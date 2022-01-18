Как смотреть хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине

Хоккей – одна из 15 спортивных дисциплин зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Это стремительный, жесткий и захватывающий вид спорта с давними историческими традициями и суевериями – спорт, в котором есть все для нейтральных болельщиков.

Турниры проходят с большим волнением, и хотя игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участие в мужских соревнованиях, другие звезды – перспективные игроки, бывшие ветераны НХЛ и звезды европейских лиг – выступят в Пекине.

Соревнования начнутся в четверг 3 февраля с предварительных раундов у женщин, а мужской турнир стартует в среду 9 февраля.

Хоккейные соревнования на Олимпиаде-2022 в Пекине

В Пекине-2022 пройдут мужской и женский турниры. Каждый турнир имеет свой формат, в нем принимают участие 12 мужских и 10 женских команд.

Мужские соревнования : 12 команд разбиваются на три группы по четыре команды, исходя из результатов жеребьевки. Три победителя групп и лучшая команда, занявшая второе место, напрямую выходят в четвертьфинал. Восемь оставшихся команд играют в первом раунде плей-офф за путевку в 1/4 финала. Далее турнир проходит в один круг.

: 12 команд разбиваются на три группы по четыре команды, исходя из результатов жеребьевки. Три победителя групп и лучшая команда, занявшая второе место, напрямую выходят в четвертьфинал. Восемь оставшихся команд играют в первом раунде плей-офф за путевку в 1/4 финала. Далее турнир проходит в один круг. Женские соревнования: В женском турнире предусмотрены две группы по пять команд. Пять сборных с высоким мировым рейтингом попали в группу А, а пять с низким – в группу В. Все представители группы А гарантированно сыграют в четвертьфинале, а из группы В выйдут три лучшие сборные.

Звезды Пекина-2022 в хоккее, за которыми нужно следить

К сожалению, участившиеся случаи коронавируса в НХЛ, привели к тому, что лига отказалась посылать своих игроков на Олимпийские игры. Но это не значит, что на Олимпиаде не будет невероятных талантов.

Канада включила в состав мужской команды лучшего игрока драфта НХЛ 2021 года Оуэна Пауэра. Четыре товарища Пауэра по команде с недавнего юниорского чемпионата мира в Альберте – Кайден Гуле, Коул Перфетти, Мэйсон Мактавиш и Кент Джонсон – также должны пройти в состав, по сообщениям The Athletic. В список также включен шестикратный участник матча всех звезд НХЛ Эрик Стаал – чемпион Ванкувера-2010, который в этом сезоне находится без команды.

В то время как американская команда теперь будет состоять в основном из игроков из колледжей и хоккеистов из-за рубежа, европейские сборные по-прежнему будут иметь относительно сильные составы с мастерами, выступающими в их национальных лигах.

При этом у многих участников все же будет опыт выступлений в НХЛ. Например, защитник сборной Швейцарии Мирко Мюллер провел 185 матчей в НХЛ в составе команд «Нью-Джерси Девилз» и «Сан-Хосе Шаркс». А у всегда сильной команды ОКР будет изобилие выбора из игроков Континентальной хоккейной лиги.

Что касается женской части турнира, то ожидается, что главные звезды будут из сборных США и Канады: Сара Филье, Мари-Филип Пулен, Хилари Найт, Брианна Деккер и Кендалл Койн Шофилд.

Эти две команды участвовали в пяти из шести женских олимпийских финалов с момента появления турнира в 1998 году, и будет удивительно, если это не повторится в Пекине.

Но есть и темные лошадки. Например, Финляндия с сильным капитаном Йенни Хийрикоски, которая также достойна внимания.

Расписание хоккея на Олимпиаде-2022 в Пекине

Женский турнир

Место проведения: Национальный крытый стадион Wukesong

Даты проведения: 3 февраля – 17 февраля

3 февраля

12:10. Хоккей. Женщины. Швейцария – Канада (группа А), Китай – Чехия (группа В)

16:40. Хоккей. Женщины. Япония – Швеция (группа В)

21:10. Хоккей. Женщины. Финляндия – США (группа А)

4 февраля

12:10. Хоккей. Женщины. ОКР – Швейцария (группа А), Дания – Китай (группа В)

5 февраля

12:10. Хоккей. Женщины. Канада – Финляндия (группа А)

16:40. Хоккей. Женщины. Чехия – Швеция (группа В), Дания – Япония (группа В)

