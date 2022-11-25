Чемпионат мира по футболу — 2022 в Катаре. Матчи 26 ноября: что ждать и где смотреть 

Тунис – Австралия. Группа D. Начало в 13:00 мск. Стадион «Эль-Джануб»

У сборных получился совсем разный старт на чемпионате мира. Тунис добился чрезвычайно важной ничьей в матче с Данией – понятно, что с точки зрения стратегии именно это команда его главный соперник в борьбе за плей-офф. А вот австралийцы хоть и провели неплохие 10 минут против Франции, но потом посыпались и в итоге пропустили четыре мяча. У Австралии изначально были призрачные шансы на выход из группы, но после провального стартового матча они стали еще меньше.

Так что второй матч определяющий скорее для Туниса. Команда под руководством Джалеля Кадри показывает симпатичный футбол, ведь лидеры сборной неспроста играют в европейских клубах – это и Мохамед Дрегер, и Анис Слимане, и остальные. Африканской сборной необходимо набирать очки, чтобы укрепиться в качестве претендента на второе место в группе.

Интересно, что Австралия и Тунис встречались дважды в своей истории – пока у каждой из команд по одной победе.

Польша – Саудовская Аравия. Группа C. Начало в 16:00. Стадион «Эдьюкейшн Сити»

Саудовская Аравия преподнесла главный сюрприз в первом туре чемпионата мира. Команда под руководством французского тренера Эрве Ренара победила Аргентину 2:1. При этом после первого тайма саудиты проигрывали 0:1, а три гола в их ворота были отменены из-за нарушений правил. После матча Ренар заявил, что секрет в командном духе – именно это помогло его игрокам во втором тайме. А еще – высокий прессинг и удача. Без нее таких соперников обыграть невозможно.

Польша, в свою очередь, сыграла не самую запоминающуюся ничью с Мексикой. Хотя в составе были все лидеры – Войцех Щесны, Гжегож Крыховяк, Роберт Левандовски. Звездный нападающий, кстати, не реализовал пенальти. Польше даже с таким подбором исполнителей не удалось забить хотя бы один гол. Теперь же ей необходимо побеждать для сохранения шансов на выход в плей-офф.

Польша и Саудовская Аравия встречались четырежды в своей истории: у европейской сборной три победы и одно поражение.