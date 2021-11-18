В моменте: путь к Пекину через соцсети олимпийцев

Olympics.com собрал для вас самые интересные публикации спортсменов зимних видов спорта за предыдущие две недели

Фигурное катание: третий и четвертый этапы серии Гран-при ISU (Турин и NHK Trophy 2021)

Анна Щербакова, которая выиграла третий этап Гран-при, поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку, и отметила, что возвращается в Москву с новыми силами.

Александр Галлямов выглядит счастливым на селфи с токийского льда со своей партнершей Анастасией Мишиной, а также парой Виктория Синицина — Никита Кацалапов. И мы знаем почему, обе пары выиграли четвертый этап Гран-при ISU в парном катании и танцах на льду соответственно.

Почти родной россиянам Джонни Вейр не смог упустить шанс прилететь в любимую Москву. Он успел встретиться с Анной Щербаковой, Камилой Валиевой, и посетить ледовый каток Хрустальный. Фигурист и комментатор NBC поделился фото в мехах на фоне Собора Василия Блаженного.

Конькобежный спорт: Начало международного сезона

19 ноября стартует второй этап Кубка мира по конькобежному спорту в норвежском Ставангере.

Covid-19 вносит коррективы в планы спортсменов. Призер чемпионатов мира, конькобежка Евгения Лаленкова, которая пропустит этап Кубка мира из-за последствий ранее перенесенного коронавируса, выложила фото с подписью: После проблем со здоровьем задачи: выжить и не вылететь из группы А».

Скелетон: горячий сезон 2021/2022

Никита Трегубов, серебряный призер Игр в Пхенчхане-2018, член сборной России по скелетону, в полной боевой готовности перед стартом первого этапа Кубка мира 2021/2022, который начнется уже 19 ноября.

Елена Никитина, первая спортсменка из России, выигравшая Кубок мира по скелетону среду женщин, отметила день рождения. Фанаты очень тепло поздравили именинницу в комментариях. Интересно, какое желание загадала Лена, задувая свечи на торте, в преддверии важных стартов.