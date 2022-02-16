Сборная Словакии по хоккею прошла США и сыграет в полуфинале с командой ROC

Мужская сборная Словакии по хоккею вышла в полуфинал зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, победив команду США в четвертьфинале в среду,16 февраля.

После напряженной игры в основное время, которое закончилось счетом 2:2, и овертайма Словакия победила в серии буллитов.

Героями для Словакии стали вратарь Патрик Рыбар, который отразил четыре броска хоккеистов США в серии, а также Петер Чехларик, который забросил единственную шайбу, обеспечив историческую победу словаков.

Словакия в полуфинале сыграет с командой ROC.

Это невероятный момент для Словакии, которая неудачно начала турнир, потерпев два поражения в первых двух матчах: 2:6 от Финляндии и 2:4 от Швеции.

Но во вторник они ошеломили действующих серебряных призеров Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Германию со счетом 4:0.

Сборная США считалась фаворитом после победы над Канадой, но Словакия очень усложнила жизнь талантливой и молодой команде, выдержав стартовый натиск американцев и забив первыми на 12-й минуте.

Неуловимый Юрай Слафковский нашел пространство перед воротами США и переиграл Штрауса Манна точным ударом в верхний угол, забив свой пятый гол на турнире. В свои 17 лет Слафковский является одной из самых ярких звезд Игр, и его гол придал словакам уверенности.

Но как раз тогда, когда казалось, что аутсайдеры уйдут в раздевалку с преимуществом в один гол, появился Ник Абруццезе, который менее чем за минуту до конца первого периода пробил Рыбара и сравнял счет. Абруццезе завершил отличную комбинацию после передач Стивена Кампфера и Мэтти Бенирса.

Второй период начался так же напряженно: словаки перебросали США, но на 11-й минуте Сэм Хентгес поразил нижний угол словацких ворот. Ник Пербикс и Натан Смит отдали голевые передачи.

Когда США оставалось 44 секунды до выхода в полуфинал, капитан Марек Хривик сравнял счет, переведя игру в овертайм. Словацкая скамейка запасных разразилась ликованием.

10 минут овертайма не принесли голов благодаря отличной работе Рыбара, и он же стал героем серии, отразив четыре броска США. «Это огромное достижение для нас, потому что у нас не так много игроков. Мы сделали ставку на талантливую молодежь, и с каждым матчем наша игра улучшается», – сказал вратарь.

В решающий момент Чехларик сумел переиграть Манна, а капитан сборной США Энди Миле не смог сравнять счет. «Словакия – отличная команда. Они выдержали наше давление и проделали хорошую работу. Желаю им успешно провести остаток турнира», – заявил Миле.

Мечта о первой в истории олимпийской медали для Словакии находится всего в одной победе.