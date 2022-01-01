Радость и ликование: самые эмоциональные реакции спортсменов на их результаты в истории зимней Олимпиады

Наступил Новый год, а до зимних Олимпийских игр осталось чуть больше 30 дней! Встреча Нового года — это большой праздник, но для спортсменов не меньшим праздником будут медали Пекана-2022, и уже совсем скоро мы увидим много торжественных моментов. Но до того, как звезды зимних видов спорта сойдутся в КНР, предлагаем вам вспомнить некоторые радостные моменты прошлых Зимних игр.

США празднуют «чудо на льду»

Возможно, одним из величайших моментов в истории Зимних Олимпийских игр стала победа мужской сборной США по хоккею, обыгравшей Советский Союз на Играх в Лейк-Плэсиде 1980 года.

Понятно, что их радости не было предела, когда финальный свисток ознаменовал невероятный исход игры.

Смотрите празднование США в Лейк-Плэсиде в 1980 году ниже.

Историческое золото Баюл для Украины

На зимних Олимпийских играх 1994 года в Лиллехаммере украинка Оксана Баюл стала первой фигуристкой из Украины, выигравшей золотую медаль. После безупречного катания 16-летняя спортсменка взошла на пьедестал.

Смотрите исторический момент славы Баюл ниже

Не дождь, а ливень из Винни Пухов на Ханю

Японец Ханю Юдзуру держится на льду, как немногие другие в истории фигурного катания, как рыба в воде. Во время Игр 2018 года в Пхенчхане он представил незабываемый номер, очень стильный и эффектный. Победа была очевидной, за ней последовал буквально поток мягких игрушек на каток - нежное напоминание зрителей о том, как сильно они любят чемпиона Японии.

Смотрите «Душ из Винни Пухов» Ханю в Пхенчхане 2018 ниже.

Четверка из Венгрии берет первое золото нации

Братья Шаолинь Лю и Шаоанг Лю, а также Виктор Кнох и Чаба Бурьян выиграли первую в истории Венгрии золотую медаль зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018, победив в мужской эстафете на 5000 метров по шорт-треку. Реакция была чем-то особенным.

Команда Венгрии празднует свое первое золото Зимних Олимпийских игр

Марит Бьёрген становится величайшей

Норвежская лыжница Марит Бьёрген стала самой титулованной олимпийской чемпионкой в истории Зимних игр, когда она выиграла свою 15-ю медаль в Пхенчхане-2018. Легендарная спортсменка не могла скрыть восторга на лице, когда стояла на пьедестале почета.

Смотрите венец славы Бьёрген ниже

Самая сумасшедшая мечта Стивена Брэдбери сбывается

Перед Играми в Солт-Лейк-Сити 2002 года Стивен Брэдбери был аутсайдером. Однако спорт полон великолепных сюрпризов, и неудача его соперников дала австралийскому фигуристу шанс осуществить свою мечту всей жизни.

Смотрите, как Брэдбери празднует свое почти невозможное золото

Десятилетнее ожидание Дэна заканчивается

Вы знаете, каково это - достичь своей мечты после 10 лет упорного труда, лишений и препятствий? Спросите конькобежца из США Дэна Дженсена. Несмотря на блестящую карьеру, полную титулов, золотая олимпийская медаль ускользала от Дженсена до 1994 года. Но на Играх в Лиллехаммере, в своей финальной гонке, американец наконец получил приз, который заслужил.

Смотрите эмоциональную победу Дженсена ниже.

Джимми продолжает наследие семьи Ши

Американский скелетонист Джимми Ши находился под большим давлением перед зимними Олимпийскими играми в Солт-Лейк-Сити 2002 года. Он не только выступал на домашней олимпиаде, но и пытался соответствовать олимпийскому наследию своей семьи, включая Джека, его деда, многократного обладателя золотых медалей. На играх в Солт-Лейк-Сити он добавил в эту историю еще одну славную главу.

Ниже вы можете посмотреть празднование Джима Ши после выигрыша золота.

Незабываемое серебро Ито Мидори

Японская фигуристка Ито Мидори, возможно, одна из величайших фигуристок, не достигших олимпийского золота. Однако это не помешало ей создать один из величайших моментов в истории Зимних Олимпийских игр на Играх Альбервиля-1992. Таким фигуристкам, как Тоня Хардинг, Нэнси Керриган и Сурия Бонали, ей нужно было противопоставить нечто драматичное, чтобы выиграть медаль. Ее решение? Приземлить тройной аксель.

Посмотрите, как Мидори отпраздновала свой беспрецедентный подвиг, ниже.

Две золотых медали в мужских двойках бобслея!

Пхенчхан-2018 был отмечен редким явлением в истории соревнований. Канадский дуэт Джастина Криппса и Александера Копача финишировал одновременно с немцами Франческо Фридрихом и Торстеном Маргисом в финале двоек, разделив тем самым золотую медаль. Это произошло второй раз в истории соревнований.

Ниже один из самых редких моментов в истории Олимпиады.

Золотая медаль, которую Вонн чуть не упустила

Перед Ванкувером-2010 из-за травмы Линдси Вонн чуть не выбыла из олимпийской гонки. Однако теплая погода в Канаде отложила соревнования по горнолыжному спорту и дала Вонн время на восстановление. В конце концов, это было все, что нужно, и она пришла к невероятной золотой медали.

Посмотрите невероятное чествование Линдси Вонн ниже.