («Матч! Игра» и Sportbox.ru)

24 ноября, среда

Мужчины. Россия – Венгрия. Начало в 11:00

25 ноября, четверг

Женщины. Россия – Эстония. Начало в 10:00 («Матч! Игра» и Sportbox.ru)

Мужчины. Россия – Бельгия. Начало в 16:00

Женщины. Полуфиналы. Начало в 18:00 и 22:00 («Матч! Игра» и Sportbox.ru)

26 ноября, пятница

Мужчины. Группа B. Квалификационные матчи. Начало в 12:00

Мужчины. Группа B. Полуфиналы. Начало в 20:00

Женщины. Матч за третье место. Начало в 20:00 («Матч! Игра» и Sportbox.ru)

27 ноября, суббота

Мужчины. Группа B. Финал. Начало в 13:30

Женщины. Финал. Начало в 14:30 («Матч! Игра» и Sportbox.ru)

Мужчины. Финал. Начало в 19:00 («Матч! Игра» и Sportbox.ru)

Полное расписание чемпионата Европы в группе А смотрите здесь

Результаты чемпионата Европы в группе А смотрите здесь

Положение команд в группе А смотрите здесь

Полное расписание чемпионата Европы в группе B смотрите здесь

Результаты чемпионата Европы в группе B смотрите здесь

Положение команд в группе B смотрите здесь