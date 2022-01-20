Пекин-2022. Горнолыжный спорт: Что нужно знать и за кого болеть

Горнолыжный спорт – один из самых престижных зимних олимпийских видов. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине горнолыжники разыграют 11 комплектов наград. Представители команды ОКР не входят в число главных претендентов на награды, но Александр Хорошилов и, не исключено, Павел Трихичев могут преподнести приятные сюрпризы.

Количество медалей – 11

Мужчины : скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом, слалом, комбинация

: скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом, слалом, комбинация Женщины : скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом, слалом, комбинация

: скоростной спуск, супергигант, гигантский слалом, слалом, комбинация Командные соревнования

В слаломных дисциплинах победители определяются по сумме двух спусков, комбинация прежде включала в себя скоростной спуск и две попытки в слаломе, но с Игр-2010 ее формат изменился – теперь спортсмены проходят супергигант (или скоростной спуск) и одну слаломную попытку. В командном виде каждую сборную представляют по двое мужчин и две женщины, соревнования проходят в формате плей-офф в виде дуэли на параллельных трассах, при счете 2:2 победитель выявляется по дополнительному показателю – минимальному суммарному времени лучших мужчины и женщины из одной сборной.

Олимпийская история

Дебют в олимпийской программе – 1936 год

Самая успешная сборная – Австрия (37 золотых медалей)

Самый титулованный спортсмен – Кьетиль Андре Омодт (4 золотые медалей)

(4 золотые медалей) Самая титулованная спортсменка – Яница Костелич (4 золотые медалей)

Горнолыжный олимпийский дебют состоялся в комбинации, в 1948-м прибавились скоростной спуск и слалом, в 1952-м – гигантский слалом, а в 1988-м – супергигант. Командные соревнования дебютировали только в 2018 году на Играх в Пхенчхане.

Павел Трихичев должен успеть восстановиться после травмы к Играм в Пекине

Успехи россиян

С советских времен было завоевано всего две медали. В 1956 году бронзовым призером в слаломе стала Евгения Сидорова, а в 1994 году в составе сборной России серебро в супергиганте выиграла Светлана Гладышева, уступившая 29 сотых секунды Дайан Рофф.

За кого болеть

Самый титулованный российский горнолыжник Хорошилов специализируется в последние годы исключительно в слаломе. На счету Хорошилова десять призовых мест на этапах Кубка мира в этой дисциплине, включая одну победу в начале 2015 года в Шладминге. Правда, с начала 2020 года Хорошилов в топ-3 в Кубке мира не попадал. Трихичев однажды стал на этапе Кубка мира вторым в комбинации, но предолимпийский сезон он пропустил из-за тяжелой травмы, и к середине января 2022 года еще не вышел на пик формы.

За кем следить

Мужчины

Алексис Пинтуро (Франция), двукратный чемпион мира, трехкратный призер Олимпийских игр, специалист в слаломных дисциплинах и в комбинации

(Франция), двукратный чемпион мира, трехкратный призер Олимпийских игр, специалист в слаломных дисциплинах и в комбинации Бит Фойц (Швейцария), чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, специалист скоростного спуска

(Швейцария), чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, специалист скоростного спуска Хенрик Кристофферсон (Норвегия), чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, специалист слаломных дисциплин

(Норвегия), чемпион мира и двукратный призер Олимпийских игр, специалист слаломных дисциплин Марко Одерматт (Швейцария), лидер Кубка мира-2021/22, специалист гигантского слалома и скоростных дисциплин

Женщины