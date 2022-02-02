Состав команды ОКР на Олимпийских играх в Пекине

25 января Олимпийский комитет России объявил окончательный состав команды ОКР на Олимпийские игры 2022 года в Пекин. Понятно, что с учетом коронавирусной ситуации замены еще возможны, да и количество олимпийцев в случае положительных тестов может сократиться. Но если обойдется без форс-мажоров, то на Играх-2022 в Пекине выступят 212 спортсменов из команды ОКР, а всего в делегацию войдет 461 человек. Фигуристка Камила Валиева в свои 15 лет станет самой молодой участницей команды ОКР, а самым возрастным будет 37-летний горнолыжник Александр Хорошилов.

Вообще, команда ОКР будет одной из самых многочисленных на Играх в Пекине. И, как минимум, она значительно больше, чем представительство Олимпийских атлетов из России (OAR) в Пхенчхане четыре года назад. Тогда в заявку вошло 169 спортсменов, на Играх-2014 в Сочи в сборную России попали 225 атлетов. То есть немногим больше, чем сейчас. К тому же в случае дополнительных квот во фристайле, представительство может даже и немного увеличиться.

Olympics собрал для вас составы команды ОКР во всех дисциплинах. Следите за Олимпийскими играми вместе с нами!