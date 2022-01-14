Пекин-2022. Скелетон: что нужно знать и за кого болеть
Рассказываем о скелетоне на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Скелетон — спуск по ледяному желобу на санях головой вперед в положении лежа на животе, экстремальный и очень зрелищный вид спорта, неизменно входивший в программу пяти последних зимних Олимпийских игр. У команды Олимпийского комитета России есть сразу три призера Игр, готовых подтвердить свои амбиции в соревнованиях мужчин и женщин: Александр Третьяков, Никита Трегубов и Елена Никитина.
Комплекты медалей: 2
- Мужчины
- Женщины
Результат определяется суммой времени спуска по итогам 4 заездов, при одинаковом результате у двух и более участников места делятся между ними.
Олимпийские старты в скелетоне пройдут в течение трех соревновательных дней на трассе Национального санно-бобслейного комплекса в Яньцине: первый день (заезды 1 и 2 у мужчин), второй день (заезды 3 и 4 у мужчин, заезды 1 и 2 у женщин), третий день (заезды 3 и 4 у женщин).
Олимпийская история
- Дебют в олимпийской программе: мужчины — 1928 год (Санкт-Мориц), женщины — 2002 год (Солт-Лейк-Сити).
- Самые успешные сборные — США и Великобритания (по 3 золотых медали). Великобритания — единственная страна, спортсмены которой выигрывали медали на всех Играх, в программе которых присутствовал скелетон.
- Самый титулованный спортсмен — Александр Третьяков (Россия) — золото и бронза. Джон Хитон (США) выиграл две серебряных медали с разницей в 20 лет (1928, 1948).
- Самая титулованная спортсменка — Элизабет Ярнольд (Великобритания) — 2 золотых медали (2014, 2018)
На зимних Олимпийских играх 1928 и 1948 годов медали в скелетоне (тогда его часто называли «тобогган») разыгрывались только в соревнованиях мужчин на одной и той же трассе в швейцарском Санкт-Морице. С тех пор скелетон не входил в программу Игр до 2002 года. С 2002 года в соревнованиях разыгрываются комплекты наград и у мужчин, и у женщин.
За кого болеть в Пекине
Предолимпийский сезон вернул веру в российскую сборную по скелетону. Обрел второе дыхание ветеран и самый титулованный спортсмен Александр Третьяков, победивший на чемпионате Европы, взявший серебро на чемпионате мира и выигравший три этапа Кубка мира. В сезоне 2021/2022 результаты Александра нестабильны — победы он чередует с восьмыми-девятыми местами.
Никита Трегубов, призер Пхенчхана, в прошлом году с трудом приспосабливавшийся к новым саням немецкого тренера Дирка Маченца (остальным спортсменам они помогли выйти на новый уровень), к Пекину вышел на стабильно высокие показатели — в общем зачете Кубка мира он на четвертом месте — выше только Мартинс Дукурс и два скелетониста из Германии.
Главная звезда женской сборной — Елена Никитина, к Играм подошла на третьем месте общего зачета. Единственное, что настораживает — свои лучшие результаты в сезоне (две победы подряд) она показала в самом начале сезона. Алина Тарарыченкова в 20 лет ярко выступила на чемпионате мира-2021, остановившись в шаге от пьедестала почета. В олимпийском сезоне она впервые попала в тройку сильнейших на этапе Кубка мира, в общем зачете она — седьмая, выше из напарниц по сборной только Никитина и Юлия Канакина.
За кем следить
Мужчины
- Мартинс Дукурс (Латвия), самый стабильный скелетонист последнего десятилетия: шесть раз побеждал на чемпионатах мира, одиннадцать раз выигрывал общий зачет Кубка мира, дважды был серебряным олимпийским призером
- Юн Сун Бин (Южная Корея), действующий олимпийский чемпион, призер чемпионатов мира, быстрейший на разгоне в последних сезонах
- Кристофер Гротхеер (Германия), действующий чемпион мира
Женщины
- Кимберли Бос (Нидерланды), первое место в общем зачете Кубка мира-2021/2022 (только на двух этапах из восьми не была в тройке сильнейших)
- Тина Херрманн (Германия), семикратная чемпионка мира (в 2021 году сделала золотой дубль)
- Жанин Флок (Австрия), второе место в общем зачете Кубка мира-2021/2022