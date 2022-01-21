Пекин-2022. Керлинг: что нужно знать и за кого болеть

Керлинг – один из самых интеллектуальных зимних видов спорта, который многие сравнивают с шахматами на льду. В 2022 году в Пекине в керлинге будет разыграно три комплекта наград. Россияне традиционно успешно выступают на чемпионатах мира и Европы, и сборная ОКР не без оснований может рассчитывать на первую олимпийскую медаль. Правда, выступит команда только в двух из трех соревновательных дисциплин.

Количество комплектов медалей – 3

Мужские команды

женские команды

смешанные пары

В соревнованиях мужских и женских команд от каждой сборной в игре участвуют по четыре человека. Игра состоит из десяти периодов или эндов. В течение одного энда каждая команда выпускает по восемь камней – цель поставить свой камень как можно ближе к центру зачетной зоны и выбить оттуда при необходимости камень соперника. Энд выигрывает тот, чей камень расположен ближе к центру зоны. Если ближе расположены два и более камней, их число учитывается в общем счете. Следующий энд начинает проигравшая команда, при ничейном энде очередность бросков сохраняется. В случае, если по итогам десяти эндов ничья, назначается экстра-энд.

В смешанных соревнованиях или дабл-миксте в каждую команду входят мужчина и женщина, матчи состоят из восьми эндов, по пять бросков в каждом. Все остальные правила такие же, как в классическом керлинге.

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе – 1924 год

Самая успешная сборная – Канада (6 золотых медалей)

Самый титулованный спортсмен – Джон Моррис (2 золотые медали)

(2 золотые медали) Самые титулованные спортсменки – Анетт Норберг, Кэйтлин Лоус, Эва Лунд, Кэтрин Линдал, Анна Ле Мойн (по 2 золотые медали)

Олимпийский дебют керлинга состоялся еще в 1924 году (тогда соревновались мужские команды), однако после этого керлинг надолго выбыл из олимпийской программы. Правда, в 1932, 1988 и 1992 годах на Играх проходили показательные соревнования по керлингу. Как полноценный вид керлинг вернулся в программу только в 1998 году – с тех пор медали у мужчин и женщин разыгрываются регулярно. Дебют турнира смешанных пар состоялся в 2018 году в Пхенчхане.

Анна Сидорова добилась больших успехов на чемпионатах Европы и мира

Успехи россиян

На олимпийских турнирах женская российская команда участвовала пять раз (в 2018-м как олимпийские атлеты из России), но ни разу не поднималась выше шестого места. Мужская команда выступала только на домашних Играх-2014 в Сочи, где стала седьмой.

За кого болеть

С 2014 по 2018 год россиянки традиционно выигрывали медали чемпионатов мира среди женских команд, но в 2019 году серия прервалась, а в 2020 чемпионат мира отменили. Тем не менее, в чемпионате мира-2021 команда во главе со скипом Алиной Ковалевой завоевала серебро. На чемпионате Европы-2021 россиянки стали четвертыми. Именно Ковалева поведет женскую сборную ОКР к медалям на Играх-2022 в Пекине, пусть конкуренцию ей в качестве скипа пыталась составлять Анна Сидорова. Вместе с Алексеем Тимофеевым Сидорова имела неплохие шансы пробиться на Игры-2022 в дабл-миксте, но в декабре 2021 года они проиграли решающий матч квалификационного турнира сборной США и в Пекин не пробились.

Что касается мужской команды ОКР, то многие не верили даже в том, что она сумеет пройти отбор на Олимпийские игры. Однако на чемпионате мира-2021 Сергей Глухов и его товарищи по сборной превзошли все ожидания, добрались до полуфинала (в итоге, заняли четвертое место) и выиграли путевку в Пекин.

За кем следить