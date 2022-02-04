Новая смешанная эстафета в шорт-треке, что это?

5 февраля стартуют соревнования по шорт-треку в Пекине. Они открываются новой дисциплиной для Олимпиады - смешанной эстафетой.

Впервые текст был опубликован 15 ноября 2021 года. Смешанные соревнования становятся основным элементом олимпийской программы, повышая гендерное равенство на Играх. В Пекине-2022 будут представлены девять смешанных событий – четыре новых и пять, которые уже были включены в программу прошлых Олимпийских игр. 5 февраля 2022 года смешанная эстафета по шорт-треку дебютирует на Олимпийских играх, и первые медали в этой новой дисциплине будут разыграны.

Максимум 12 команд с четырьмя спортсменами в каждой сразятся в напряженной борьбе, которую обязательно нужно посмотреть каждому фанату.

Шорт-трек, формат смешанной эстафеты

Смешанная эстафета дебютирует на Олимпийских играх Пекина-2022. Хотя это новая дисциплина для шорт-трека на Играх, она представлена ​​на Кубке мира по шорт-треку с сезона 2018/19.

Начиная с Игр 2012 года в Инсбруке, на зимних юношеских Олимпийских играх проводились смешанные эстафеты, однако в Пекине формат будет немного другим.

На Играх в Лозанне-2020 команды были сформированы из спортсменов из разных национальных олимпийских комитетов (НОК). Сборная группа под названием Команда B выиграла золотую медаль. В составе этой команды выступали Ким Чан Со(Южная Корея), Диде ван Оршот (Нидерланды), Сёго Мията (Япония) и Джонатан Со (США).

В Пекине-2022 фигуристы, участвующие в смешанной эстафете, должны иметь квалификацию для участия в индивидуальных соревнованиях, а также в мужской или женской эстафете. Каждая команда будет состоять из четырех спортсменов: двух женщин и двух мужчин. Однако, в отличие от Игр Лозанны-2020, команды будут представлять свои НОК.

Соревнования в Пекине-2022 будут состоять из забега на 2000 м, в котором четыре фигуриста преодолевают 18 кругов трассы длиной 111,12 м. Каждый спортсмен будет соревноваться дважды в следующем порядке: женщина-женщина-мужчина-мужчина-женщина-женщина-мужчина-мужчина.

Как обычно, судьбу медалей решат тысячные доли секунды.

Когда и где следить за смешанной эстафетой Пекина-2022

На стадионе Столичного дворца спорта будут проходить все соревнования по шорт-треку, включая смешанную командную эстафету.

Смешанная эстафета состоится 5 февраля, через день после церемонии открытия. Не отрывайтесь от экрана, так как все медали будут разыграны в течение одного часа. Соревнования начнутся в 20:23 по местному времени с четвертьфиналов, за которыми сразу последуют полуфиналы. Финал A начинается в 21:18, а финал B - в 21:26. Мероприятие завершится в 21:34.

Что можно ожидать от новой дисциплины? Чемпион объясняет

Несмотря на то, что смешанная командная эстафета – новый формат, он заметно повлиял на развитие спорта.

Диде ван Оршот, золотой призер Юношеских Олимпийских игр, объясняет Olympics.com причины: «Мне нравятся соревнования, смешанные по странам и полу, потому что они очень быстрые и разные», – говорит Диде.

Хотя теперь команды состоят из спортсменов одного НОК, умение работать вместе по-прежнему имеет первостепенное значение.

«Эстафеты всегда были важной частью наших тренировок. Тренеры включали эстафеты не только как инструмент для подготовки к командным соревнованиям, но и как способ улучшить результат в индивидуальных соревнованиях. Так что смешанные эстафеты присутствовали всегда. Теперь интересно попробовать себя в реальных соревнованиях», – говорит София Просвирнова, участница двух Олимпийских игр и член смешанной эстафетной команды ROC, выигравшей этап чемпионата мира в Нагое в конце октября.

София Просвирнова также объясняет связь между смешанной эстафетой и индивидуальными гонками на 500 метров: «Это короткие и быстрые отрезки, на которых важны быстрые, взрывные старты и максимальная скорость». Спортсменка также уточняет, что гонки в команде сильно отличаются от одиночных соревнований: «Сложно сказать, в смешанной эстафете нет явного лидера. Я думаю, что это будет самое непредсказуемое событие».

На кого обратить внимание?

Один из ожидаемых фаворитов – команда КНР, побившая мировой рекорд в смешанной эстафете на 2000 м на октябрьских соревнованиях Кубка мира по шорт-треку в Пекине, которые также стали тестовыми соревнованиями Пекина-2022.

Олимпийский чемпион на дистанции 500 м в Пхенчхане-2018 Дацзин У одержал победу вместе с Фань Кэсинь, Чунью Ву и Рен Цзывэй. Они финишировали в четвертьфинале с впечатляющим результатом 2:37,747.

Однако китайская команда не первой побила рекорд в тот день в Пекине. За фантастические полчаса рекорд был побит трижды. Республика Корея стала первой с результатом 2:38.451, а десятью минутами позже Нидерланды финишировали с результатом 2:38.094. Но затем последовал забег команды КНР, установившей самый быстрый результат в истории.

Китайская команда не только побила мировой рекорд в Пекине, но и взяла золотую медаль, опередив Нидерланды (второе место) и Республику Корея (третье). Но на втором этапе Кубка мира в Нагое другие команды также выступили в качестве претендентов на олимпийское первенство, причем команда ROC выиграла золотую медаль, опередив КНР и Венгрию.

Одно можно сказать наверняка – вы не сможете оторваться от нового формата во время Пекина-2022.