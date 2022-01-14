Пекин-2022. Скелетон: что нужно знать и за кого болеть

Скелетон — спуск по ледяному желобу на санях головой вперед в положении лежа на животе, экстремальный и очень зрелищный вид спорта, неизменно входивший в программу пяти последних зимних Олимпийских игр. У команды Олимпийского комитета России есть сразу три призера Игр, готовых подтвердить свои амбиции в соревнованиях мужчин и женщин: Александр Третьяков, Никита Трегубов и Елена Никитина.

Комплекты медалей: 2

Мужчины

Женщины

Результат определяется суммой времени спуска по итогам 4 заездов, при одинаковом результате у двух и более участников места делятся между ними.

Олимпийские старты в скелетоне пройдут в течение трех соревновательных дней на трассе Национального санно-бобслейного комплекса в Яньцине: первый день (заезды 1 и 2 у мужчин), второй день (заезды 3 и 4 у мужчин, заезды 1 и 2 у женщин), третий день (заезды 3 и 4 у женщин).

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе: мужчины — 1928 год (Санкт-Мориц), женщины — 2002 год (Солт-Лейк-Сити).

Самые успешные сборные — США и Великобритания (по 3 золотых медали). Великобритания — единственная страна, спортсмены которой выигрывали медали на всех Играх, в программе которых присутствовал скелетон.

Самый титулованный спортсмен — Александр Третьяков (Россия) — золото и бронза. Джон Хитон (США) выиграл две серебряных медали с разницей в 20 лет (1928, 1948).

(США) выиграл две серебряных медали с разницей в 20 лет (1928, 1948). Самая титулованная спортсменка — Элизабет Ярнольд (Великобритания) — 2 золотых медали (2014, 2018)

На зимних Олимпийских играх 1928 и 1948 годов медали в скелетоне (тогда его часто называли «тобогган») разыгрывались только в соревнованиях мужчин на одной и той же трассе в швейцарском Санкт-Морице. С тех пор скелетон не входил в программу Игр до 2002 года. С 2002 года в соревнованиях разыгрываются комплекты наград и у мужчин, и у женщин.

Александр Третьяков после победы в Сочи-2014 Фото © 2014 Getty Images

За кого болеть в Пекине

Предолимпийский сезон вернул веру в российскую сборную по скелетону. Обрел второе дыхание ветеран и самый титулованный спортсмен Александр Третьяков, победивший на чемпионате Европы, взявший серебро на чемпионате мира и выигравший три этапа Кубка мира. В сезоне 2021/2022 результаты Александра нестабильны — победы он чередует с восьмыми-девятыми местами.

Никита Трегубов, призер Пхенчхана, в прошлом году с трудом приспосабливавшийся к новым саням немецкого тренера Дирка Маченца (остальным спортсменам они помогли выйти на новый уровень), к Пекину вышел на стабильно высокие показатели — в общем зачете Кубка мира он на четвертом месте — выше только Мартинс Дукурс и два скелетониста из Германии.

Главная звезда женской сборной — Елена Никитина, к Играм подошла на третьем месте общего зачета. Единственное, что настораживает — свои лучшие результаты в сезоне (две победы подряд) она показала в самом начале сезона. Алина Тарарыченкова в 20 лет ярко выступила на чемпионате мира-2021, остановившись в шаге от пьедестала почета. В олимпийском сезоне она впервые попала в тройку сильнейших на этапе Кубка мира, в общем зачете она — седьмая, выше из напарниц по сборной только Никитина и Юлия Канакина.

За кем следить

Мужчины

Мартинс Дукурс (Латвия), самый стабильный скелетонист последнего десятилетия: шесть раз побеждал на чемпионатах мира, одиннадцать раз выигрывал общий зачет Кубка мира, дважды был серебряным олимпийским призером

(Латвия), самый стабильный скелетонист последнего десятилетия: шесть раз побеждал на чемпионатах мира, одиннадцать раз выигрывал общий зачет Кубка мира, дважды был серебряным олимпийским призером Юн Сун Бин (Южная Корея), действующий олимпийский чемпион, призер чемпионатов мира, быстрейший на разгоне в последних сезонах

(Южная Корея), действующий олимпийский чемпион, призер чемпионатов мира, быстрейший на разгоне в последних сезонах Кристофер Гротхеер (Германия), действующий чемпион мира

Женщины