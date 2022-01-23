Пекин-2022. Фристайл: что нужно знать и за кого болеть

Фристайл – экстремальный лыжный вид спорта. Впервые включен в программу Олимпийских игр в 1992-м году. Сейчас разыгрывается 13 комплектов наград: 12 в личных дисциплинах у мужчин и женщин и одна – в миксте. Анастасия Таталина, Станислав Никитин, Максим Буров имеют шансы на медали в своих дисциплинах.

Комплекты медалей: 13

Мужчины

могул

акробатика

ски-кросс

хафпайп

слоупстайл, биг-эйр

Женщины

могул

акробатика

ски-кросс

хафпайп

слоупстайл

биг-эйр

Микст

акробатика

Могул – спуск по бугристому склону. Во время прохождения трассы спортсмен должен совершить два прыжка с трамплинов. Победитель определяется исходя из качества прохождения трассы, скорости и сложности прыжков. Входит в олимпийскую программу с 1992 года.

Акробатика – прыжки со специального трамплина. Включает квалификацию и финальный этап. Прыжок оценивается с точки зрения техники отталкивания, сложности элемента и приземления. Входит в программу Игр с 1996 года.

Ски-кросс – прохождение трассы на скорость, где нужно преодолеть расстояние около 1000 метров с поворотами и препятствиями. Соревнования идут на выбывание, а лучшие борются за медали. Включен в программу с 2010 года.

Хафпайп – спортсмены соревнуются на склоне, который представляет собой полутрубу. И выполняют различные трюки. Впервые соревнования по хафпайпу прошли на Олимпиаде в Сочи.

Слоупстайл – выступление на склонах с препятствиями. Включен в программу игр с 2014 года.

Биг-эйр – вид фристайла, в котором спортсмены прыгают с большого трамплина, выполняя в полете разные трюки. Дисциплина дебютирует на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе – 1988 год (только показательные выступления) и 1992 год (полноформатный турнир)

Самая успешная сборная – Канада (12 золотых медалей)

Самые титулованные спортсмены – Александр Билодо и Дэвид Уайз ( по 2 золотых медали)

и по 2 золотых медали) Самая титулованная спортсменка – Кари Тро (3 медали: золото, серебро и бронза)

Фристайл – один из самых молодых видов в программе зимних Олимпийских игр. Некоторые дисциплины добавились только в Сочи, поэтому неудивительно, что даже у самых титулованных спортсменов не так много медалей. Кстати, на Олимпийских играх 1992 года проводились соревнования в дисциплине «Балет». Однако потом этот формат был упразднен.

Ски-кросс - зрелищная и динамичная олимпийская дисциплина

Успехи россиян

Россия выигрывала не так много медалей. В 1992-м Елизавета Кожевникова в составе объединенной команды взяла серебро в могуле, а на следующей Олимпиаде завоевала бронзу. Сергей Шуплецов взял серебро в могуле на Играх 1994 года. С тех пор медалей в этой дисциплине не было до Сочи, где бронзу завоевал Александр Смышляев. Отметим и Илью Бурова, который взял бронзу в 2018-м году и наверняка поедет в Пекин. Также третье место на той Олимпиаде занял Сергей Ридзик в дисциплине ски-кросс.

За кого болеть в Пекине

У сборной ОКР есть хорошие шансы на медали в нескольких дисциплинах. В первую очередь, речь о лыжной акробатике. Максим Буров побеждает всех, он действующий чемпион мира и обладатель Кубка мира. Также он поедет в Пекин с наибольшим количеством очков среди всех фристайлистов мира. У него практически нет конкурентов. Также на медаль в Пекине будет претендовать его старший брат Илья Буров, Станислав Никитин. У женщин шансов меньше, однако и они могут выстрелить. Например, сестра Станислава Никитина Любовь Никитина. Также у сборной по лыжной акробатике хорошие шансы на победу в командных соревнованиях.

В могуле показать себя может Анастасия Смирнова. Она нередко попадает в топ-10 на этапах Кубка мира и несколько раз была на подиуме. В дисциплине ски-кросс шансов меньше, однако в составе сборной выступит победитель первого этапа Кубка мира нынешнего сезона Сергей Ридзик. Известно, что этот вид спорта непредсказуем, поэтому шанс выиграть медаль наверняка представится. В биг-эйре за золото точно поборется действующая чемпионка мира в этом виде Анастасия Таталина.

За кем следить

Мужчины

Дэвид Уайз (США) – двукратный олимпийский чемпион в хафпайпе

(США) – двукратный олимпийский чемпион в хафпайпе Максим Буров (ОКР) – чемпион мира 2019 года, победитель этапов Кубка мира 2020/2021 в акробатике

(ОКР) – чемпион мира 2019 года, победитель этапов Кубка мира 2020/2021 в акробатике Франнсуа Плейс (Франция) – чемпион мира 2019 года в дисциплине «ски-кросс»

Женщины