21:10. Хоккей. Женщины. США – ОКР (группа А)

6 февраля

16:40. Хоккей. Женщины. Китай – Япония (группа В)

21:10. Хоккей. Женщины. Швейцария – США (группа А)

7 февраля

12:10. Хоккей. Женщины. Канада – ОКР (группа А)

16:40. Хоккей. Женщины. Чехия – Дания (группа В)

21:10. Хоккей. Женщины. Финляндия – Швейцария (группа А), Швеция – Китай (группа В)

8 февраля

12:10. Хоккей. Женщины. США – Канада (группа А)

16:40. Хоккей. Женщины. Япония – Чехия (группа В)

21:10. Хоккей. Женщины. ОКР – Финляндия (группа А), Швеция – Дания (группа В)

11 февраля

12:10. Хоккей. Женщины. Четвертьфинал

21:10. Хоккей. Женщины. Четвертьфинал

12 февраля

12:10. Хоккей. Женщины. Четвертьфинал

16:40. Хоккей. Женщины. Четвертьфинал

14 февраля

12:10. Хоккей. Женщины. Полуфинал

21:10. Хоккей. Женщины. Полуфинал

16 февраля

19:30. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место

17 февраля

12:10. Хоккей. Женщины. Финал

Мужской турнир

Место проведения: Национальный крытый стадион Wukesong

Даты проведения: 9 февраля – 20 февраля

9 февраля

16:40. Хоккей. Мужчины. ОКР – Швейцария (группа В

21:10. Хоккей. Мужчины. Чехия – Дания (группа В)

10 февраля

12:10. Хоккей. Мужчины. Швеция – Латвия (группа С)

16:40. Хоккей. Мужчины. Финляндия – Словакия (группа C)

21:10. Хоккей. Мужчины. США – Китай (группа А), Канада – Германия (группа А)

11 февраля

12:10. Хоккей. Мужчины. Дания – ОКР (группа B)

16:40. Хоккей. Мужчины. Чехия – Швейцария (группа В), Швеция – Словакия (группа В)

21:10. Хоккей. Мужчины. Латвия – Финляндия (группа С)

12 февраля

12:10. Хоккей. Мужчины. Канада – США (группа А):

16:40. Хоккей. Мужчины. Германия – Китай (группа A)

21:10. Хоккей. Мужчины. ОКР – Чехия (группа В), Швейцария – Дания (группа В)

13 февраля

12:10. Хоккей. Мужчины. Словакия – Латвия (группа С

16:40. Хоккей. Мужчины. Финляндия – Швеция (группа С)

21:10. Хоккей. Мужчины. Китай – Канада (группа А), США – Германия (группа А)

15 февраля

12:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд

16:40. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд

21:10. Хоккей. Мужчины. Квалификационный раунд

16 февраля

12:10. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал

14:00. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал

16:40. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал

21:30. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал

18 февраля

12:10. Хоккей. Мужчины. Полуфинал

21:10. Хоккей. Мужчины. Полуфинал

19 февраля

21:10. Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место

20 февраля

12:10. Хоккей. Мужчины. Финал

Как смотреть хоккей на Олимпиаде-2022 в Пекине

Суть хоккея проста – забросить больше шайб, чем другая команда. Однако на этом все не ограничивается. Существуют нюансы, которые новичку могут показаться непонятными.

Матч состоит из трех периодов по 20 минут, в каждой команде играют по шесть игроков, включая вратаря. Отсчет времени останавливаются при любой паузе в игре: например, при офсайдах, буллитах или голах. Замены происходят по очереди, а в состав каждой команды входят 23 игрока, три из которых, как правило, вратари.

В результате нарушения правил игрок отправляется в штрафной бокс на две минуты. Команда, на игроке которой сфолили, получает право на игру в большинстве, которая заканчивается по истечении двух минут или в случае забитого гола.

Если по истечении 60 минут счет равный, играется овертайм в формате «три на три» (по четыре игрока с каждой стороны, включая вратаря). В групповом раунде и играх на выбывание до четвертьфинала включительно этот период длится пять минут, в полуфинале и матчах за бронзовые медали – 10 минут, а в финале за золотые медали – 20 минут. Первый гол, забитый в течение этого периода, приносит победу.

Если в овертайме не заброшено ни одной шайбы, проводится серия буллитов – за исключением финального матча, в котором дополнительное время продлится до выявления победителя.