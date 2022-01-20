Пекин-2022. Санный спорт: что нужно знать и за кого болеть

Санный спорт – один из самых сложных зимних олимпийских видов. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине саночники разыграют 4 комплекта наград. Команда ОКР во главе с победителем двух последних чемпионатов мира Романом Репиловым должна быть конкурентоспособна.

Количество комплектов медалей – 4

Мужчины

одноместные сани

двухместные сани

Женщины

одноместные сани

Командная эстафета

В одноместных санях у мужчин и женщин и двухместных санях у мужчин победители Олимпийских игр определяются по сумме четырех заездов. В эстафете команду представляют саночники всех трех личных дисциплин. Стартует женщина, вторым дистанцию проходит мужчина, а финиширует мужская двойка. Передача эстафеты происходит после касания специального устройства, оборудованного на финише над желобом. После чего следующий участник начинает спуск. Сумма прохождения всех трех этапов суммируется.

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе – 1964 год

Самая успешная сборная – Германия (18 золотых медалей)

Самый титулованный спортсмен – Тобиас Арлт / Тобиас Вендь (4 золотые медали)

/ (4 золотые медали) Самая титулованная спортсменка – Натали Гайзенбергер (4 золотые и 1 серебряная медали)

Дебют санного спорта в олимпийской программе состоялся одновременно в трех дисциплинах – у мужчин, женщин и мужских двоек. Командная эстафета дебютировала только на Играх 2014 года в Сочи.

Успехи россиян

Единственная олимпийская чемпионка в истории санного спорта СССР и России – Вера Зозуля, первенствовавшая в 1980 году в Лейк-Плэсиде. Также в советский период саночники завоевали еще две серебряные и три бронзовые медали. Российская команда выиграла три серебряные награды – Альберт Демченко стал вторым в одноместных санях в 2006 и 2014 годах, кроме того, он же вместе с Ивановой и Александром Денисьевым / Владиславом Антоновым стал серебряным призером Игр-2014 в эстафете.

Роман Репилов Фото © imago images/foto2press

За кого болеть

Россия в последние годы добилась значительных успехов в санном спорте. На чемпионате мира-2020 в Сочи в олимпийских дисциплинах золотые медали выиграли Репилов и Екатерина Катникова. На ЧМ-2021 в Кенигзее Репилов защитил свой титул. То же самое на чемпионате Европы 2021 года сделала Иванова, у которой, правда, начало олимпийского сезона было скомкано из-за серьезной травмы. Кроме того, среди претендентов на олимпийские медали в составе команды ОКР можно отметить Семена Павличенко и Викторию Демченко, а также двойку – Денисьев / Антонов, у которой, впрочем, предолимпийский сезон не слишком удался. Не забудем также двойку Андрей Богданов / Юрий Прохоров, выигравшую этап Кубка мира-2021/22 в Сочи. В эстафете россияне также могут претендовать на награды, а при определенных раскладах и на золото. Настораживает только, что на этапе Кубка мира-2021/22 на олимпийской трассе в Яньцине они остались без наград.

За кем следить