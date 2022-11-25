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Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Матчи 26 ноября: что ждать и где смотреть 

26 ноября на чемпионате мира в Катаре сыграют Тунис – Австралия, Польша – Саудовская Аравия, Франция – Дания и Аргентина – Мексика

5 мин автор Дмитрий Зимин
disciplineФутбол
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(Фото © Richard Heathcote/Getty Images)

Второй тур чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре набирает обороты. В субботу, 26 ноября, матчи проведут сборные из групп C и D. Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси постарается реабилитироваться за поражение от Саудовской Аравии, а сборная Франции в случае победы может обеспечить себе место в плей-офф. Также в в этот день сыграют команды Туниса, Австралии, Польши, Дании и Мексики.

Olympics представляет анонс матчей 26 ноября

Тунис – Австралия. Группа D. Начало в 13:00 мск. Стадион «Эль-Джануб»

У сборных получился совсем разный старт на чемпионате мира. Тунис добился чрезвычайно важной ничьей в матче с Данией – понятно, что с точки зрения стратегии именно это команда его главный соперник в борьбе за плей-офф. А вот австралийцы хоть и провели неплохие 10 минут против Франции, но потом посыпались и в итоге пропустили четыре мяча. У Австралии изначально были призрачные шансы на выход из группы, но после провального стартового матча они стали еще меньше.

Так что второй матч определяющий скорее для Туниса. Команда под руководством Джалеля Кадри показывает симпатичный футбол, ведь лидеры сборной неспроста играют в европейских клубах – это и Мохамед Дрегер, и Анис Слимане, и остальные. Африканской сборной необходимо набирать очки, чтобы укрепиться в качестве претендента на второе место в группе.

Интересно, что Австралия и Тунис встречались дважды в своей истории – пока у каждой из команд по одной победе.

Польша – Саудовская Аравия. Группа C. Начало в 16:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити»

Саудовская Аравия преподнесла главный сюрприз в первом туре чемпионата мира. Команда под руководством французского тренера Эрве Ренара победила Аргентину 2:1. При этом после первого тайма саудиты проигрывали 0:1, а три гола в их ворота были отменены из-за нарушений правил. После матча Ренар заявил, что секрет в командном духе – именно это помогло его игрокам во втором тайме. А еще – высокий прессинг и удача. Без нее таких соперников обыграть невозможно.

Польша, в свою очередь, сыграла не самую запоминающуюся ничью с Мексикой. Хотя в составе были все лидеры – Войцех Щесны, Гжегож Крыховяк, Роберт Левандовски. Звездный нападающий, кстати, не реализовал пенальти. Польше даже с таким подбором исполнителей не удалось забить хотя бы один гол. Теперь же ей необходимо побеждать для сохранения шансов на выход в плей-офф.

Польша и Саудовская Аравия встречались четырежды в своей истории: у европейской сборной три победы и одно поражение.

Роберт Левандовски не забил пенальти в матче с Мексикой
Роберт Левандовски не забил пенальти в матче с Мексикой (2022 Getty Images)

Франция – Дания. Группа D. Начало в 19:00. Стадион Стэдиум 974

Франция показала одну из самых содержательных игр группового этапа. Пропустив в самом начале от Австралии, команда Дидье Дешама быстро вернула матч под контроль и забила четыре гола. Все лидеры в отличной форме, кроме разве что Карима Бензема. Француз в последний момент получил травму и пропускает чемпионат мира. Но его очень неплохо заменил Оливье Жиру, сделавший дубль в первом же матче. Но главной силой в атаке по-прежнему остается Киллиан Мбаппе. Против Австралии у него «1+1», но это явно только начало. Нападающий выглядит свежо и крайне мотивированно. Так что Данию ожидает непростая встреча.

Проблема датчан в том, что им необходимо брать хоть какие-то очки с явным фаворитом группы. Все из-за ничейного результата в первом матче с Тунисом. При негативном раскладе они могут оказаться на третьем месте в группе после второго тура. И все будет зависеть уже не от них.

Дания и Франция трижды встречались на чемпионатах мира – у каждой из команд по победе, плюс одна ничья.

Аргентина– Мексика. Группа C. Начало в 22:00. Стадион «Лусаил Айконик»

Аргентина – главное разочарование первого тура чемпионата мира. Команда выигрывала 1:0 после первого тайма, но во втором пропустила два мяча от Саудовской Аравии. И ничего не смогла придумать в атаке. В стране точно никто не ожидал, что турнир начнется с поражения. Но зато для Месси, Анхеля Ди Марии и остальных это огромная мотивация взяться за дело. Впереди матч с Мексикой, где уже нельзя терять очки.

Мексика в первом туре сыграла вничью с Польшей, хотя, кажется, к поражению была куда ближе, чем соперник. По логике в предстоящем матче ей тоже нужно цепляться за очки. Но смогут ли мексиканцы остановить сверхмотивированную Аргентину?

Исторический факт: Аргентина и Мексика трижды встречались в финальной части чемпионатах мира. И всегда побеждали именно завтрашние фавориты. Нынешней команде нужно рассчитывать, что она не подпортит тенденцию.

Анхель Ди Мария разочарован после матча с Саудовской Аравией
Анхель Ди Мария разочарован после матча с Саудовской Аравией (2022 Getty Images)

Где смотреть?

Все матчи 26 ноября в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ». Полную информацию о телетрансляциях чемпионата мира – 2022 читайте здесь.

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