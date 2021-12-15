Взгляд в прошлое: история фигуристки Медж Сайерс, первой женщины, выступавшей на чемпионатах мира

Флоренс Мадлен «Медж» Кейв родилась в Англии девятнадцатого века. Из 15 детей в семье она была самой спортивной, помимо плавания и конного спорта, она очень любила кататься на коньках.

Она вступила в клуб Prince’s в Лондоне, с эксклюзивным членством для британских фигуристов, которые хотели практиковать свои прыжки в приватной обстановке. Именно благодаря фигурному катанию она познакомилась со своим мужем Эдгаром Сайерсом, энтузиастом фигурного катания, который стал ее первым тренером. Позже пара в соавторстве написала книгу «Искусство катания: международный стиль», в которой описывались различные техники катания и исполнение элементов.

Олимпийский каток Игр-1908 в Лондоне

В то время в Англии катание на коньках зимой было очень популярно как среди мужчин, так и среди женщин. Но в то время существовали только мужские международные соревнования. Сайерс решила сломать стереотипы и в 1902 году впервые подала заявку на участие в чемпионате мира среди женщин. Первоначально судьи хотели запретить ей участвовать в соревнованиях, но, не найдя правил, ограничивающих выступления женщин, допустили ее участие. Сайерс заняла второе место после Ульриха Сальхова, что позволило Международному союзу конькобежцев в дальнейшем проводить чемпионаты мира и среди женщин.

В своем дебютном выступлении Сайерс была в длинной юбке, но позже, для того, чтобы судьи могли видеть ее работу ног, она выходила на лед в юбках до икр, чем установила новую тенденцию в женских костюмах для катания на коньках.

Серебряная медаль мужского чемпионата мира была только началом карьеры Сайерс. Она продолжила соревноваться на чемпионате Великобритании, обойдя собственного мужа, и выиграв два недавно учрежденных чемпионата мира среди женщин. Олимпийские игры стали ее следующей целью.

Олимпийские игры в Лондоне в 1908 году были не просто дебютом Сайерс на олимпийском льду. Фигурное катание впервые было включено в олимпийскую программу, как ни странно, на летних Играх. Фигуристки соревновались на льду эксклюзивного клубаНайтсбридж, где Сайерс брала свои первые уроки катания. За вышеупомянутыми достижениями Сайерс в фигурном катании последовало также включение в программу соревнований четырех дисциплин: смешанных командных соревнований, мужского одиночного разряда, женского одиночного разряда и мужских специальных элементов.

Любимцы публики Медж и Эдгар Сайерс завоевали бронзу в смешанном парном разряде. Триумф на этом не закончился: безупречное одиночное катание Медж принесло родной стране золотую медаль. Медж была первой и единственной фигуристкой, выигравшей две медали на одних Олимпийских играх.

К сожалению, после окончания карьеры Сайерс умерла возрасте всего 35 лет. Однако ее наследие живо по сей день. Ее навсегда запомнят, как женщину, вдохновившую создание женского фигурного катания, одной из самых популярных дисциплин зимних Олимпийских игр.