Пекин-2022. Горнолыжный спорт: Что нужно знать и за кого болеть
Рассказываем о горнолыжном спорте на Олимпийских играх 2022 года в Пекине
Горнолыжный спорт – один из самых престижных зимних олимпийских видов. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине горнолыжники разыграют 11 комплектов наград. Представители команды ОКР не входят в число главных претендентов на награды, но Александр Хорошилов и, не исключено, Павел Трихичев могут преподнести приятные сюрпризы.
Количество медалей – 11
- Мужчины: скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом, слалом, комбинация
- Женщины: скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом, слалом, комбинация
- Командные соревнования
В слаломных дисциплинах победители определяются по сумме двух спусков, комбинация прежде включала в себя скоростной спуск и две попытки в слаломе, но с Игр-2010 ее формат изменился – теперь спортсмены проходят супергигант (или скоростной спуск) и одну слаломную попытку. В командном виде каждую сборную представляют по двое мужчин и две женщины, соревнования проходят в формате плей-офф в виде дуэли на параллельных трассах, при счете 2:2 победитель выявляется по дополнительному показателю – минимальному суммарному времени лучших мужчины и женщины из одной сборной.
Олимпийская история
- Дебют в олимпийской программе – 1936 год
- Самая успешная сборная – Австрия (37 золотых медалей)
- Самый титулованный спортсмен – Кьетиль Андре Омодт (4 золотые медалей)
- Самая титулованная спортсменка – Яница Костелич (4 золотые медалей)
Горнолыжный олимпийский дебют состоялся в комбинации, в 1948-м прибавились скоростной спуск и слалом, в 1952-м – гигантский слалом, а в 1988-м – супергигант. Командные соревнования дебютировали только в 2018 году на Играх в Пхенчхане.
Успехи россиян
С советских времен было завоевано всего две медали. В 1956 году бронзовым призером в слаломе стала Евгения Сидорова, а в 1994 году в составе сборной России серебро в супергиганте выиграла Светлана Гладышева, уступившая 29 сотых секунды Дайан Рофф.
За кого болеть
Самый титулованный российский горнолыжник Хорошилов специализируется в последние годы исключительно в слаломе. На счету Хорошилова десять призовых мест на этапах Кубка мира в этой дисциплине, включая одну победу в начале 2015 года в Шладминге. Правда, с начала 2020 года Хорошилов в топ-3 в Кубке мира не попадал. Трихичев однажды стал на этапе Кубка мира вторым в комбинации, но предолимпийский сезон он пропустил из-за тяжелой травмы, и к середине января 2022 года еще не вышел на пик формы.
За кем следить
Мужчины
- Алексис Пинтуро (Франция), двукратный чемпион мира, трехкратный призер Олимпийских игр, специалист в слаломных дисциплинах и в комбинации
- Бит Фойц (Швейцария), чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, специалист скоростного спуска
- Хенрик Кристофферсон (Норвегия), чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, специалист слаломных дисциплин
- Марко Одерматт (Швейцария), лидер Кубка мира-2021/22, специалист гигантского слалома и скоростных дисциплин
Женщины
- Петра Влхова (Чехия), чемпионка мира, специалистка слаломных дисциплин
- Микаэла Шифрин (США), шестикратная чемпионка мира, двукратная олимпийская чемпионка, специалистка широкого профиля
- Лара Гут-Бехрами (Швейцария), двукратная чемпионка мира, призер Олимпийских игр, специалистка скоростных дисциплин
- София Годжа (Италия), олимпийская чемпионка, специалистка скоростного спуска