Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Матчи 26 ноября: что ждать и где смотреть 

Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре: таблицы, кто выйдет в плей-офф, положение в группах A, B, C, D, E, F, G, H

Второй тур чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре набирает обороты. В субботу, 26 ноября, матчи проведут сборные из групп C и D. Сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси постарается реабилитироваться за поражение от Саудовской Аравии, а сборная Франции в случае победы может обеспечить себе место в плей-офф. Также в в этот день сыграют команды Туниса, Австралии, Польши, Дании и Мексики.

