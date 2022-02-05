Бывший тренер команды ROC Рикко Гросс покажет австрийцам, что Олимпиада – это больше, чем просто горные лыжи

5 февраля биатлон открывает свою олимпийскую программу смешанной эстафетой. На стрельбище можно будет увидеть настоящую биатлонную легенду - Рикко Гросса, который несколько лет тренировал сборную ROC. Впервые текст был опубликован 27 сентября 2021 года.

Если вы когда-нибудь смотрели олимпийские соревнования по биатлону, то знаете, что кульминация любой гонки происходит на огневом рубеже. Когда спортсмен готовится к стрельбе, камеры часто наводятся на тренеров за стрельбищем. Эти фото напряженных лиц тренеров отражают накал биатлона как ничто другое: одни сжимают кулаки, когда получается закрыть «пять из пяти»; другие разочарованно закрывают лицо рукой, если дела идут плохо. Часто в такие моменты в объектив попадает Рикко Гросс – легендарный спортсмен, ставший тренером.

Бывший биатлонист из Германии, который сейчас носит австрийскую форму, – один из героев нашей серии «Команда за пьедесталом». В ней мы приоткрываем занавес подготовки к Олимпийским играм в Пекине и говорим о роли персонала в достижении олимпийских успехов. В предыдущей статье мы рассказали историю любви канадца Лорана Дайно к лезвиям шорт-трека. На этой неделе мы переходим к биатлону и попытке Гросса завоевать сердца австрийской нации.

Ricco Gross reacts during the Zeroing for the IBU Biathlon World Championships in Oestersund, 2019 Фото © Getty Images

Как все начиналось

Гросс занимается биатлоном более 40 лет. Он родился в Восточной Германии, начинал с беговых лыж. Однажды тренер по биатлону Йорг-Питер Декерт посетил лыжную команду и предложил спортсменам попробовать стрельбу. Гросс переключился на новый спорт, не оглядываясь: «Стрельба была прекрасным опытом. Это было действительно захватывающе». Немец признает, что начало спортивной карьеры было всего лишь серией «только неудачных соревнований» с единственными шансами на медаль в эстафете.

Первый успех пришел к нему в 18 лет, когда он выиграл медаль на первом чемпионате мира среди юниоров. Будучи юношей, Рикко Гросс работал со знаменитым тренером Клаусом Зибертом, который оказал на него огромное влияние как на спортсмена, будущего тренера и человека:

«Он был больше, чем тренер. В молодости хочется вести жизнь вне спорта: например, ходить на дискотеки. Если кто-то сообщал ему [Клаусу Зиберту] об опоздании спортсмена на базу, он был уверен, что это Рикко. Он был как отец, всегда помогал мне в этих глупых ситуациях».

Оба тренера, Декерт и Зиберт, сделали Рикко Гросса выдающимся спортсменом, который впоследствии вошел в историю как единственный биатлонист, выигравший четыре олимпийских титула в эстафете, и который соревновался с такими легендами, как норвежец Уле Айнар Бьорндален или француз Рафаэль Пуаре.

Впервые текст был опубликован

Смена карьеры

Закончив спортивную карьеру, Гросс отложил винтовку с лыжами и ... вернулся в школу. Он понял важность теоретических знаний в тренерстве и присоединился к академической программе тренерского обучения в Кельне.

Именно эти теоретические знания и невероятный опыт спортсмена выделяют тренера Гросса:

«Я знаю, что испытывает спортсмен во время последних пяти попыток на важных соревнованиях, а также в начале гонки, если в первый временной отрезок он слышит, что отстает от лидера на 15 секунд».

Перед зимними Олимпийскими играми в Пхенчхане Гросс применил свою формулу успеха за границей: сначала он работал главным тренером команды ROC, а затем тренером мужской национальной сборной Австрии. Четырехкратный олимпийский чемпион подходит к международной тренерской работе как к новому опыту обучения:

«Никогда не думайте слишком много о новой ситуации. Просто делайте. Если у вас есть возможность работать в другой стране, учитесь. Не языку, а тому, как это работает».

Гросс рассказал о своей тренерской философии: «Моя цель – помочь спортсмену шаг за шагом совершенствоваться. Вы только посмотрите на время стрельбы Симона Эдера. Раньше он был очень быстрым. Сейчас он немного медленнее, но намного стабильнее».

Ключ к тренерскому успеху? Гросс делает акцент на доверии между спортсменом и тренером: «Самое главное, чтобы спортсмены доверяли вам. Вы несете ответственность за план тренировок на год, от месяца к месяцу, от недели к неделе. Вы должны учитывать, как себя чувствуют спортсмены, устали они или нет. Иногда на тренировках возникают сложные ситуации. Если я говорю, что для результата важны определенные тяжелые тренировки, они прислушиваются к моим словам».

Рикко Гросс на лидерской позиции в гонке преследования на Олимпиаде в Солт Лейк Сити в 2002 году

Визуализация пекинских трасс

Помимо ежедневных тренировок, Гросс уделяет много времени моральной подготовке своих спортсменов:

«Мы отрабатываем различные сценарии со спортсменами и прикидываем лучшие решения: стрелять быстрее или увереннее, начать сильный финиш не на последних 200 м, а на 2 км раньше».

Этот процесс кажется более важным чем когда-либо, учитывая непредсказуемость соревнований на незнакомой спортсменам пекинской трассе:

«В прошлом году в Пекине не было чемпионата мира, так что это совершенно новая ситуация для всех. Никто не знает трасс и стрельбища. Мы посмотрели несколько видео, но это не то же самое».

Почему медали в биатлоне важны для Австрии

Неудивительно, что олимпийское давление на сборную Австрии велико: с тех пор, как Гросс присоединился к команде, каждый сезон Австрия пополняет копилку медалей с чемпионатов мира.

Одна из самых больших надежд на медаль – это относительно недавний вид олимпийской программы: смешанная эстафета:

«В биатлоне у нас есть интересный формат соревнований: смешанная эстафета, когда мужчины и женщины соревнуются вместе. В прошлом сезоне у нас был большой успех: медаль в Поклюке в этой дисциплине. Все знают, что у нас здесь большие шансы, и мы хотим эту медаль».

Гросс также рассказал о шансах на личные медали:

«У нас есть Джулиан Эберхард – один из самых быстрых лыжников на трассе Кубка мира. Если он закрывает мишени, у него есть большие шансы. Есть еще молодой биатлонист Феликс Ляйтнер, который в прошлом сезоне впервые поднялся на подиум. Наш «старичок» опытный Симон Эдер может пытаться штурмовать пьедестал на всех соревнованиях, если будет чисто стрелять. В прошлом сезоне мы нашли четвертого спортсмена для эстафеты – Дэвида Комаца. Он очень целеустремленный биатлонист с большим потенциалом».

На вопрос, каково идти на Олимпиаду со статусом «тренер» в аккредитации и не соревноваться, а наблюдать за соревнованиями других, Гросс дает честный ответ:

«Когда я соревновался, я был наедине со своими победами и поражениями. Теперь, если мы выигрываем, мы выигрываем вместе. Если мы проигрываем, мы принимаем поражение тоже вместе».

Для страны, которая так сфокусирована на горных лыжах и инвестирует в этот вид спорта, медаль (или не одна!) в биатлоне важна для привлечения внимания к этому виду спорта. И если в Пекине сборная Австрии возьмет хоть часть тех высот, которыми их наставник раньше будоражил всех, у биатлона есть реальный шанс завоевать сердца нации.